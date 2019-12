Tsitsipas při premiéře v Abú Dhabí porazil Rubljova a čeká ho Djokovič

EXHIBICE ABÚ DHABÍ - V Abú Dhabí odstartoval 12. ročník prestižní exhibice. Do generálky na novou sezonu vstoupil úspěšně vítěz Turnaje mistrů Stefanos Tsitsipas, který si poradil s Rusem Andrejem Rubljovem a zajistil si souboj s Novakem Djokovičem. Prvního hráče světa Rafaela Nadala vyzve Rus Karen Chačanov, jenž porazil Hyeon Chunga.

Stefanos Tsitsipas má za sebou skvělou sezonu zakončenou triumfem na Turnaji mistrů a na pozici šestého hráče světa. I proto si poprvé vysloužil pozvánku na prestižní exhibici do Abú Dhabí, kde se už 12. rok po sobě koná prestižní generálka na novou sezonu.



Jednadvacetiletý Řek se v zahajovacím utkání střetl s Rusem Andrejem Rubljovem, který startuje jako náhradník místo Francouze Gaëla Monfilse, a roli favorita potvrdil. Jen o rok staršího Rusa porazil 6-3 6-4, oplatil mu porážku z prvního kola letošního US Open a vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2.



"Tenhle turnaj je skvělým zpestřením předsezonní přípravy. Člověk si ověří svou formu proti skvělým soupeřům, jsem rád, že si tu mohu zahrát," řekl Tsitsipas.



V pátečním semifinále řecký mladík vyzve obhájce titulu a čtyřnásobného šampiona Novaka Djokoviče (h2h 2-2).



V druhém dnešním zápase uspěl Karen Chačanov. Ruský tenista, jenž nahradil zraněného krajana Daniila Medveděva, zdolal 7-6 6-4 Korejce Hyeon Chunga a postupem do semifinále vyrovnal svůj výsledek z loňska.



O finále se Chačanov utká se světovou jedničkou a čtyřnásobným vítězem Španělem Rafaelem Nadalem, s nímž v sedmi vzájemných duelech vyhrál pouze jeden set.