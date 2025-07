Ukončí Sabalenková wimbledonskou pohádku? Alcaraze čeká poslední domácí naděje

Úterní program ve Wimbledonu nabídne první polovinu soubojů o semifinále. Světová jednička Aryna Sabalenková (27) nastoupí proti rozjeté veteránce Lauře Siegemundové (37), která prožívá jeden z nejlepších turnajů kariéry. Carlos Alcaraz (22) bude plnit roli favorita proti poslední domácí naději Cameronovi Norriemu (29). Další čtvrtfinálové duely obstarají Amanda Anisimovová s Anastasií Pavljučenkovovou a Taylor Fritz s Karenem Chačanovem.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 8. 7.

Čtvrtfinále žen

Sabalenková (1-) - Siegemundová (Něm.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Anisimovová (13-USA) - Pavljučenkovová (-) | No.1 Court (16:00 SELČ)



Čtvrtfinále mužů

Fritz (5-USA) - Chačanov (17-) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Alcaraz (2-Šp.) - Norrie (Brit.) | Centre Court (16:00 SELČ)

Sabalenková – Siegemundová | 14:30 SELČ

Aryna Sabalenková prošla do čtvrtfinále Wimbledonu bez ztráty setu, přestože v posledních třech kolech potřebovala tie-break a v každém ze čtyř zápasů měla minimálně jeden těžký set. Ve čtvrtfinále tohoto turnaje je potřetí v kariéře a může vyrovnat své osobní maximum, kterým je semifinále z ročníků 2021 a 2023.

Sedmadvacetiletá Běloruska hrála na posledních třech grandslamech finále, ovšem na Australian Open i French Open v něm neuspěla. Teď se pokusí vylepšit svou fenomenální bilanci 11:1 ve čtvrtfinále majorů, v této fázi prohrála jen s Mirrou Andrejevovou na loňském French Open. Pět z posledních šesti vystoupení na grandslamech dotáhla až do finále.

Tráva je v tuto chvíli jejím nejslabším povrchem, přestože v těchto podmínkách byla už devětkrát minimálně ve čtvrtfinále, včetně posledních dvou startů ve Wimbledonu. Jenže na nejrychlejším povrchu ještě nikdy netriumfovala, jejím maximem jsou finálové účasti z Eastbourne 2018 a Hertogenbosche 2022.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Miami, Brisbane (triumf); French Open, Stuttgart, Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (semifinále)

Bilance: 46:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 4:1 (kariérní 140:56)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 11:1)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (finále)

Sabalenková – Wimbledon

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2021, 2023)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Berlín (semifinále)

Cesta turnajem: Branstineová (6:1, 7:5), Bouzková (7:6, 6:4), Raducanuová (7:6, 6:4), (24) Mertensová (6:4, 7:6)

Laura Siegemundová v minulosti posbírala jen dvě vítězství v hlavní soutěži Wimbledonu. Sedmatřicetiletá německá veteránka ovšem v letošním ročníku vyhrála všechny čtyři zápasy bez ztráty setu a v žádném z nich neprohrála více než šest gamů. Navíc je nejstarší debutantkou ve čtvrtfinále této akce v open éře.

Před letošním Wimbledonem měla bilanci 0:6 s hráčkami TOP 50 na travnatých kurtech. Tu vylepšila hned v úvodním kole po skalpu Peyton Stearnsové a pak si vyšlápla také na Leylah Fernandezovou a úřadující šampionku Australian Open Madison Keysovou. Proti Američance slavila druhý skalp TOP 10 za poslední tři roky.

V úvodním týdnu Wimbledonu se ve všech třech duelech vzepřela papírovým předpokladům a pak v osmifinále potvrdila roli favoritky proti lucky loserovi a 101. hráčce pořadí Solaně Sierraové. Ve druhém týdnu grandslamů je teprve podruhé v kariéře, na antukovém French Open 2020 prohrála s Petrou Kvitovou právě ve čtvrtfinále.

Vizitka Laury Siegemundové. (@ Livesport / Enetpulse)

Siegemundová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Wimbledon (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 14:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 12:23)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Siegemundová – Wimbledon

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Nottingham (1. kolo), Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:4, 6:2), (29) Fernandezová (6:2, 6:3), (6) Keysová (6:3, 6:3), Sierraová (6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Sabalenková vede 2:0. Na oba předchozí souboje došlo v sezoně 2019 a aktuální světová jednička dominovala v BJK Cupu i ve Štrasburku. O šest let později zřejmě žádná změna nepřijde a Sabalenková zapíše další vítězství. Na grandslamech neprohrála s někým mimo TOP 100 žebříčku přes tři roky a Siegemundová by tuto sérii přerušit neměla.

