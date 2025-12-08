TOP 5 hráčů s obrovským zlepšením za rok 2025: Monacká senzace, brazilský talent a tři Američané
Rozhodně nejvýraznější zlepšení a posun během roku, především v jeho závěru, předvedl monacký tenista Vacherot. Monacký tenista šokoval celý tenisový svět začátkem října, když si na Masters v Šanghaji z kvalifikace došel až pro samotný titul.
Startoval zde jako 204. hráč světa a cestou porazil i rekordmana turnaje a nejlepšího hráče všech dob Novaka Djokoviče. Jeho jízda pokračovala i na další tisícovce v Paříži, kde došel do čtvrtfinále. Díky těmto výsledkům vystřelil až do TOP 30 žebříčku.
Fonseca je rozhodně nejvýraznějším teenagerem na mužském okruhu. Brazilský mladík na sebe upozornil už na konci minulého roku, když ovládl Turnaj mistrů do 20 let, na který skvěle navázal v Austrálii. V Melbourne si dokonce připsal první skalp hráče TOP 10 Andreje Rubljova.
Letos hrál svůj první kompletní rok na turnajích ATP a už stihl posbírat dva tituly. Po antukovém Buenos Aires v únoru ovládl ještě v závěru roku halovou pětistovku v Basileji, což je dosud jeho největší trofej. Ze 145. místa tak vystřelil až na 24. pozici, která je jeho kariérním maximem.
Tak trochu ve stínu Brazilce je čerstvě dvacetiletý Tien, který také zaznamenal obrovský progres. Američan posbíral skalpy hned několika hráčů elitní desítky. Třeba na Australian Open vyřadil v pětisetové bitvě Daniila Medveděva a v Acapulcu přehrál Alexandera Zvereva.
Rok zakončil svým premiérovým triumfem na dvěstěpadesátce v Métách. Díky tomu si zajistil místo v TOP 30 žebříčku. Na začátku roku byl přitom až 122. hráčem světa.
Skvělou sezonu má za sebou také další Američan Brooksby, přestože měl její začátek asi nejtěžší ze všech hráčů. Kvůli zmeškaným dopingovým kontrolám dostal distanc a od Australian Open 2023 dva roky nehrál. Vrátil se letos v Melbourne a už po třech měsících na tour si došel pro titul.
Z kvalifikace ovládl domácí antuku v Houstonu, kde získal premiérový triumf na okruhu. I ve zbytku sezony přidal skvělé výsledky jako finále v Eastbourne nebo semifinále na pětistovce v Tokiu. Rok zakončil na 53. místě, jen 20 příček za jeho kariérním maximem z roku 2022.
Opelka začal sezonu 2025 skvěle. Američan jako 293. hráč světa využil chráněného žebříčku k účasti v australském Brisbane, kde ve čtvrtfinále ohromil Novaka Djokoviče, a následně se dostal do svého prvního finále na okruhu ATP po třech letech. V něm však kvůli zranění skrečoval Jiřímu Lehečkovi.
Pouze díky tomuto týdnu se posunul o 122 míst. Během roku se probojoval zpět do TOP 50 a postoupil také do semifinále v Hertogenboschi a do čtvrtfinále v Basileji. Stále je však daleko od svého maxima 17. pozice, které dosáhl před svým zraněním v roce 2022.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře