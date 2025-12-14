Týden #2: Vondroušová, Krejčíková a Macháč znají los na posledních generálkách

DNES, 15:20
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Markéta Vondroušová se v příštím týdnu představí v Adelaide (© DAN ISTITENE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Probíhající turnaje (1. týden)

WTA 500 Brisbane | WTA 250 Auckland | ATP 250 Brisbane | ATP 250 Hongkong | United Cup

 

Nadcházející turnaje (2. týden)

WTA 500 Adelaide | WTA 250 Hobart | ATP 250 Adelaide | ATP 250 Auckland

Kvalifikace Australian Open ženyKvalifikace Australian Open muži

 

10. ledna

14:30 | Vondroušová hraje v Adelaide, Nosková se odhlásila
Česká marodka se před Australian Open opět rozrostla. Přibyla na ni Linda Nosková, jež si hned na prvním turnaji letošní sezony přivodila zranění. Aktuální česká žebříčková jednička a světová dvanáctka se rozhodla šetřit síly a vynechat závěrečnou generálku v Adelaide, kterou odřekl i její krajan Jiří Lehečka. V hlavní soutěži je z českých tenistek pouze Markéta Vondroušová. Více informací najdete v článku.

14:30 | Macháč je v Adelaide mezi nasazenými
Po několika odhláškách se Tomáš Macháč na turnaji ATP 250 v Adelaide vešel jako poslední mezi nasazené. Jediný český zástupce vyzve v prvním kole domácí naději Jamese Duckwortha. Startují také Alejandro Davidovich, Tommy Paul, Stefanos Tsitsipas či Valentin Vacherot.

14:30 | Krejčíková zakončí přípravu v Hobartu
Barbora Krejčíková bude jedinou českou nadějí na dvěstěpadesátce v australském Hobartu. Dvojnásobná grandslamová šampionka, která dorazila po vystoupení v týmovém United Cupu, začne proti Peyton Stearnsové a ve druhém kole může potkat nasazenou dvojku a loňskou šampionku McCartney Kesslerovou. Roli jedničky bude plnit Emma Raducanuová.

14:30 | Menšík patří v Aucklandu mezi hlavní favority
Jakub Menšík bude v příštím týdnu startovat na jedné z posledních generálek v Aucklandu. Úřadující šampion Masters v Miami je mezi nejvýše nasazenými a bude plnit roli jednoho z největších adeptů na zisk titulu. Prostějovský rodák navíc do akce nemusí hned, jelikož má v úvodním kole volno. Více informací najdete v článku.

12. prosince

15:00 | Entry list Australian Open (od 18. ledna do 1. února)
Celkem 14 českých tenistů má jistou účast v hlavní soutěži Australian Open. V hlavní fázi úvodního grandslamu bude startovat minimálně pět českých mužů, jmenovitě Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. Do kvalifikace zasáhne Zdeněk Kolář. Jedním z největších favoritů bude šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner.

Divoké karty: Stan Wawrinka, James Duckworth, Patrick Kypson, Yunchaokete Bu, Rinky Hijikata, Kyrian Jacquet, Christopher O'Connell, Jordan Thompson

Českých žen bude v hlavním losu minimálně devět. Konkrétně Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková (chráněný žebříček), Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Nechybí samozřejmě ani loňská vítězka Madison Keysová.

Kvalifikace se zúčastní Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová.

Divoké karty: Venus Williamsová, Emerson Jonesová, Elizabeth Mandliková, Zarina Dijasová, Priscilla Honová, Talia Gibsonová, Taylah Prestonová, Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová

Seznam přihlášených: Dvouhra muži | Dvouhra ženy | Kvalifikace muži | Kvalifikace ženy

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
frenkie57
22.12.2025 18:40
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
