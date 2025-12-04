Trápení pokračuje. Fruhvirtová nestačila v Dubaji na soupeřku ze čtvrté stovky
Fruhvirtová – Ibragimovová 4:6, 3:6
Fruhvirtová ani Ibragimovová se v prvním kole na postup příliš nenadřely. Česká tenistka si bez větších problémů poradila s Litevkou Justinou Mikulskytéovou (6:0, 7:5), její vrstevnice Ibragimovová neměla slitování s bývalou světovou desítkou Kristinou Mladenovicovou (6:3, 6:2).
První vzájemný souboj dvacetiletých tenistek byl v úvodních gamech velmi vyrovnaný. Jako první se do problémů dostala Češka, která musela ve třetí hře odvracet tři brejkbolové možnosti, pokaždé si ale dokázala poradit.
To už se jí ale nepovedlo za stavu 2:2, kdy poprvé v zápase přišla o podání. I rodačka z Moskvy měla při gamech na servisu problémy, hrozby ztráty podání však dokázala odvracet. Když Ibragimovová za stavu 4:2 podruhé za sebou vzala žebříčkové favoritce servis a šla do vedení o tři gamy, zdálo se být o osudu první sady jasno.
Tvrdá stopka. Martincová byla proti bývalé světové dvojce bez šance
Fruhvirtová ale první set nezabalila. Vzápětí uspěla i ona na returnu, což potvrdila při svém podání a rázem vedla rodačka z Moskvy již jen o jediný game. Více však Ibragimovová své soupeřce nedovolila. Set dopodávala bez větších problémů a za 54 minut šla do vedení 6:4.
Do druhé sady vstoupila rodačka z Prahy katastrofálně. I když jednotlivé gamy byly relativně vyrovnané, jejich koncovky vždy patřily ruské tenistce, která se tak dostala do nadějného vedení 4:0.
Fruhvirtová se špatným startem do sady zlomit nenechala. Výrazně zpřesnila hru, soupeřka jí navíc pomohla několika lehčími chybami a rázem svítil na ukazateli skóre stav 3:4.
Podobně jako v prvním setu však ruská tenistka další zdramatizování nepřipustila. V následujících dvou hrách s přehledem dominovala a po výsledku 6:4, 6:3 mohla slavit postup do čtvrtfinále.V něm se utká s čínskou soupeřkou Yinyu Gao.
Fruhvirtová tak prodloužila své výsledkové i herní trápení. Prohra s Ibragimovovou byla jejím pátým nezdarem z posledních osmi zápasů.
