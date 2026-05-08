Ukrajinka srovnávala Rusko s nacistickým Německem. Dostala jsem pokutu, přiznává

DNES, 13:00
Rozhovory 22
Oleksandra Olijnykovová je jednou z nejkontroverznějších hráček na ženském okruhu. A zároveň jednou z nejhlasitějších Ukrajinek, která se nebojí říct svůj názor. Zároveň ale přiznává, že teď čelí tlaku ze strany Ženské tenisové asociace (WTA) a už dostala za svá vyjádření i pokutu. Příští soupeřka Lindy Noskové na turnaji v Římě se rozpovídala v rozhovoru s novinářem Benem Rothenbergem.
Profily hráčů
Bondar Anna
Oliynykova Oleksandra
Oleksandra Olijnykovová čelí tlaku ze strany Ženské tenisové asociace (© MARCIN GOLBA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Olijnykovová se rozhodně nebojí říkat či psát svůj názor na ruské i běloruské hráče. Kontroverzní Ukrajinka kritizovala i aktuální světovou jedničku Arynu Sabalenkovou či bývalého lídra žebříčku Daniila Medveděva. Schytala to od ní i maďarská tenistka Anna Bondárová za účast na exhibici v Rusku.

A právě kvůli výrokům o Bondárové začala čelit tlaku ze strany WTA. "Nechtěla jsem si s ní podat ruku, protože hrála exhibici sponzorovanou Gazpromem, který finančně podporuje ruskou invazi na Ukrajinu. Anna jela do Ruska a vzala si krvavé peníze. Pro mě je to příšerné a nikdy to nebudu respektovat. Je to stejné jako hrát v nacistickém Německu. Takže jsem o tom napsala."

Rozhovory s představiteli WTA a údajná snaha Ženské tenisové asociace Olijnykovovou umlčet odstartovala v únoru na turnaji v Kluži.

"Dva pracovníci WTA za mnou přišli a začali mluvit o mých příspěvcích. Říkali, že jsem neměla napsat jméno Bondárové. I když neexistuje žádné pravidlo o tom, že bychom nesměli tenisty jmenovat. Jenže oni mi začali říkat, že na ni útočím. Což není pravda, pouze jsem napsala fakta. Neřekla jsem, že ji nenávidím, nebo že je příšerná a hloupá. Řekla jsem jen, že hrát v Rusku je to samé jako v nacistickém Německu. A tím tohle všechno začalo."

Představitelé WTA přispěchali s argumentem, že těmito vyjádřeními Olijnykovová svým kolegyním na tour škodí. "Další dva měsíce jsem s nimi řešila pravidla. Nesmíte totiž říkat věci, kterými byste mohli další tenisty poškodit. Ale já jen říkám fakta."

"Nenutila jsem ji hrát v Rusku exhibici sponzorovanou Gazpromem. Navíc jsem jim říkala, že se necítim bezpečně a chtěla bych, aby mě chránili. Ale na své otázky nedostávám odpověď a místo toho jsem pod tlakem WTA. Přesně tohle se v posledních dvou měsících děje."

Podle Olijnykovové WTA spoléhá už jen na business a nikoli lidské hodnoty. "Tahle organizace se stala strašně komerční. Chtějí, aby si lidé mysleli, že je všechno krásné. Ale to není pravda. Já nejsem žádná hvězda, nemám velké sponzory ani manažery. A když někdo jako já říká něco o velkých hvězdách tenisu, i když to můžu dokázat, tak jsem pod tlakem ze strany WTA. I když trpím činy těchto lidí. Proto se necítím v bezpečí."

Olijnykovová už před několika dny promluvila o vyhrožování a vydírání ze strany WTA a možné pokutě v řádu desetitisíců dolarů. Pokutu skutečně dostala, nicméně nakonec tak vysoká nebyla. "Už mi dali pokutu. Dostala jsem menší prize money za turnaj v Charlestonu před měsícem. Bylo to nakonec mnohem méně. Předtím mě strašili mnohem vyšší pokutou, asi 50 nebo 60 tisíc dolarů."

"Nejspíš to byla součást jejich snahy mě zastrašit. Ani nevím, jestli tohle můžu říkat, ale stalo se to. Byla tady i možnost diskvalifikace. Ale jestli mě diskvalifikují za říkání pravdy, bylo by to smutné," uvedla Olijnykovová s tím, že na posledních turnajích se cítila špatně a raději moc nechodila na veřejnost. "Nakonec jsem si řekla, ať mě klidně diskvalifikují a pokutují, ale já budu dál mluvit."

