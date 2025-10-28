Turnaj mistryň byl vylosován. Soupeřky znají i Siniaková s Townsendovou
Hrát se bude tradičním způsobem ve dvou skupinách po čtyřech. Z každé skupiny postoupí dvě nejlepší hráčky, které se utkají v semifinále. Stejným způsobem se uskuteční i deblová část.
Náhradnicemi pro dvouhry jsou ruské tenistky Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. Andrejevová má ale účast zajištěnou minimálně ve čtyřhře, kde si zahraje po boku Diany Šnajderové.
Jedinou tenistkou, která se s jistotou zúčastní dvouhry i čtyřhry, bude dvojnásobná grandslamová finalistka Italka Paoliniová, která v deblu nastoupí po boku krajanky Sary Erraniové.
Neporažená vítězka si odnese 5,2 milionu dolarů, v případě jedné prohry pak 4,8 milionu dolarů. Za každý vítězný zápas ve skupině si tenistka připíše do žebříčku 200 bodů, za triumf v semifinále pak 400. Vítězka finále pak získá 500 bodů. V případě, že projde turnajem bez porážky, pak 1500 bodů.
Jasno je i ve čtyřhře. Ve skupině Martiny Navrátilové nastoupí páry: Sara Erraniová/Jasmine Paoliniová, Veronika Kuděrmetovová/Elise Mertensová, Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenková a Asia Muhammadová/Demi Schuursová.
Ve skupině Liezel Huberové pak změří síly Kateřina Siniaková/Taylor Townsendová, Gabriela Dabrowská/Erin Routliffeová, Mirra Andrejevová/Diana Šnajderová a Timea Babosová/Luisa Stefaniová.
Titul z minulého roku obhajují Kanaďanka Dabrowská s Novozélanďankou Routliffeovou.
Deblový vítězný pár, který nezaznamená během turnaje ani jednu prohru, se může těšit na 1,1 milionu dolarů, v případě jedné prohry pak zhruba milion dolarů. Za každé vítězství ve skupině si dvojice podobně jako ve dvouhře připíše 200 bodů, za semifinále 400 a vyhrané finále 500 bodů. V případě, že projde turnajem bez porážky, tak získá 1500 bodů.
SinTow - DabRou 1-2
SinTow - AndShn 1-0
SinTow - BabSte 2-0
ErrPao - KudMer 2-1
ErrPao - HsiOst 0-0
ErrPao - MuhSch 1-1
Připomínám, že Siniaková bude jednička pokud vyhraje 2 zápasy ve skupině nebo stačí když Errani/Paolini prohrají alespoň jednou
1. 2 výhry SinTown
2. 1 výhra SinTown + 1 prohra Italek
3. 2 prohry Italek
Máš ale pravdu v tom že i kdyby SinTown prohrály všechny 3 zápasy ve skupině tak by Italkám nestačilo získat titul s jednou prohrou ve skupině. Zapomněl jsem totiž že musí nahradit poslední započítaný výsledek 120 bodů. V případě jedné prohry tak můžou získat maximálně 1300-120=1180 bodů a jejich ztráta na Katku je 1260 bodů ...