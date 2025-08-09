Trápení na servisu, i kanár v závěru. Krejčíková v Cincinnati postupuje

WTA MASTERS CINCINNATI - Úspěšný vstup do turnaje v Cincinnati má za sebou Barbora Krejčíková (29). Česká tenistka si v prvním kole poradila s americkou soupeřkou Alycií Parksovou (24) po setech 6:4, 4:6 a 6:0. Další její vyzyvatelkou bude nasazená desítka, Ukrajinka Elina Svitolinová, která měla v prvním kole volný los.
Barbora Krejčíková v Cincinnati úvodní kolo zvádla (@ ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Parksová – Krejčíková 4:6, 6:4, 0:6

Parksová nenastupovala do utkání s Krejčíkovou v dobrém rozpoložení. Z posledních osmi zápasů totiž vyhrála jediný – to se jí povedlo na nedávno skončeném Livesport Prague Open, kde však vzápětí nestačila na Sáru Bejlek.

A nepohoda Američanky bylo znát i v úvodu zápasu s Krejčíkovou. Česká tenistka si v pohodovém tempu došla pro úvodních pět her zápasu, za tohoto stavu šla navíc podávat a vše nasvědčovalo tomu, že se 71. hráčka světa bude muset smířit s kanárem.

Pak si však wimbledonská šampionka velmi zkomplikovala situaci. Dvakrát za sebou prohrála vlastní podání a na ukazateli skóre rázem svítil stav 5:4. Hrozící obrat naštěstí Krejčíková zažehnala, set napotřetí dopodávala a za 41 minut šla do vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhý set se ale proměnil v obrovské trápení především české hráčky na podání. Krejčíková z pěti gamů na svém servisu získala jediný, rodačka z Atlanty ze stejného počtu dva. A to jí také stačilo k vítězství ve druhé sadě 6:4. Z deseti odehraných her ve druhém dějství tak hned v sedmi případech některá z hráček přišla o své podání.

Divoký zápas, kde servis ani pro jednu z tenistek nepředstavoval zvláštní výhodu, tak šel do rozhodujícího dějství. V něm už jasně dominovala dvojnásobná grandslamová šampionka. Své soupeřce tentokrát nepřenechala ani čestný game, proměnila třetí mečbol a po dvou hodinách boje se mohla radovat z vítězství.

Nad Parksovou tak Krejčíková vyhrála i druhý vzájemný duel, poprvé se obě tenistky potkaly před třemi lety na turnaji v Ostravě.

O postup do třetího kola si Krejčíková zahraje se Svitolinovou. Do zápasu může jít česká tenistka s optimismem – oba dosavadní souboje totiž vyhrála. Ukrajinku porazila jak během svého senzačního tažení za titulem na French Open 2021, tak v loňském roce na olympijských hrách v Paříži. Poprvé se ale obě tenistky utkají na tvrdém povrchu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
subaru
09.08.2025 07:43
No s takovou formou to bude těžké.
