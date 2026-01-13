Tsitsipasovo trápení pokračuje i v nové sezoně. Pokud se nedostane do formy, čeká ho velký pád
Vukic – Tsitsipas 7:6, 7:6
Tsitsipas loňskou sezonu ukončil už po US Open a poté odehrál pouze Davis Cup a Six Kings Slam a během přípravy na novou sezonu chtěl dát zapomenout především dlouhému trápení a vrátit se do nejlepší formy. A v United Cupu jeho návrat vypadal nadějně. Ovládl všechny tři dvouhry včetně duelu s členem TOP 10 Taylorem Fritzem.
Na prvním individuálním turnaji ATP v roce 2026 však přišel další pád. V prvním kole dvěstěpadesátky v Adelaide nedokázal proměnit ani jeden ze čtyř brejkbolů, a přestože se mohl opřít o své první podání, na vítězství to nestačilo. S 87. hráčem světa Vukicem prohrál ve dvou tie-breacích a nepotvrdil roli velkého favorita a nasazené sedmičky.
Je tak jasné, že řecký tenista a finalista Australian Open a Roland Garros je stále v krizi. Na individuálních turnajích na hlavním okruhu prohrál 10 z posledních 15 utkání a hrozí mu ještě větší propad. Aktuálně 33. hráč světa sice loni v Melbourne skončil hned na úvod a nic zde neobhajuje.
Největší problém pro Řeka nastane ale na konci února, kde se pokusí zopakovat "senzační" titul z pětistovky v Dubaji, který mu však z krize nepomohl. Pokud bychom mu odečetly body za tento turnaj, ocitl by se mimo TOP 50. Takto nízko na žebříčku byl naposledy v dubnu 2018.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře