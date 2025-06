Tříhodinová bitva se smutným koncem. Nicod na druhý titul v řadě nedosáhl

ITF M15 KAMEN - Nasazená jednička Jakub Nicod (20) prohrál ve finále turnaje ITF M15 v Německu s domácím tenistou Cedrikem-Marcelem Stebem (34) po setech 6:3, 4:6 a 3:5, kdy utkání český tenista skrečoval. Nicod tak nenavázal na svůj turnajový triumf, když v polovině května ovládl domácí podnik v České Lípě.

Nicod – Stebe 6:3, 4:6, 3:5 skreč.

Povedené období prožívá český mladík Jakub Nicod. Do boje o titul s domácím tenistou Cedrikem-Marcelem Stebem vstupoval se sérií devíti vítězných zápasů v řadě. Ta zahrnovala i jeho triumf na nedávno skončeném domácím podniku ITF v České Lípě, který český tenista ovládl.



A parádně se mu dařilo i u našich západních sousedů. Ve čtyřech zápasech přišel o jediný set , a to hned v úvodním kole s Brazilcem Oscarem Gutierrezem, postup nakonec musel Nicod vydřít až v dramatické závěrečné sadě, kterou získal poměrem 7:5.



Jeho soupeř, ostřílený čtyřiatřicetiletý Cedrik-Marcel Stebe, byl v sezoně 2012 členem elitní stovky, když mu patřila 71. příčka. Do finále se zkušený Němec probil bez ztráty setu. Na své cestě vyřadil v úvodních třech kolech své krajany, v semifinále pak Ukrajince Aleksandra Braynina hladce 6:4, 6:1.

Do úvodního setu vstoupil mnohem lépe český tenista, který vzal svému soupeři hned jeho úvodní servis. Když se mu to samé podařilo i v páté hře a šel do vedení už 4:1, zdálo se, že je o výsledku úvodní sady jasno.



Zkušený Stebe však zabojoval, snížil na rozdíl jediného gamu, více se mu už ale nedařilo. Nicod vyhrál první set za 33 minut 6:3 a připravil tak svého soupeře o vůbec první set na turnaji.



I druhý set měl český mladík výborně rozehraný, když vedl už 3:1. Pak se však dostal do velké krize na svém podání, když ho třikrát v řadě neudržel a druhé dějství tak patřilo Stebovi v poměru 6:4.



V rozhodující sadě si oba tenisté drželi servis až do stavu 3:3, kdy o něj přišel Nicod. V následujícím gamu mohl český hráč srovnat krok, ani jeden z tří brejkbolů však nevyužil. Za stavu 3:5 následně utkání po téměř tříhodinové bitvě vzdal.