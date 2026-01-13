Tsitsipasovo trápení pokračuje i v nové sezoně. Pokud se nedostane do formy, čeká ho velký pád

ATP ADELAIDE - Stefanos Tsitsipas (27) se už přes rok trápí a je už pouze stínem grandslamového finalisty a hráče TOP 10, kterým ještě před pár lety byl. Řecký tenista nezvládl první kolo hned na prvním podniku ATP v nové sezoně, když na dvěstěpadesátce v Adelaide prohrál 6:7, 6:7 s Aleksandarem Vukicem. Ani jeho výhledy do budoucna nejsou moc optimistické. Na konci února ho čeká velká obhajoba a hrozí mu po téměř osmi letech propad mimo TOP 50.
Stefanos Tsitsipas padl v prvním kole a pokračuje v trápení (@ MATT TURNER / EPA / Profimedia)

Vukic – Tsitsipas 7:6, 7:6

Tsitsipas loňskou sezonu ukončil už po US Open a poté odehrál pouze Davis Cup a Six Kings Slam a během přípravy na novou sezonu chtěl dát zapomenout především dlouhému trápení a vrátit se do nejlepší formy. A v United Cupu jeho návrat vypadal nadějně. Ovládl všechny tři dvouhry včetně duelu s členem TOP 10 Taylorem Fritzem.

Na prvním individuálním turnaji ATP v roce 2026 však přišel další pád. V prvním kole dvěstěpadesátky v Adelaide nedokázal proměnit ani jeden ze čtyř brejkbolů, a přestože se mohl opřít o své první podání, na vítězství to nestačilo. S 87. hráčem světa Vukicem prohrál ve dvou tie-breacích a nepotvrdil roli velkého favorita a nasazené sedmičky.

Je tak jasné, že řecký tenista a finalista Australian Open a Roland Garros je stále v krizi. Na individuálních turnajích na hlavním okruhu prohrál 10 z posledních 15 utkání a hrozí mu ještě větší propad. Aktuálně 33. hráč světa sice loni v Melbourne skončil hned na úvod a nic zde neobhajuje.

Největší problém pro Řeka nastane ale na konci února, kde se pokusí zopakovat "senzační" titul z pětistovky v Dubaji, který mu však z krize nepomohl. Pokud bychom mu odečetly body za tento turnaj, ocitl by se mimo TOP 50. Takto nízko na žebříčku byl naposledy v dubnu 2018.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Mantra
13.01.2026 12:34
ten už je za zenitem (tenisově), nemá jak se vrátit, jeho tenis je přežitej
RFanousek
13.01.2026 12:51
Musetti dokazuje, že i s jednoručákem lze být stabilně v top 10.
