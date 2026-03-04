Tenistův deník o útěku z Dubaje: Zachraňoval i své malé děti, z hranic ho vrátili zpět
"Turnaj jsme odehráli se ctí a vítězně, ale jak jste si možná všimli při sledování zpráv, situace na Blízkém východě je už den a půl hodně špatná. Plánovali jsme odletět zpět do Finska v noci ze soboty na neděli, ale stále si nejsme jistí, jak to dopadne," psal vítěz dvou grandslamů na svém blogu na konci víkendu ve svém prvním příspěvku.
Dle jeho slov je patrné, že komunikace ze strany pořadatelů a vedení ATP byla od začátku situace sice intenzivní, ale nic neřešící. Finále čtyřhry se dokonce hrálo ve chvíli, kdy nad Dubají létaly rakety.
"Už pár hodin před začátkem finále jsme od organizátorů turnaje dostali první briefing o situaci. Kromě supervizora tam byl shodou okolností i manažer bezpečnosti ATP a na straně organizátorů turnaje vystoupil ředitel turnaje, který má silné vztahy s místní samosprávou," psal Heliovaara.
V těch chvílích už byla uzavřena i velká část vzdušného prostoru v okolních státech. Z Dubaje pak od nedělního rána neodletělo jediné letadlo.
Ve městě zůstalo 41 osob, hráčů, rozhodčích, fyzioterapeutů, sběračů dat a dalších členů organizačního štábu. "Ale samozřejmě i trenéři a další členové týmů a členové jejich rodin," dodává Fin. Vzhledem k tomu, že se čekání prodlužovalo a situace byla stále více nejistá, začínali někteří podnikat pokusy o únik z města na vlastní pěst.
Informace o případných cestách do bezpečí byly dvě: Po silnici do Ománu nebo Saúdské Arábie, kde byl vzdušný prostor stále otevřený. Jenže do ománského Maskatu je to z Dubaje pět hodin cesty, do Saúdské Arábie dokonce deset.
Hranice? Jeden z vás nesmí opustit zemi
Heliovaara měl s sebou v Dubaji svou ženu Sini a dvě malé děti – sedmiletou holčičku a brzy tříletého chlapečka. Společnost mu dělal i jeho britský deblový spoluhráč Henry Patten. A v průběhu pondělí se minivýprava rozhodla, že se pokusí o cestu za hranice Emirátu. Story, kterou popisuje, určitě nechcete zažít.
"Organizátoři turnaje nám pomohli najít dopravu, ale hned od začátku se vše začalo kazit. Místo slíbeného velkého SUV nejdříve přijel sedan, do kterého jsme se nevešli. Nakonec jsme vyrazili asi s hodinovým zpožděním," líčí první dobrodružství.
"Když jsme dojeli na ománskou hranici, hned na prvním kontrolním stanovišti nastaly problémy. V dokladech našeho auta prý nebylo správné povolení k překročení hranice s poznávací značkou SAE. Pak za námi poslali další auto, ale do toho jsme se znovu nevešli. Dopravní společnost nám nakonec dokázala velmi rychle zařídit minivan z ománské strany, abychom mohli pokračovat v cestě. Dokonce se nám nějakým způsobem podařilo přesvědčit to auto, aby pro nás přijelo na stranu hranice SAE, takže jsme nemuseli přecházet hranice pěšky nebo autobusem jako všichni ostatní cestovatelé," píše Fin.
Když už se zdálo, že se přechod hranic podařil, nastaly nové trable. "Už jsme měli zabaleno, ale pohraničníci z výstupní kontroly nás nepustili dál. Ke vší smůle auto, které nás na hranice odvezlo, mezitím odjelo. Takže jsme museli čekat další hodinu, než se vrátilo a my mohli znovu všechny věci přeložit zpět, znovu nacvaknout dětské sedačky do dvou původních aut, a vydali jsme se zpět k první kontrole. Tam nám sdělili, že jeden z nás nesmí opustit zemi, ale nikdo nám nebyl schopen říci kdo a proč."
Statečné děti
Čas se krátil. Bylo zřejmé, že stihnout let v Maskatu už nebude možné. Heliovaarova výprava se tak rozhodla vrátit zpět na hotel a načerpat nové síly.
"Nebyl to příjemný výlet, zvlášť když jsme nakonec sedm hodin seděli v nacpaném autě a museli několikrát přemisťovat věci a instalovat dětské sedačky. Naštěstí jsme s sebou měli svačinu a děti to zvládly úžasně dobře. I tak to ale bylo těžké," vyprávěl dobrodruh, který začal velký tenis hrát až po třicítce.
Z hotelového pokoje v Dubaji pak celá rodina sledovala, jak občas vzlétne nějaké letadlo a vzdušný prostor nad Perským zálivem se pomalu otevírá. Poptávka po úniku z Emirátu ale byla obrovská.
Rezervace letů nebyla možná, Emirates a Etihad oznámily, že ruší všechny lety až do čtvrtka, ale některé jednotlivé evakuační lety stále létaly. "ATP a organizátoři soutěže se nás stále snaží na tyto lety dostat, a samozřejmě je i dost dalších společností a soukromníků, kteří na tom chtějí vydělat. Ceny jsou závratné, jde i o desítky tisíc eur za sedadlo. My jsme se rozhodli s odjezdem nespěchat, teď už tiše čekáme na další příležitosti, které se snad brzy objeví s pomocí turnaje a ATP," psal do svého blogu Harri Heliovaara.
Dobré zprávy až nad Itálií
Stejně jako ruská trojice Medveděv, Zverev a Chačanov, zvažoval pronájem soukromého letadla. Ale ani to prý nebyla jednoduchá záležitost. "I oni na cestě do Maskatu uvízli v několika problémech, neměli to snadné," připomněl.
Nakonec se ale i na něj a jeho blízké usmálo štěstí. Ve středu se z dubajského letiště zase začalo omezeně létat směrem do Evropy. "Sehnali jsme letenky na ranní let do Milána. Teď jsme na letišti v Dubaji a držíme si palce, ať se dostaneme domů," psal ještě s nejistotou.
V dalším statusu ve čtvrtek dopoledne už ale uklidnil všechny své blízké a přátele: "Podařilo se nám nastoupit a v době psaní tohoto textu se nacházíme v italském vzdušném prostoru. Do Finska pravděpodobně dorazíme ve středu večer..."
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře