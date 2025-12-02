Rozjetá Martincová postoupila přes nasazenou jedničku. Fruhvirtová v Dubaji nadělila kanára
Martincová – Galfiová 6:3, 2:1 skreč
Martincová se po více než tříměsíční pauze znovu vrací na kurty a jako hráčka šesté stovky musí do kvalifikací i těch menších turnajů ITF. V Dubaji se však po skvělých výkonech dostala do hlavní soutěže, a i v té se jí podařilo uspět.
Třetí výhru v řadě zaznamenala proti nasazené jedničce a 98. hráčce světa Galfiové. Proti Maďarce sice začala ztraceným podáním čistou hrou, od té chvíle však byla lepší hráčkou. Díky skvělé agresivní hře, především po druhém podání soupeřky, kde získala devět z 11 bodů, vyhrála první sadu.
V té druhé se dohrály pouhé tři hry. Za stavu 2:1 a 30:0 pro českou tenistku se totiž Galfiová rozhodla v duelu nepokračovat kvůli zranění nohy a po hodině a třech minutách skrečovala. Bývalá členka TOP 40 si tak připsala první výhru v hlavní soutěži od července, kdy v prvním kole uspěla v německém Hechingenu.
Martincová tak úspěšně navázala na kvalifikaci a v Dubaji si zahraje o čtvrtfinále, do kterého zde postoupila i při své premiéře před 10 lety. Její další soupeřkou bude bývalá světová dvojka a veteránka startující na divokou kartu Vera Zvonarevová.
Fruhvirtová – Mikulskytéová 6:0, 7:5
Fruhvirtová přijela do Dubaje po více než měsíčním odpočinku, který si dala po turnaji v Čennaí. A pauza se na ní podepsala pozitivně. Česká naděje hned v prvním kole předvedla suverénní výkon a zápas s 227. tenistkou světa Mikulskytéovou začala bezchybně.
Češka nadělila soupeřce z Litvy v první sadě kanára za pouhých 22 minut, když ztratila pouhých devět fiftýnů a ani jednou nemusela přes shodu. V druhé sadě už však měla práci daleko těžší.
Hned v úvodním gamu musela odvracet tři brejkboly v řadě a přesto, že si dokázala držet podání, na příjmu se jí dařit přestalo. První brejk získala až v osmém gamu a odskočila do vedení 5:3. Zápas však dopodávat nedokázala a poprvé v zápase přišla o servis. Soupeřku nechala vyrovnat a postup si ještě zkomplikovala. V koncovce však znovu zabrala a na druhý pokus utkání zvládla ukončit.
O čtvrtfinále si turnajová šestka zahraje s ruskou vrstevnicí Alevtinou Ibragimovovou, která je poslední měsíc ve skvělé formě. Do druhého kola tak postoupily všechny tři české tenistky. Martincová s Fruhvirtovou doplnily Vendulu Valdmannovou, která zde začala vítězně už včera.