Anisimovová – Pavljučenkovová | 16:00 SELČ

Amanda Anisimovová postoupila do svého třetího grandslamového čtvrtfinále a zajistila si debut v TOP 10 žebříčku, když zdolala 6:2, 5:7, 6:4 Lindu Noskovou. V rozhodující sadě dohnala manko 1:3 a zapsala už 10. letošní vítězství na trávě. Hlavní soutěž Wimbledonu hraje poprvé od čtvrtfinále v roce 2022, loni vypadla už v kvalifikaci.

Tentokrát do All England Clubu dorazila po svém prvním travnatém finále (Queen's Club) a také čtvrtfinále v Berlíně. Ve Wimbledonu začala demolicí Julie Putincevové (6:0, 6:0), set nepovolila ani Renatě Zarazúaové a pak zvládla třísetovou bitvu s Dalmou Gálfiovou i Noskovou. Letos prožívá nejlepší období kariéry korunované triumfem na tisícovce v Dauhá.

První grandslamové čtvrtfinále si 23letá Američanka zahrála na French Open 2019 a porazila v něm Simonu Halepovou. V semifinále ji pak zastavila pozdější šampionka Ashleigh Bartyová. V tom jediném dalším ve Wimbledonu 2022 však úspěšná nebyla, její jízdu ukončila ve dvou hladkých setech Halepová.

Vizitka Amandy Anisimovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Anisimovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dauhá (triumf); Queen's Club (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queen's Club (finále)

Bilance: 29:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 10:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 16:5 (kariérní 59:61)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále)

Anisimovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 9:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Queen's Club (finále), Berlín (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Putincevová (6:0, 6:0), Zarazúaová (6:4, 6:3), Gálfiová (6:3, 5:7, 6:3), (30) Nosková (6:2, 5:7, 6:4)

Anastasia Pavljučenkovová se oklepala ze selhání techniky a v osmifinále přetlačila 7:6, 6:4 Sonay Kartalovou. Ve čtvrtfinále grandslamů je podesáté v kariéře a podruhé ve Wimbledonu (2016). Nadřela se i v předchozích zápasech, proti Ajle Tomljanovicové a Naomi Ósakaové doháněla manko setu a Ashlyn Kruegerovou zdolala stejným poměrem jako Kartalovou.

U 34leté Rusky byla v únoru diagnostikována lymská borelióza a trvalo jí několik měsíců, než zase chytla formu. Od únorové Dubaje po French Open vyhrála jen jeden zápas a na chvíli vypadla z TOP 50 žebříčku. Bývalá světová jedenáctka se chytla až na trávě, na níž má letos bilanci 7:1 zahrnující také semifinále v Eastbourne.

Od úterního zápasu možná velká očekávání nemá, jelikož prohrála osm z devíti čtvrtfinále na grandslamech, včetně toho s Arynou Sabalenkovou na letošním Australian Open. O semifinále Wimbledonu bojovala finalistka French Open 2021 pouze v roce 2016 a neuhrála set se Serenou Williamsovou.

Vizitka Anastasie Pavljučenkovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Pavljučenkovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne (semifinále)

Bilance: 13:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:2 (kariérní 80:137)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:8)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Pavljučenkovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 19:15

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016, 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Eastbourne (semifinále)

Cesta turnajem: Tomljanovicová (4:6, 6:3, 6:2), (31) Kruegerová (7:6, 6:4), Ósakaová (3:6, 6:4, 6:4), Kartalová (7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Anisimovová vede 3:0. Američanka sice vyhrála všechny tři předchozí souboje, nicméně v tom posledním loni v létě ve Washingtonu potřebovala tři sety a přes dvě hodiny. Mimo tvrdé povrchy se potkávají poprvé a Anisimovová půjde do utkání zaslouženě jako celkem jasná favoritka.

Fritz – Chačanov | 14:00 SELČ

Taylor Fritz měl velmi těžký los v úvodním týdnu Wimbledonu a musel se vypořádat s Giovannim Mpetshim Perricardem a ve formě hrajícím Gabrielem Diallem, kteří mají dělový servis a pod zataženou střechou vzdorovali pět setů, a také bývalým juniorským šampionem Alejandrem Davidovichem. Na postup do osmifinále potřeboval 14 setů a na kurtech strávil skoro 10 hodin. Odpočinul si až v osmifinále, v němž mu za stavu 1:6, 0:3 ze svého pohledu vzdal Jordan Thompson.

