Trápení pokračuje. Fruhvirtová nestačila v Dubaji na soupeřku ze čtvrté stovky

DNES, 11:10
ITF DUBAJ – Linda Fruhvirtová (20) ukončila svou cestu turnajem v Dubaji v osmifinále. Nad síly české tenistky byla ruská soupeřka a 328. hráčka žebříčku Alevtina Ibragimovová (20), která zvítězila ve dvou setech 6:4, 6:3. Po středečních nezdarech Venduly Valdmannové (17) a Terezy Martincové (31) tak na turnaji už žádná česká hráčka nepokračuje.
Linda Fruhvirtová nezažívá příliš povedené tenisové období (@ ČTK / AP / Dave Shopland)

Fruhvirtová – Ibragimovová 4:6, 3:6

Fruhvirtová ani Ibragimovová se v prvním kole na postup příliš nenadřely. Česká tenistka si bez větších problémů poradila s Litevkou Justinou Mikulskytéovou (6:0, 7:5), její vrstevnice Ibragimovová neměla slitování s bývalou světovou desítkou Kristinou Mladenovicovou (6:3, 6:2).

První vzájemný souboj dvacetiletých tenistek byl v úvodních gamech velmi vyrovnaný. Jako první se do problémů dostala Češka, která musela ve třetí hře odvracet tři brejkbolové možnosti, pokaždé si ale dokázala poradit.

To už se jí ale nepovedlo za stavu 2:2, kdy poprvé v zápase přišla o podání. I rodačka z Moskvy měla při gamech na servisu problémy, hrozby ztráty podání však dokázala odvracet. Když Ibragimovová za stavu 4:2 podruhé za sebou vzala žebříčkové favoritce servis a šla do vedení o tři gamy, zdálo se být o osudu první sady jasno.

Tvrdá stopka. Martincová byla proti bývalé světové dvojce bez šance

Fruhvirtová ale první set nezabalila. Vzápětí uspěla i ona na returnu, což potvrdila při svém podání a rázem vedla rodačka z Moskvy již jen o jediný game. Více však Ibragimovová své soupeřce nedovolila. Set dopodávala bez větších problémů a za 54 minut šla do vedení 6:4.

Do druhé sady vstoupila rodačka z Prahy katastrofálně. I když jednotlivé gamy byly relativně vyrovnané, jejich koncovky vždy patřily ruské tenistce, která se tak dostala do nadějného vedení 4:0.

Fruhvirtová se špatným startem do sady zlomit nenechala. Výrazně zpřesnila hru, soupeřka jí navíc pomohla několika lehčími chybami a rázem svítil na ukazateli skóre stav 3:4.

Podobně jako v prvním setu však ruská tenistka další zdramatizování nepřipustila. V následujících dvou hrách s přehledem dominovala a po výsledku 6:4, 6:3 mohla slavit postup do čtvrtfinále.V něm se utká s čínskou soupeřkou Yinyu Gao.

Fruhvirtová tak prodloužila své výsledkové i herní trápení. Prohra s Ibragimovovou byla jejím pátým nezdarem z posledních osmi zápasů.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Blondie
04.12.2025 13:43
Redakce, taky jste mohli vybrat nějakou hezčí fotku... :/
Mony
04.12.2025 12:12
Jestliže včera za prohrou Terezy Martincové byla skvělá Zvonareva, tak dnes se Linda nemá na co vymlouvat. To, že to nemá soupeřkám čím znepříjemnit, už víme dávno. Dnes ale chyběla i vůle, důslednost i to , co jí zdobí -úderová preciznost.
Snad to bylo jen tím zimním spánkem a v Autrálii uvidíme starou dobrou Lindu !
NOLE_unvaccinated_GOAT
04.12.2025 11:28
Pro Lindu Fru už je cesta jen dolů. Mino druhou stovku. A pak i mimo 3.stovku. její rodina do ní totiž investovala tak mnoho a vůbec to nepomohlo. Nový trenér - nic.
muster
04.12.2025 11:31
nekonečný zmar u obou Fru...sice jsou to pořád mladý holky, ale nevidím to moc dobře
tommr
04.12.2025 11:26
Dalo se čekat že Linda prohraje. Aspoň že se ale při tom nezranila jako Vendula ...
PTP
04.12.2025 11:18
A ještě navíc vypadá jako Ostapenko
jih
04.12.2025 11:12
Konec sezóny, no...
PTP
04.12.2025 11:12
A hurá vzhůru do víru velkoměsta!
