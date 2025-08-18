Týden #38: Macháč vyhlíží soupeře v Tokiu, Menšík by měl hrát v Pekingu
Probíhající turnaje (37. týden)
ATP 250 Chengdu | ATP 250 Hangzhou
Nadcházející turnaje (38. týden)
WTA 1000 Peking | ATP 500 Tokio | ATP 500 Peking
22. září
12:00 | V Pekingu startuje pět českých tenistek
Barbora Krejčíková začne prestižní turnaj WTA 1000 v Pekingu proti Anně Blinkovové. Kateřina Siniaková se v prvním kole utká s Anastasijí Potapovovou, se kterou oba vzájemné duely vyhrála. Nepříjemnou soupeřku má Marie Bouzková, která bude čelit veteránce Tatjaně Mariaové. Mezi nasazené se vešly Karolína Muchová a Linda Nosková. Více informací najdete v článku.
09:00 | Macháč vyhlíží v Tokiu kvalifikanta
Tomáš Macháč se v tomto týdnu představí na kvalitně obsazeném podniku ATP 500 v Tokiu, kde budou hlavními hvězdami Carlos Alcaraz a Taylor Fritz. Český tenista plní roli nasazené pětky a v prvním kole vyzve jednoho z kvalifikantů. V případném osmifinále by měl narazit na vítěze amerického derby mezi Marcosem Gironem a Sebastianem Kordou.
17. září
18:00 | Entry list WTA 500 Ningbo (od 13. do 19. října)
Turnaj WTA 500 v čínském Ningbu láká hned na šest hráček TOP 10 žebříčku. Dorazit by mohly Amanda Anisimovová, Mirra Andrejevová, Jessica Pegulaová, Jasmine Paoliniová, Qinwen Zheng a Jelena Rybakinová. V silné konkurenci by měly startovat Karolína Muchová, Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková.
18:00 | Entry list WTA 250 Ósaka (od 13. do 19. října)
Největší hvězdou na dvěstěpadesátce v japonské Ósace bude čtyřnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička Naomi Ósakaová. Japonka by měla být jedinou startující členkou z TOP 20 pořadí. Do Ósaky se chystají také Linda Nosková a Marie Bouzková.
16. září
15:00 | Entry list ATP 250 Almaty (od 13. do 19. října)
Po skončení šanghajského Masters vypukne období halových betonů a poslední část sezony. V Almaty vede herní pole loňský šampion Karen Chačanov a dorazit mají i jeho hvězdný krajan Daniil Medveděv, domácí Alexander Bublik či Flavio Cobolli. Osmý pod čarou pro hlavní soutěž je Vít Kopřiva.
15:00 | Entry list ATP 250 Brusel (od 13. do 19. října)
Na další halové akci v Bruselu by měl Jiří Lehečka obhajovat loňskou finálovou účast z Antverp. Mezi nejvýše nasazenými jsou také Lorenzo Musetti, Félix Auger-Aliassime, Alejandro Davidovich a Frances Tiafoe. Přijede i Lehečkův přemožitel Roberto Bautista.
Divoké karty: David Goffin, Raphaël Collignon, Gilles Arnaud Bailly
15:00 | Entry list ATP 250 Stockholm (od 13. do 19. října)
Solidní obsazení slibuje i švédský Stockholm. Přihlásili se Casper Ruud s dvojnásobným šampionem a úřadujícím vítězem Tommym Paulem či Grigor Dimitrov. V seznamu hráčů v tuto chvíli nenajdeme žádného českého tenistu.
12. září
19:00 | Entry list WTA 1000 Wuhan (od 6. do 12. října)
Na podnik kategorie WTA 1000 v čínském Wuhanu, který následuje ihned po akci stejné úrovně v Pekingu, se přihlásily všechny hráčky z TOP 41 pořadí. Titul bude obhajovat v tomto dějišti neporažená trojnásobná šampionka a světová jednička Aryna Sabalenková. Z českých tenistek se do hlavní soutěže vešly Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a na chráněný žebříček Karolína Plíšková. V kvalifikaci by měly startovat Marie Bouzková, Tereza Valentová a Kateřina Siniaková.
4. září
14:30 | Entry list ATP Masters 1000 Šanghaj (od 1. do 12. října)
Další podnik série ATP Masters 1000 se uskuteční na začátku října v Šanghaji. Čínská metropole uvítá nejlepší hráče světa a zatím se omluvil pouze Jack Draper. Herní pole vede světová jednička Carlos Alcaraz, následuje úřadující šampion Jannik Sinner. Mezi nasazenými budou Jakub Menšík, Jiří Lehečka i Tomáš Macháč. Vít Kopřiva je v tuto chvíli 12. pod čarou a s největší pravděpodobností si v Šanghaji nezahraje, jelikož do kvalifikace se na rozdíl od Dalibora Svrčiny nepřihlásil.
30. srpna
15:00 | Entry list ATP 500 Peking (od 25. září do 1. října)
V Pekingu se kromě ženské tisícovky uskuteční také mužský turnaj kategorie ATP 500. Tentokrát ale na finálovou bitvu mezi Jannikem Sinnerem a Carlosem Alcarazem určitě nedojde, jelikož se přihlásil jen lídr žebříčku Sinner a Alcaraz zamíří do Tokia. Z TOP 10 se do čínské metropole chystají také Alexander Zverev, Alex de Minaur, Karen Chačanov a Lorenzo Musetti. Mezi nasazené by se měl vejít jediný český zástupce Jakub Menšík.
Divoké karty: Yunchaokete Bu, Juncheng Shang, Zhizhen Zhang
Ale všude jsou nějaké novinky, že jo
Péťa má v prvním kole Haddad Maia, pak číhá Navarro. Bára bude hrát se Šramkovou, potom asi s Raducanu. Muška má kvalifikantku, ve druhém kole zřejmě Fernandez
Na Prague Open budou zas tak 3 000 - takze to uz nic
Vzdyt ze 4 vyhranych turnaju vyhrala hned 2 na trave - Birmingham i Nottingham
sami ti ho daj
tedˇ vypadne v prvním kole
Na pozici big čtyřky už nedosáhne,
ale může o tom snít a do médií o tom furt blít
a lidi z toho pořád blednou.
Můžeš jí to odpustit
a na milost ji zase vzít?
Já jí fandím pořád dál.
Hlína, tráva opodál
čeká, až se Křejča vrátí,
hejtrů řeči se snad ztrati.
Moc hezké.
Asi to nebude žádná divoká jízda a nějaké to štěstíčko bude potřeba, tak si alespoň připomeneme její předrodičovskou kariéru lehce z jiného úhlu
https://www.youtube.com/watch?v=ZWijx_AgPiA
Obe Magdy i Diamantik si namazala na chleba Ani si neskrtly
Jasně, že každému nějaký povrch vyhovuje víc než ostatní, ale jak píšeš, museli by ho dát všude a to asi Linda nez/uaplatí
tohle mi tedy hlava nebere
Pak tu pustenou televizi uplne chapu
Můj ty bože, já občas pozvu kamarády na film! Gasp! :D
Ach ty translatory