Sedmadvacetiletý Američan se loni probil do finále domácího US Open, vyšplhal se do TOP 4 žebříčku a postupy do závěrečných kol grandslamů se od něj očekávaly i letos. V úvodní půlce sezony však nebyl stoprocentně fit a v Austrálii i Paříži skončil v prvním týdnu. Na trávě je jeho hra opřená o vynikající servis velmi efektivní. Dokonce má v této dekádě nejvíce výher na nejrychlejším povrchu na hlavní tour (35), více než Alexander Bublik (34) a Carlos Alcaraz (33).

Ačkoli je na travnatých kurtech velkou hrozbou a obvykle se na Wimbledon naladil triumfem v Eastbourne, zatím v All England Clubu na kýžený výsledek nedosáhl. Čtvrtfinále si tady zahrál dvakrát a pokaždé prohrál. V roce 2022 nedokázal dorazit zraněného Rafaela Nadala a padl v pěti setech a stejným poměrem nestačil loni na Lorenza Musettiho.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport / Enetpulse)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Stuttgart (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne, Stuttgart (triumf)

Bilance: 29:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 12:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 2:2 (kariérní 55:67)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:4)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)

Fritz – Wimbledon

Kariérní bilance: 17:8

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022, 2024-25)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:2

Generálka: Stuttgart (triumf), Queen's Club (1. kolo), Eastbourne (triumf)

Cesta turnajem: Mpetshi Perricard (6:7, 6:7, 6:4, 7:6, 6:4), Diallo (3:6, 6:3, 7:6, 4:6, 6:3), (26) Davidovich (6:4, 6:3, 6:7, 6:1), Thompson (6:1, 3:0 skreč)

Rovněž Karen Chačanov měl pohodové osmifinále a po náročnějším úvodním týdnu pošetřil síly. Po pětisetových bitvách se Šintarem Močizukim a Nunem Borgesem dominoval proti Kamilovi Majchrzakovi, kterému nepovolil set.

V letošní sezoně nemá svou nejlepší výkonnost, ale bojuje o každý míč a spoustu zápasů urval na svou stranu. Jenže v tomto roce vítězí hlavně nad outsidery. Letos má na kontě 15 porážek a devět z nich utrpěl proti zástupcům TOP 20 žebříčku, s nimiž to má v aktuální sezoně 0:9. Ještě k tomu disponuje bilancí 1:15 proti hráčům TOP 10 na grandslamech, porazil jen Juana Martína del Potra na French Open 2019. Od té doby s nimi prohrál všech devět duelů na grandslamové úrovni.

Pokud obě tyto nelichotivé série přeruší, tak vylepší své wimbledonské maximum. Čtvrtfinále v tomto dějišti si zatím zahrál jen v roce 2021 a podlehl v pětisetové bitvě Denisovi Shapovalovovi. Zároveň by zapsal své první grandslamové semifinále od předloňského Australian Open.

Vizitka Karena Chačanova. (@ Livesport / Enetpulse)

Chačanov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Halle, Barcelona (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (semifinále)

Bilance: 22:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 15:54)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Chačanov – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (čtvrtfinále), Halle (semifinále)

Cesta turnajem: McDonald (7:5, 6:4, 6:4), Močizuki (1:6, 7:6, 4:6, 6:3, 6:4), Borges (7:6, 4:6, 4:6, 6:3, 7:6), K. Majchrzak (6:4, 6:2, 6:3)

Vzájemná bilance: Chačanov vede 2:0, naposledy se ovšem potkali v roce 2020. Oba aktéři mají dostatek zbraní na vítězství v tomto zápase. Fritz prožívá v poslední době mnohem povedenější období a mohl by si na postup víc věřit. Američan zaslouženě nastoupí jako favorit.

Alcaraz – Norrie | 16:00 SELČ

Carlos Alcaraz nebyl v úvodním týdnu letošního Wimbledonu přesvědčivý, ale nejedná se o žádnou výjimku. Podobně ztrácel sety také na nedávném French Open a stejně dokázal obhájit titul, dokonce ve finále s rivalem Jannikem Sinnerem zlikvidoval tři mečboly v řadě a otočil z 0:2 na sety. Dvaadvacetiletého Španěla prostě nelze nikdy odepisovat, protože vždy existuje možnost, že i velmi nepříznivý stav dokáže zvrátit. Ztrátě setu se nevyhnul ani v osmifinále s Andrejem Rubljovem, kterého zdolal 6:7, 6:3, 6:4, 6:4.

