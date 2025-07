Týden #30: Deset českých tenistů míří na první letní Masters, Kvitová do Kanady nepojede

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (29. týden)

WTA 500 Washington | ATP 500 Washington | WTA 250 Praha | ATP 250 Kitzbühel | ATP 250 Umag

Nadcházející turnaje (30. - 31. týden)

WTA 1000 Montreal | ATP Masters 1000 Toronto

24. července

14:00 | Entry list WTA 500 Monterrey (od 18. do 23. srpna)

Linda Nosková se bude snažit v mexickém Monterrey obhájit svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu. Hlavní soutěž budou hrát také Marie Bouzková či Slovenka Rebecca Šramková, Jekatěrina Alexandrovová, Diana Šnajderová a Elise Mertensová.

Více informací

14:00 | Entry list WTA 250 Cleveland (od 17. do 23. srpna)

Dvě hráčky TOP 20, jmenovitě Ljudmila Samsonovová a Clara Tausonová, budou startovat na závěrečné generálce v Clevelandu. Domácí McCartney Kesslerová se rozhodla titul neobhajovat, pokud tedy ještě nepřijme divokou kartu. V tuto chvíli je hlavní soutěž bez českého zastoupení.

Více informací

14:00 | Entry list ATP 250 Winston-Salem (od 17. do 23. srpna)

Na poslední generálku před US Open ve Winston-Salemu se nepřihlásil nikdo z TOP 20 žebříčku. Nejvýše postaveným hráčem je momentálně 21. muž pořadí Arthur Fils. Titul se bude snažit obhájit Lorenzo Sonego. Hlavní soutěž absolvuje Vít Kopřiva.

Divoké karty: Stefan Dostanic

Více informací

16. července

17:00 | Entry list US Open (od 24. srpna do 7. září)

Jako jediná se na US Open nepřihlásila Ons Jabeurová, omluvenku už poslaly také světová šestka Qinwen Zheng a Danka Koviničová. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská vítězka Aryna Sabalenková. Českou účast v hlavní soutěži zajistí Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Poslední turnaj kariéry absolvuje na chráněný žebříček Petra Kvitová.

Více informací

US Open women’s entry list (main draw + alternates) pic.twitter.com/vym0QfLy4V — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 16, 2025

V mužské části turnaje se zatím nikdo neomluvil. Herní pole začíná světovou jedničkou a loňským šampionem Jannikem Sinnerem, chráněný žebříček použijí Sebastian Ofner, Emil Ruusuvuori a Nick Kyrgios. Do hlavní fáze budou rozlosováni čtyři čeští tenisté, kromě Víta Kopřivy nasazení Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka.

Více informací

US Open men’s entry list (main draw + alternates) pic.twitter.com/6P5F6SKm1o — Michal Samulski (@MichalSamulski) July 16, 2025

10. července

18:00 | Entry list WTA 1000 Cincinnati (od 7. do 18. srpna)

Do ženské části turnaje v Cincinnati je přihlášená kompletní elitní desítka žebříčku. České barvy by měly v hlavní soutěži hájit Karolína Muchová, Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová, Linda Nosková a Marie Bouzková. Obhájkyní titulu je světová jednička Aryna Sabalenková.

Divoké karty: Venus Williamsová, Caty McNallyová

Více informací

18:00 | Entry list ATP Masters 1000 Cincinnati (od 7. do 18. srpna)

Podnik Masters v Cincinnati se nyní může pochlubit devíti zástupci z elitní desítky světového hodnocení, omluvil se zatím jen Jack Draper. Největšími favority budou úřadující šampion Jannik Sinner a Carlos Alcaraz, ohrozit by je mohl třeba Novak Djokovič. Mezi nasazenými budou figurovat Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka, do hlavní soutěže se dostane i Vít Kopřiva. V kvalifikaci bude Dalibor Svrčina. Chráněný žebříček využije Nick Kyrgios.

Více informací

3. července

15:00 | Entry list WTA 1000 Montreal (od 27. července do 7. srpna)

Sedm členek TOP 10 žebříčku by mělo startovat v Montrealu, omluvili se zatím jen světová jednička Aryna Sabalenková, Qinwen Zheng a Paula Badosaová. Herní pole vede úřadující šampionka French Open Coco Gauffová. V hlavní soutěži kanadské tisícovky se představí Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová na chráněný žebříček, Linda Nosková a Marie Bouzková. Poslední dva ročníky National Bank Open ovládla Jessica Pegulaová.

Divoké karty: Bianca Andreescuová, Eugenie Bouchardová, Carson Branstineová, Kayla Crossová, Elizabeth Mandliková, Rebecca Marinová, Victoria Mboková, Marina Stakusicová

Více informací

15:00 | Entry list ATP Masters 1000 Toronto (od 27. července do 7. srpna)

Na prvním podniku Masters v rámci US Open Series měla původně startovat kompletní elitní desítka. Účast ale zrušili Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Jack Draper a Novak Djokovič. Role jedničky tak připadne Alexanderovi Zverevovi a loňský senzační triumf z Montrealu se pokusí zopakovat Alexei Popyrin. Mezi nasazené se vejdou Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Jiří Lehečka. Hlavní soutěž má po sérii odhlášek jistou také Vít Kopřiva a kvalifikaci bude hrát Dalibor Svrčina.

Divoké karty: Nicolas Arseneault, Liam Draxl, Alexis Galarneau, Matteo Gigante, Vasek Pospisil

Více informací