Tie-break snů rozhodl semifinálové drama. Itálie útočí na daviscupový hattrick

DNES, 21:35
DAVIS CUP - Obrovské drama se šťastným koncem pro domácí. Itálie si v semifinále Davisova poháru poradila v Boloni s Belgií 2:0 a bude mít možnost získat třetí titul v řadě. O první bod se postaral v duelu s Raphaelem Collignonem (23) favorizovaný Matteo Berrettini (29), ten druhý přidal po obrovské bitvě, která vyústila v neuvěřitelný tie-break, Flavio Cobolli (23), který nakonec přehrál Zizou Bergse (26). Finálovým soupeřem italského týmu bude vítěz sobotního druhého semifinále mezi Německem a Španělskem.
Flavio Cobolli po obrovském dramatu zajistil domácím postup do finále (@ ČTK / imago sportfotodienst / www.imagephotoagency.it)

Berrettini – Collignon 6:3, 6:4

Berrettini vstoupil k nadšení domácích fanoušků do zápasu skvěle. Hned ve druhém gamu se dostal při podání Collignona do vedení 40:0. Belgičan první dvě hrozby zlikvidoval, třetí už ne a Ital po potvrzeném brejku vedl už 3:0.

Rodák z Rochesteru, který si ve čtvrtfinálovém zápase překvapivě poradil s Francouzem Corentinem Moutetem, postupem času setřásl nervozitu, zlepšil se především na returnu, ztrátu z úvodu setu se mu však dohnat nedařilo.

Bývalý šestý hráč světa byl i nadále na kurtu lepším hráčem, diktoval tempo výměn a za stavu 5:2 se dostal při soupeřově podání k setbolu. Collignon ale v krizovém momentu hrou na hraně rizika nebezpečí zažehnal a snížil na rozdíl dvou gamů.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Berrettini však žádné další komplikace nepřipustil. Hned v následujícím gamu bez problémů dovedl první set k vítěznému konci 6:3 a za 35 minut šel do vedení.

Jak začal první set, tak odstartoval italský favorit i ten druhý. Hned při úvodním Belgičanově servisu si vypracoval náskok 40:0, třetí brejkbol potvrdil a šel do vedení 2:0.

Do kritické situace se Collignon dostal hned v následující dlouhé hře, kdy čelil dalším dvěma hrozbám ztráty servisu, dokázal si však poradit a snížil na 1:2. Berrettini mohl neproměněných šancí vzápětí litovat, když ve čtvrté hře poprvé v zápase přišel o podání a bylo vyrovnáno 2:2.

Belgická dvojka podruhé k nadšení vyprodané arény zaváhala v sedmé hře, Ital vzápětí brejk potvrdil a vedl už 5:3. Domácí hvězda už další zdramatizování duelu nepřipustila. Berrettini zápas dopodával čistou hrou a za hodinu a 30 minut získal pro Itálii první bod.

Cobolli – Bergs 6:3, 6:7, 7:6

První důležitý moment zápasu mezi Cobollim a Bergsem přišel ve čtvrté hře, kdy belgický tenista především díky vlastním nevynuceným chybám poprvé v zápase přišel o servis, Ital následně brejk potvrdil a získal slibné vedení 4:1.

Belgičan v úvodu zápasu marně hledal fazónu, s níž se prezentoval ve čtvrtfinálovém vítězném zápase proti Arthuru Rinderknechovi. Na kurtu působil nejistým dojmem, jeho výkon provázelo velké množství nepřesností.

Bergs postupem času zpřesnil hru, k zdramatizování průběhu úvodní sady se ale nedostal. Cobolli i přes drobné problémy v závěru proměnil při svém servisu pátý setbol a první set získal za 36 minut 6:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodák z Lommelu vlétl do druhého setu v úplně jiném rozpoložení. Kvalitní servis podpořil přechody na síť a tato taktika mu vycházela. Cobolli se už nedostával k jednoduchým bodům, sám ale také především díky výbornému podání nedával svému soupeři žádnou šanci přiblížit se k brejkbolové šanci.

Agresivní hra obou hráčů podpořená kvalitním servisem vyústila ve druhém setu ve velmi krátké výměny. Dramatický druhý set tak musel rozhodnout až tie-break. V něm měl pevnější nervy i ruku Bergs, zkrácenou hru vyhrál 7:5 a po hodině a 31 minutách bylo vyrovnáno.

Do problémů se v závěrečné sadě dostal jako první Cobolli. Přestože Ital vedl ve třetí hře při svém podání 40:0, o náskok přišel a musel čelit třem brejkbolům. Pokaždé si ale pomohl prvním servisem a ze složité situace se dostal.

Domácí jednička se do kritické situace dostala i za stavu 4:4, kdy byla znovu jeden míček od ztráty vlastního podání, i tentokrát si ale dokázala poradit. Bergs toho mohl vzápětí málem litovat. Při svém servisu musel odvracet dva mečboly, na obě hrozby ale reagoval nechytatelným podáním a srovnal na 5:5.

V dramatickém závěru odvracel v jedenácté hře Cobolli další brejk, opět úspěšně, a i třetí sadu tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní se odehrála neskutečná bitva. Bergs si během ní vypracoval sedm mečbolů, jeho soupeř čtyři, ten pátý proměnil a po více než třech hodinách boje ovládl tie-break 17:15.

Cobolli tak zvítězil po setech 6:3, 6:7, 7:6 a zajistil Itálii druhý rozhodující bod.

Výsledky Davis Cupu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
annah
21.11.2025 21:26
To bylo úžasné drama v závěru druhého zápasu! 17:15 v TB třetího setu. Čobolák je hrdina. ( Belgičan samozřejmě taky)
Přeju Taliánům, ať to tam vyhrají celé. I bez Janka.
Nový komentář

