Tvrdá stopka. Martincová byla proti bývalé světové dvojce bez šance
Martincová – Zvonarevová 1:6, 2:6
Úvod utkání mezi Martincovou a Zvonarevovou se nesl ve velmi nervózním duchu z obou stran. V prvních pěti hrách jen jednou uspěla hráčka na servisu. Třikrát o vlastní podání přišla rodačka z Prahy, jednou ruská veteránka, které takový vývoj stačil k vedení 4:1.
Rodačka z Moskvy na kurtu působila mnohem jistějším dojmem. V závěrečných dvou gamech přenechala Martincové jediný fiftýn a sadu dotáhla k pohodové výhře za 32 minut hry 6:1.
Ani úvod druhého setu žádnému velkému obratu ve vývoji utkání nenasvědčoval. Martincová ve druhé hře znovu ztratila podání, dvojnásobná grandslamová finalistka brejk potvrdila a šla do vedení 3:0.
Česká tenistka poté přece jen se svou soupeřkou ve výměnách srovnala krok. O deset let starší Zvonarevová však nadále nedávala své soupeřce šanci na návrat do zápasu, svá podání si bez větších problémů držela a vedla již 5:2.
V osmé hře se Martincová dostala při svém podání do stavu 0:40, všechny tři mečbolové příležitosti soupeřky ale dokázala zlikvidovat. Čtvrtou možnost ale už ostřílená soupeřka využila a po hodině a deseti minutách mohla slavit pohodovou výhru 6:1, 6:2.
Zvonarevová, která na okruhu WTA vyhrála 12 turnajů, tak svou soupeřku porazila i ve druhém vzájemném utkání. Ruská tenistka, jež v Dubaji startuje na divokou kartu, se ve čtvrtfinále utká s vítězkou duelu mezi krajankou Sofyjí Lansereovou a Thajkou Mananchayou Sawangkaewovou.
Martincová, která to ve světovém žebříčku dotáhla až na 40. příčku, do turnaje vstupovala jako 508. hráčka světa, v live rankingu jí nyní patří 463. příčka.
Výsledky turnaje ITF W100 v Dubaji
