Turnaj mistryň byl vylosován. Soupeřky znají i Siniaková s Townsendovou

DNES, 19:30
Je jasno. Turnaj mistryň v Rijádu v Saudské Arábii, který se koná od 1. do 8. listopadu, byl vylosován. Ve skupině Steffi Grafové se utkají Aryna Sabalenková (27), Coco Gauffová (21), Jessica Pegulaová (31) a Jasmine Paoliniová (29). Ve skupině Sereny Williamsové pak nastoupí Iga Šwiateková (24), Amanda Anisimovová (24), Jelena Rybakinová (26) a Madison Keysová (30). Titul z loňského roku obhajuje Gauffová. Své soupeřky ve čtyřhře znají už i Kateřina Siniaková (29) s Taylor Townsendovou (29).
Kateřina Siniaková s Tylor Townsendovou ( @ Li Rui / Xinhua News / Profimedia)

Hrát se bude tradičním způsobem ve dvou skupinách po čtyřech. Z každé skupiny postoupí dvě nejlepší hráčky, které se utkají v semifinále. Stejným způsobem se uskuteční i deblová část.

Náhradnicemi pro dvouhry jsou ruské tenistky Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. Andrejevová má ale účast zajištěnou minimálně ve čtyřhře, kde si zahraje po boku Diany Šnajderové.

Jedinou tenistkou, která se s jistotou zúčastní dvouhry i čtyřhry, bude dvojnásobná grandslamová finalistka Italka Paoliniová, která v deblu nastoupí po boku krajanky Sary Erraniové.

Neporažená vítězka si odnese 5,2 milionu dolarů, v případě jedné prohry pak 4,8 milionu dolarů. Za každý vítězný zápas ve skupině si tenistka připíše do žebříčku 200 bodů, za triumf v semifinále pak 400. Vítězka finále pak získá 500 bodů. V případě, že projde turnajem bez porážky, pak 1500 bodů.

Jasno je i ve čtyřhře. Ve skupině Martiny Navrátilové nastoupí páry: Sara Erraniová/Jasmine Paoliniová, Veronika Kuděrmetovová/Elise Mertensová, Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenková a Asia Muhammadová/Demi Schuursová.

Ve skupině Liezel Huberové pak změří síly Kateřina Siniaková/Taylor Townsendová, Gabriela Dabrowská/Erin Routliffeová, Mirra Andrejevová/Diana Šnajderová a Timea Babosová/Luisa Stefaniová.

Titul z minulého roku obhajují Kanaďanka Dabrowská s Novozélanďankou  Routliffeovou.

Deblový vítězný pár, který nezaznamená během turnaje ani jednu prohru, se může těšit na 1,1 milionu dolarů, v případě jedné prohry pak zhruba milion dolarů. Za každé vítězství ve skupině si dvojice podobně jako ve dvouhře připíše 200 bodů, za semifinále 400 a vyhrané finále 500 bodů. V případě, že projde turnajem bez porážky, tak získá 1500 bodů.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

15
Přidat komentář
tommr
28.10.2025 20:57
SinTown měly smůlu na los. Ve všech třech případech dostaly ten silnější tým. Každá výhra ve skupině bude úspěch ...
Reagovat
com
28.10.2025 21:18
jo rozjetou Babos/Stefani, ktery ted porazily i Towsendku taky dostat nemusely
Reagovat
tommr
28.10.2025 21:30
a mladý Rusky jsou taky mnohem nebezpečnější než vyčichlá Hsieh s Ostapenkou ...
Reagovat
The_Punisher
28.10.2025 21:32
Popravdě, taky bych nejradši ty tři týmy vyměnil ... Co se dá dělat. Trénink a z naší strany víra
Reagovat
PTP
28.10.2025 21:37
Pokud udělají Dabrowski-Routliffe, tak dojdou daleko
Reagovat
Preview.lover
28.10.2025 19:58
H2H
SinTow - DabRou 1-2
SinTow - AndShn 1-0
SinTow - BabSte 2-0

ErrPao - KudMer 2-1
ErrPao - HsiOst 0-0
ErrPao - MuhSch 1-1

Připomínám, že Siniaková bude jednička pokud vyhraje 2 zápasy ve skupině nebo stačí když Errani/Paolini prohrají alespoň jednou
Reagovat
com
28.10.2025 20:06
Dobrowskou/Routliffe sem jim teda nepřál
Reagovat
ladinec
28.10.2025 20:16
Chce byt 1 tak, je musi porazit
Reagovat
tommr
28.10.2025 20:54
já si myslím že jedna prohra Italek by ještě Katce jedničku nezajištovala? Podle mě jsou k tomu potřeba:
1. 2 výhry SinTown
2. 1 výhra SinTown + 1 prohra Italek
3. 2 prohry Italek
Reagovat
Preview.lover
28.10.2025 21:00
Katce by 200 bodů z jedné výhry na TM nahradilo 195 bodů z Adelaide, takže by byla bodově +- na svém v případě skóre 1-2 nebo 0-3 a stále by stačila jediná prohra Italek
Reagovat
tommr
28.10.2025 21:25
Katka už ale žádnou 195bodovou rezervu nemá. V rezervě má jen 10 bodů za Cincinnati a 1 bod za Berlín?
Máš ale pravdu v tom že i kdyby SinTown prohrály všechny 3 zápasy ve skupině tak by Italkám nestačilo získat titul s jednou prohrou ve skupině. Zapomněl jsem totiž že musí nahradit poslední započítaný výsledek 120 bodů. V případě jedné prohry tak můžou získat maximálně 1300-120=1180 bodů a jejich ztráta na Katku je 1260 bodů ...
Reagovat
lana
28.10.2025 21:39
Ještě jednu rezervu má, proto se jí taky teď neodečetlo za loňský TM 1000 bodů, ale jen 805.
Reagovat
tommr
28.10.2025 21:42
na to právě spotřebovala tu poslední 195bodovou rezervu ...
Reagovat
lana
28.10.2025 21:57
I tak je to pořád ta rezerva, která zajišťuje, že s 1 výhrou by skončila bodově nastejno jako v případě 0 výher Ale doufejme samozřejmě v lepší výsledek
Reagovat
Preview.lover
28.10.2025 21:40
Myslel jsem to tak, že těch 195 bodů je poslední výsledek, co se jí do žebříčku počítá.
Reagovat

