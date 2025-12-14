Týden #2: Vondroušová, Krejčíková a Macháč znají los na posledních generálkách
Probíhající turnaje (1. týden)
WTA 500 Brisbane | WTA 250 Auckland | ATP 250 Brisbane | ATP 250 Hongkong | United Cup
Nadcházející turnaje (2. týden)
WTA 500 Adelaide | WTA 250 Hobart | ATP 250 Adelaide | ATP 250 Auckland
Kvalifikace Australian Open ženy | Kvalifikace Australian Open muži
10. ledna
14:30 | Vondroušová hraje v Adelaide, Nosková se odhlásila
Česká marodka se před Australian Open opět rozrostla. Přibyla na ni Linda Nosková, jež si hned na prvním turnaji letošní sezony přivodila zranění. Aktuální česká žebříčková jednička a světová dvanáctka se rozhodla šetřit síly a vynechat závěrečnou generálku v Adelaide, kterou odřekl i její krajan Jiří Lehečka. V hlavní soutěži je z českých tenistek pouze Markéta Vondroušová. Více informací najdete v článku.
14:30 | Macháč je v Adelaide mezi nasazenými
Po několika odhláškách se Tomáš Macháč na turnaji ATP 250 v Adelaide vešel jako poslední mezi nasazené. Jediný český zástupce vyzve v prvním kole domácí naději Jamese Duckwortha. Startují také Alejandro Davidovich, Tommy Paul, Stefanos Tsitsipas či Valentin Vacherot.
14:30 | Krejčíková zakončí přípravu v Hobartu
Barbora Krejčíková bude jedinou českou nadějí na dvěstěpadesátce v australském Hobartu. Dvojnásobná grandslamová šampionka, která dorazila po vystoupení v týmovém United Cupu, začne proti Peyton Stearnsové a ve druhém kole může potkat nasazenou dvojku a loňskou šampionku McCartney Kesslerovou. Roli jedničky bude plnit Emma Raducanuová.
14:30 | Menšík patří v Aucklandu mezi hlavní favority
Jakub Menšík bude v příštím týdnu startovat na jedné z posledních generálek v Aucklandu. Úřadující šampion Masters v Miami je mezi nejvýše nasazenými a bude plnit roli jednoho z největších adeptů na zisk titulu. Prostějovský rodák navíc do akce nemusí hned, jelikož má v úvodním kole volno. Více informací najdete v článku.
12. prosince
15:00 | Entry list Australian Open (od 18. ledna do 1. února)
Celkem 14 českých tenistů má jistou účast v hlavní soutěži Australian Open. V hlavní fázi úvodního grandslamu bude startovat minimálně pět českých mužů, jmenovitě Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. Do kvalifikace zasáhne Zdeněk Kolář. Jedním z největších favoritů bude šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner.
Divoké karty: Stan Wawrinka, James Duckworth, Patrick Kypson, Yunchaokete Bu, Rinky Hijikata, Kyrian Jacquet, Christopher O'Connell, Jordan Thompson
Českých žen bude v hlavním losu minimálně devět. Konkrétně Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková (chráněný žebříček), Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Nechybí samozřejmě ani loňská vítězka Madison Keysová.
Kvalifikace se zúčastní Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová.
Divoké karty: Venus Williamsová, Emerson Jonesová, Elizabeth Mandliková, Zarina Dijasová, Priscilla Honová, Talia Gibsonová, Taylah Prestonová, Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová
Seznam přihlášených: Dvouhra muži | Dvouhra ženy | Kvalifikace muži | Kvalifikace ženy
