Tiafoe o Alcarazovi a Sinnerovi: Musíme je respektovat, ale ne uctívat
"Je to tak, jak to je. Pokud chcete vyhrát Grand Slam právě teď, musíte se podívat na Jannika a Carlose. Jsou to impozantní hráči, velmi mladí a budou na vrcholu ještě dlouho. Nemůžete jim však vzdát hold: pokud chceme dosáhnout něčeho zvláštního, musíme je porazit. Věřím, že to dokážu," prohlásil Tiafoe.
Američan připomněl, že oba soupeři se výrazně liší nejen stylem hry, ale i přístupem k publiku. "Jannik je ten, kdo je uzavřený ve svých myšlenkách, Carlos hraje pro publikum a zapojuje ho. Jeden brutálně odpaluje míč, druhý honí soupeře po celém kurtu. Oba se skvěle pohybují a když se toto všechno propojí do jediného celku, je opravdu zábavné se na to dívat. Budou na vrcholu ještě dlouho," vysvětlil Tiafoe.
Přestože jejich kvality uznává, Tiafoe nechce přistupovat k rivalům s pocitem poraženosti. "Musíme je respektovat, ale ne uctívat. Pokud chceme vyhrát, musíme je porazit," zdůraznil.
Američan rovněž nabídl svůj pohled na to, kdo z dvojice Sinner–Alcaraz by mohl získat více grandslamů: "Upřímně řečeno, je to opravdu těsné, ale kdybych si musel vybrat, tipnul bych Carlose. Nemyslím si však, že budou dominovat navždy. V určitém okamžiku je někdo přeruší."
Tiafoe navíc připomněl své výkony proti Alcarazovi. Dokázal ho dotáhnout do pátého setu v semifinále US Open 2022 a podobný scénář zopakoval ve Wimbledonu 2024, kdy byl pro Alcaraze nejtěžším soupeřem na turnaji.
Tiafoe má s Alcarazem negativní bilanci 1:2, se Sinnerem pak 1:4.