Na kontě má tak už 22 vítězství v řadě a tato série zahrnuje triumfy na Masters v Římě, French Open a trávě v londýnském Queen's Clubu a momentální tažení do čtvrtfinále ve Wimbledonu. V All England Clubu zvládl posledních 18 zápasů, jelikož je šampionem ročníků 2023-24. Naposledy v tomto dějišti okusil porážku v osmifinále v roce 2022 proti Sinnerovi.

Na grandslamech je už podvanácté v kariéře ve čtvrtfinálové fázi. V takových utkáních má solidní bilanci 7:4 a všechny čtyři nezdary utrpěl proti někomu z TOP 20 světového hodnocení. Letos ve Wimbledonu v souboji o semifinále takto vysoko postaveného protivníka nepotkává.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Barcelona (finále)

Největší úspěchy na trávě: Queen's Club (triumf)

Bilance: 46:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na trávě: 9:0

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 14:1 (kariérní 63:10)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:1 (kariérní 7:4)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf)

Alcaraz – Wimbledon

Kariérní bilance: 22:2

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Queen's Club (triumf)

Cesta turnajem: Fognini (7:5, 6:7, 7:5, 2:6, 6:1), Tarvet (6:1, 6:4, 6:4), Struff (6:1, 3:6, 6:3, 6:4), (14) Rubljov (6:7, 6:3, 6:4, 6:4)

Cameron Norrie si v posledních dvou letech prošel krizí, ovšem nedávno odstartoval znovuzrození a v letošním Wimbledonu je jasně nejúspěšnějším domácím zástupcem. Bývalému osmému hráči světa patří až 61. místo v žebříčku, takže se nevešel mezi nasazené a musel se vypořádat mimo jiné s Robertem Bautistou a Francesem Tiafoem.

Devětadvacetiletému Britovi ještě nedávno hrozilo vypadnutí z TOP 100 žebříčku, ovšem semifinále v Ženevě a osmifinále na French Open mu pomohlo se mezi elitou udržet. A teď se s pomocí čtvrtfinále ve Wimbledonu vrátil v live pořadí do nejlepší padesátky.

Jediné předchozí čtvrtfinále na grandslamech absolvoval v roce 2022 právě ve Wimbledonu a zdolal v pěti setech Davida Goffina. Poté sebral v semifinále set pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi. Obrovský problém před soubojem s Alcarazem představuje fakt, že nikdy na grandslamech neporazil hráče TOP 10. V takových zápasech má bilanci 0:9 a v šesti případech neuhrál set.

Vizitka Camerona Norrieho. (@ Livesport / Enetpulse)

Norrie – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)

Bilance: 25:18

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:2 (kariérní 10:40)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále)

Norrie – Wimbledon

Kariérní bilance: 15:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Queen's Club (1. kolo), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Bautista (6:3, 3:6, 6:4, 7:6), (12) Tiafoe (4:6, 6:4, 6:3, 7:5), Bellucci (7:6, 6:4, 6:3), Jarry (6:3, 7:6, 6:7, 6:7, 6:3)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 4:2. V posledních čtyřech soubojích dokázal Norrie výrazně vzdorovat, dokonce dvakrát vyhrál. Jenže na poslední střetnutí došlo na začátku sezony 2023, kdy Norrie stále prožíval nejlepší období své kariéry. To už dávno neplatí, a Alcaraz je teď navíc mnohem lepším hráčem. Tentokrát by tedy Španěl měl zvítězit snadno, nicméně Norrieho, který má velmi solidní formu a bude mít výhodu domácího prostředí, určitě nepodcení.

Úterní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Sabalenková (1-) - Siegemundová (Něm.)

2. Alcaraz (2-Šp.) - Norrie (Brit.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Fritz (5-USA) - Chačanov (17-)

2. Anisimovová (13-USA) - Pavljučenkovová (-)



COURT 12 (od 12:00 SELČ)

1. legendy

2. Arévalo/Pavič (1-Salv./Chorv.) - Nys/Roger-Vasselin (10-Monako/Fr.) / nejdříve ve 13:30 SELČ

3. legendy

4. Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) - Babosová/Pavič (8-Maď./Chorv.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

