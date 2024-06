Týden #26: Lehečka nestihne ani poslední generálku v Eastbourne

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (26. týden)

WTA 500 Bad Homburg | WTA 500 Eastbourne | ATP 250 Mallorca | ATP 250 Eastbourne

Probíhající turnaje (25. týden)

WTA 500 Berlín | ATP 500 Queens | ATP 500 Halle | WTA 250 Birmingham

18. června

18:30 | Lehečka se odhlásil z Eastbourne (26. týden)

Jiří Lehečka už několik týdnů léčí únavovou zlomeninu obratle, a pokud stihne Wimbledon, tak na něj pojede bez jediného přípravného zápasu. Nejlepší Čech v žebříčku ATP se totiž odhlásil i z poslední generálky v Eastbourne.

13. června

16:45 | Nadal vynechá Wimbledon (27. - 28. týden)

Rafael Nadal nebude startovat ve Wimbledonu, který v minulosti dvakrát vyhrál. Bývalá světová jednička se chce co nejlépe připravit na svůj poslední olympijský turnaj v Paříži, jenž se bude hrát na antuce v areálu Rolanda Garrose. Nadal to dnes uvedl na sociálních sítích. "Domnívám se, že pro mé tělo je nejlepší neměnit povrch a hrát do té doby (olympijských her) stále na antuce. Proto letos vynechám Wimbledon," řekl 38letý Španěl, který hraje pravděpodobně svou poslední sezonu.

6. června

20:45 | Plíšková a Bouzková v kvalifikaci WTA 500 v Eastbourne (26. týden)

Karolína Plíšková a také Marie Bouzková by měly startovat v kvalifikaci poslední wimbledonské generálky na pětistovce v Eastbourne. U dvojnásobné šampionky turnaje Plíškové by nebyla překvapením divoká karta do hlavní soutěže.

20:45 | Češi v kvalifikaci Wimbledonu (26. týden)

Celkem sedm tenistů se pokusí rozšířit české řady v hlavní soutěži slavného Wimbledonu. Do kvalifikačních bojů nastoupí Sára Bejlek, Linda Fruhvirtová, Dominika Šalková, Tereza Martincová, Gabriela Knutsonová, Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.

30. května

14:30 | Entry list WTA 500 Bad Homburg (26. týden)

V Bad Homburgu by mohla být nasazenou jedničkou Markéta Vondroušová, z Češek plánují účast ještě Linda Nosková a loňská šampionka Kateřina Siniaková. Divokou kartu mají Caroline Wozniacká, Paula Badosaová a domácí Tatjana Mariaová.

14:30 | Entry list ATP 250 Eastbourne (26. týden)

O něco lepší obsazení než Mallorca slibuje britské Eastbourne. Z TOP 20 dorazí dvojnásobný šampion Taylor Fritz, Tommy Paul, Alexander Bublik a Sebastián Báez. Mezi nasazenými bude Jiří Lehečka, pokud stihne vyléčit únavovou zlomeninu obratle.

14:30 | Entry list WTA 500 Eastbourne (26. týden)

Ženská část turnaje v Easbtourne láká na několik hvězd. Herní pole vedou Jelena Rybakinová, Jessica Pegulaová, Danielle Collinsová a Jelena Ostapenková. Mezi přihlášenými najdeme Karolínu Muchovou, která by měla absolvovat první turnaj po operaci zápěstí, a Barboru Krejčíkovou. Přijede i loňská šampionka Madison Keysová. Divokou kartu dostala Emma Raducanuová.

Eastbourne WTA 500 | Entry List | June 24 pic.twitter.com/D4H1hCt6wV — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) May 28, 2024

14:30 | Entry list ATP 250 Mallorca (26. týden)

Jedna z posledních wimbledonský generálek na Mallorce bude mít z TOP 20 žebříčku pouze Bena Sheltona a Uga Humberta. Do hlavní soutěže se přihlásil Tomáš Macháč, čtvrtý pod čarou je Jakub Menšík. Titul se bude snažit obhájit Christopher Eubanks.

27. května

13:15 | Entry list Wimbledon (27. - 28. týden)

Pořadatelé slavného Wimbledonu zveřejnili seznam přihlášených. V ženské dvouhře zrušily účast zatím jen těhotná dvojnásobná šampionka Petra Kvitová a Belinda Bencicová, která nedávno porodila dceru.

Hlavní soutěž mají jistou úřadující vítězka Markéta Vondroušová, Karolína Muchová (pokud bude po operaci zápěstí dostatečně fit), Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková, Karolína Plíšková a Brenda Fruhvirtová.

Wimbledon 2024 Entry List



9 players entered using their PR: Tomljanovic, Badosa, Zhang Shuai, Begu, Davis, Andreescu, Baindl, Qiang Wang, Van Uytvanck pic.twitter.com/48EJiGDbWc — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) May 22, 2024

V hlavním losu mužů budou účinkovat Jiří Lehečka, pokud stihne vyléčit únavovou zlomeninu obratle, Tomáš Macháč a Jakub Menšík.

