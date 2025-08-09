Trápení na servisu, i kanár v závěru. Krejčíková v Cincinnati postupuje
Parksová – Krejčíková 4:6, 6:4, 0:6
Parksová nenastupovala do utkání s Krejčíkovou v dobrém rozpoložení. Z posledních osmi zápasů totiž vyhrála jediný – to se jí povedlo na nedávno skončeném Livesport Prague Open, kde však vzápětí nestačila na Sáru Bejlek.
A nepohoda Američanky bylo znát i v úvodu zápasu s Krejčíkovou. Česká tenistka si v pohodovém tempu došla pro úvodních pět her zápasu, za tohoto stavu šla navíc podávat a vše nasvědčovalo tomu, že se 71. hráčka světa bude muset smířit s kanárem.
Pak si však wimbledonská šampionka velmi zkomplikovala situaci. Dvakrát za sebou prohrála vlastní podání a na ukazateli skóre rázem svítil stav 5:4. Hrozící obrat naštěstí Krejčíková zažehnala, set napotřetí dopodávala a za 41 minut šla do vedení 1:0.
Druhý set se ale proměnil v obrovské trápení především české hráčky na podání. Krejčíková z pěti gamů na svém servisu získala jediný, rodačka z Atlanty ze stejného počtu dva. A to jí také stačilo k vítězství ve druhé sadě 6:4. Z deseti odehraných her ve druhém dějství tak hned v sedmi případech některá z hráček přišla o své podání.
Divoký zápas, kde servis ani pro jednu z tenistek nepředstavoval zvláštní výhodu, tak šel do rozhodujícího dějství. V něm už jasně dominovala dvojnásobná grandslamová šampionka. Své soupeřce tentokrát nepřenechala ani čestný game, proměnila třetí mečbol a po dvou hodinách boje se mohla radovat z vítězství.
Nad Parksovou tak Krejčíková vyhrála i druhý vzájemný duel, poprvé se obě tenistky potkaly před třemi lety na turnaji v Ostravě.
O postup do třetího kola si Krejčíková zahraje se Svitolinovou. Do zápasu může jít česká tenistka s optimismem – oba dosavadní souboje totiž vyhrála. Ukrajinku porazila jak během svého senzačního tažení za titulem na French Open 2021, tak v loňském roce na olympijských hrách v Paříži. Poprvé se ale obě tenistky utkají na tvrdém povrchu.
Výsledky turnaje WTA Masters 1000 v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