Právě to jí pomohlo užít si zápasy na probíhajícím turnaji v Římě, kde v sobotu vyzve českou dvojku Lindu Noskovou. "Po včerejším zápase jsem cítila spojení s publikem. Šla jsem mluvit s lidmi, udělat fotky i videa. A byla jsem velmi šťastná, protože tohle dělat chci."

Celý rozhovor mezi Olijnykovovou a Rothenbergem si můžete přečíst zde.

Šokující zpověď kontroverzní Ukrajinky: WTA mi vyhrožuje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

22
Přidat komentář
muster
08.05.2026 15:36
co to je dnes za módu pořád něco sepisovat na sítě.... proč to neřekne Bondar osobně do očí, když s ní má problém
Reagovat
PTP
08.05.2026 17:14
Ale to se nikdo nedoví, ty můj kvítku medový.
Reagovat
aligo
08.05.2026 14:39
Klobouk dolů, víc takových
Reagovat
HolyMotors
08.05.2026 14:07
Klobouk dolů frajerka. Kéž by se našlo více podobně odvážných.
Reagovat
Krisboy
08.05.2026 14:17
Reagovat
aligo
08.05.2026 14:38
Reagovat
jih
08.05.2026 15:35
Reagovat
Krisboy
08.05.2026 13:51

Má naprostou pravdu, souhlasím s ní. Paralely mezi současným ruSSkem a nacistickým Německem jsou tak zjevné, až je to děsivé. Ta lhostejnost až cynismus některých lidí (nejen zde na TP) k tomu je alarmující. Jestli putler brzo nechcípne, třetí světová válka hrozí naprosto reálně.
Reagovat
Stippy
08.05.2026 14:50
Reagovat
3ryba16
08.05.2026 16:53
Reagovat
Oin
08.05.2026 13:39
Vzpomínáte si, jak kdysi za apartheidu hrál Lendl v JAR?
Reagovat
Krisboy
08.05.2026 13:53
Spousta lidí ho za to právem kritizovala a dodnes mu to neodpustila. Lendl opravdu není zrovna dobrý příklad čestného chování. Nevím, jestli se k tomu později nějak vyjádřil, ale mě třeba Lendl nebyl sympatický nikdy, a to nejen kvůli tomuhle. Prostě divný člověk...
Reagovat
Oin
08.05.2026 14:00
Later accounts suggest the situation was complicated. Some Czech sources say Lendl initially tried to withdraw after realizing the political implications, but organizers allegedly threatened legal action and financial penalties if he backed out.
Reagovat
PTP
08.05.2026 14:05
Lendl za exhibici dostal peníze, které použil na zaplacení výkupného za unesené čs. odborníky v Angole.
Reagovat
Saulnier
08.05.2026 13:39
Kultivovanejší spôsob poukazovania na zlo má vždy väčšiu šancu na širšiu podporu a úspech. Vyhrotenejšie spôsoby generujú aj negatívnu spätnú väzbu, bohužiaľ, je to tak, môže bojovať ten najspravodlivejší boj na svete a nezíska takú podporu, akú by mala, keby trochu ubrala.
Reagovat
Vladimir
08.05.2026 13:38
Děvče má naprostou pravdu. Škoda, že to poněkud degraduje svojí dobrovolně zmrzačenou pokožkou.
Reagovat
Krisboy
08.05.2026 13:56
"Poněkud degraduje"? Takže kdyby nebyla potetovaná, měla by pravdu ještě víc?
Reagovat
Vladimir
08.05.2026 14:07
To ne, ale působilo by to navenek přesvědčivěji.
Nejde přece jen o obsah, ale i o formu.
Reagovat
Pumlic
08.05.2026 17:39
Jenže ona tu ruku pronajala za peníze, aby měla na tenis a mohla hrát. Takže až tak dobrovolně není. Její táta je v první linii nasazený a ona nemá na trenéra, na nic. Takže ty peníze za reklamu na ruce dává do tenisu. Živí tak celou rodinu.
Reagovat
Patik
08.05.2026 13:19
A aké je to hrať v Amerike ?
Reagovat
pantera1
08.05.2026 13:21
Pokud nejsi hetero a normální, tak skvěle
Reagovat
3ryba16
08.05.2026 16:47
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist