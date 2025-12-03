Tvrdá stopka. Martincová byla proti bývalé světové dvojce bez šance

DNES, 13:15
ITF DUBAJ - Parádními výkony se na turnaji ITF W100 v Dubaji do této doby prezentovala Tereza Martincová (31). Sérii tří vítězných zápasů v řadě však v osmifinále rázně ukončila bývalá světová dvojka Věra Zvonarevová (41), která zvítězila hladce 6:1, 6:2. Na turnaji skončila i Vendula Valdmannová (17), svůj osmifinálový duel ještě vyhlíží Linda Fruhvirtová (20).
Tereza Martincová na svou soupeřku marně hledala zbraň (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Martincová – Zvonarevová 1:6, 2:6

Úvod utkání mezi Martincovou a Zvonarevovou se nesl ve velmi nervózním duchu z obou stran. V prvních pěti hrách jen jednou uspěla hráčka na servisu. Třikrát o vlastní podání přišla rodačka z Prahy, jednou ruská veteránka, které takový vývoj stačil k vedení 4:1.

Rodačka z Moskvy na kurtu působila mnohem jistějším dojmem. V závěrečných dvou gamech přenechala Martincové jediný fiftýn a sadu dotáhla k pohodové výhře za 32 minut hry 6:1.

Ani úvod druhého setu žádnému velkému obratu ve vývoji utkání nenasvědčoval. Martincová ve druhé hře znovu ztratila podání, dvojnásobná grandslamová finalistka brejk potvrdila a šla do vedení 3:0.

Česká tenistka poté přece jen se svou soupeřkou ve výměnách srovnala krok. O deset let starší Zvonarevová však nadále nedávala své soupeřce šanci na návrat do zápasu, svá podání si bez větších problémů držela a vedla již 5:2.

Rozjetá Martincová postoupila přes nasazenou jedničku. Fruhvirtová v Dubaji nadělila kanára

V osmé hře se Martincová dostala při svém podání do stavu 0:40, všechny tři mečbolové příležitosti soupeřky ale dokázala zlikvidovat. Čtvrtou možnost ale už ostřílená soupeřka využila a po hodině a deseti minutách mohla slavit pohodovou výhru 6:1, 6:2.

Zvonarevová, která na okruhu WTA vyhrála 12 turnajů, tak svou soupeřku porazila i ve druhém vzájemném utkání. Ruská tenistka, jež v Dubaji startuje na divokou kartu, se ve čtvrtfinále utká s vítězkou duelu mezi krajankou Sofyjí Lansereovou a Thajkou Mananchayou Sawangkaewovou.

Martincová, která to ve světovém žebříčku dotáhla až na 40. příčku, do turnaje vstupovala jako 508. hráčka světa, v live rankingu jí nyní patří 463. příčka.

Výsledky turnaje ITF W100 v Dubaji

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
1
tommr
03.12.2025 13:55
Prohrát takhle hladce s 41letou veteránkou je docela ostuda ...
Reagovat

