Rozjetá Martincová postoupila přes nasazenou jedničku. Fruhvirtová v Dubaji nadělila kanára

DNES, 12:00
ITF DUBAJ - Tereza Martincová (31) na podniku W100 v Dubaji navázala na úspěšnou kvalifikaci a připsala si třetí výhru v řadě. České tenistce, která se po zranění kolene snaží o návrat, skrečovala za stavu 6:3, 2:1 turnajová jednička a členka TOP 100 Dálma Galfiová (27) z Maďarska. Postoupila také Linda Fruhvirtová (20), která přehrála 6:0, 7:5 Justinu Mikulskytéovou (29) z Litvy.
Tereza Martincová v Dubaji postoupila do osmifinále (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Martincová – Galfiová 6:3, 2:1 skreč

Martincová se po více než tříměsíční pauze znovu vrací na kurty a jako hráčka šesté stovky musí do kvalifikací i těch menších turnajů ITF. V Dubaji se však po skvělých výkonech dostala do hlavní soutěže, a i v té se jí podařilo uspět.

Třetí výhru v řadě zaznamenala proti nasazené jedničce a 98. hráčce světa Galfiové. Proti Maďarce sice začala ztraceným podáním čistou hrou, od té chvíle však byla lepší hráčkou. Díky skvělé agresivní hře, především po druhém podání soupeřky, kde získala devět z 11 bodů, vyhrála první sadu.

V té druhé se dohrály pouhé tři hry. Za stavu 2:1 a 30:0 pro českou tenistku se totiž Galfiová rozhodla v duelu nepokračovat kvůli zranění nohy a po hodině a třech minutách skrečovala. Bývalá členka TOP 40 si tak připsala první výhru v hlavní soutěži od července, kdy v prvním kole uspěla v německém Hechingenu.

Martincová tak úspěšně navázala na kvalifikaci a v Dubaji si zahraje o čtvrtfinále, do kterého zde postoupila i při své premiéře před 10 lety. Její další soupeřkou bude bývalá světová dvojka a veteránka startující na divokou kartu Vera Zvonarevová.

Fruhvirtová – Mikulskytéová 6:0, 7:5

Fruhvirtová přijela do Dubaje po více než měsíčním odpočinku, který si dala po turnaji v Čennaí. A pauza se na ní podepsala pozitivně. Česká naděje hned v prvním kole předvedla suverénní výkon a zápas s 227. tenistkou světa Mikulskytéovou začala bezchybně.

Češka nadělila soupeřce z Litvy v první sadě kanára za pouhých 22 minut, když ztratila pouhých devět fiftýnů a ani jednou nemusela přes shodu. V druhé sadě už však měla práci daleko těžší.

Hned v úvodním gamu musela odvracet tři brejkboly v řadě a přesto, že si dokázala držet podání, na příjmu se jí dařit přestalo. První brejk získala až v osmém gamu a odskočila do vedení 5:3. Zápas však dopodávat nedokázala a poprvé v zápase přišla o servis. Soupeřku nechala vyrovnat a postup si ještě zkomplikovala. V koncovce však znovu zabrala a na druhý pokus utkání zvládla ukončit.

O čtvrtfinále si turnajová šestka zahraje s ruskou vrstevnicí Alevtinou Ibragimovovou, která je poslední měsíc ve skvělé formě. Do druhého kola tak postoupily všechny tři české tenistky. Martincová s Fruhvirtovou doplnily Vendulu Valdmannovou, která zde začala vítězně už včera.

Komentáře

6
PTP
02.12.2025 15:55
Rozjetá jednatřicítka Martincová - to musí být něco
Otmar
02.12.2025 12:54
Po delší době jsem viděl hrát FruLi a mám takový dojem, že v její hře nevidím žádný progres či nějaké zlepšení. Výměny od BL bez náznaku pokusu o winner či agresívní úder jako příprava pro závěrečný úder. Vidím pouze snahu dostat míček za síť bez jiného záměru. Klasicky nedopodávaný 2.set, při druhém pokusu na returnu to klaplo. Nevím no, myslím si, že tenhle tenis ji nikam daleko nedovede. Snad se to spraví, nějaký čas ještě zbývá.
Capouch
02.12.2025 15:41
U FruLi jsem měl celou dobu pocit, že je na špičkový tenis moc labilní. FruBre mi vždycky připadala lepší v hlavě.
tommr
02.12.2025 12:27
V Dubaji se našim smile hráčkám zatím daří Ve druhém kole proti Ruskám to budou mít ale hodně těžký ...
HAJ
02.12.2025 12:25
Tak Terka vyhrála po skreči soupeřky. Ale i to se počítá. Linda taky dobře.
asgard33
02.12.2025 13:15
Terka by vyhrála naprosto v pohodě i bez skreče soupeřky.Její postup přes Galfi jsem tady včera avizoval.
