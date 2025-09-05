US Open má opět domácí finalistku. Anisimovová v tříhodinové řežbě přetlačila Ósakaovou
Ósakaová – Anisimovová 7:6, 6:7, 3:6
Druhé semifinále letošního US Open proti sobě sehráli domácí Anisimovová proti zdejší dvojnásobné šampionce Ósakaové, které se spolu utkaly už potřetí a pokaždé na grandslamu. Dvě hráčky s podobně agresivním stylem hry spolu svedly tentokrát obrovskou bitvu.
Utkání začala lépe Japonka, která dvakrát získala podání Američanky a v desáté hře měla šanci sadu dopodávat. To se jí však nepodařilo a musel rozhodnout tiebreak. V něm byla Ósakaová naprosto suverénní. Rychle se dostala do vedení 6:1, tak velký náskok už si utéct nenechala a po využití čtvrtého setbolu získala úvodní dějství.
Druhý set byl opět velmi vyrovnaný, každá z hráček v něm třikrát přišla o podání a znovu došlo na zkrácenou hru. V té byla tentokrát agresivnější a úspěšnější Anisimovová, kterou hlasitě hnalo domácí publikum. Američanka si po bekhendovém vítězném returnu připravila čtyři setboly a hned ten druhý využila a poslala zápas do rozhodujícího dějství.
Zisk sady dodal světové devítce ještě více sebevědomí. Ve třetím setu hrála ještě agresivněji a trefovala spoustu vítězných úderů, což se promítlo i ve skóre. Ve čtvrté hře prolomila podání Japonky a následně brejk snadno potvrdila. V devátém gamu si při svém podání vypracovala dva mečboly, ani jeden však nevyužila a následně soupeřce darovala brejkbol dvojchybou. I přesto se nebála hrát agresivně a nakonec po třech hodinách dotáhla zápas do vítězného konce.
"Snažila jsem se myslet pozitivně, abych ten konec zvládla. Obě jsme hráli skvělý tenis. Tento turnaj pro mě moc znamená a jsem velmi šťastná, že jsem zde ve finále. Byl to vždycky můj sen," řekla v rozhovoru na kurtu a poděkovala také divákům, kteří ji celý zápas podporovali.
Anisimovová tak ukončila jednu skvělou sérii Ósakaové, která na každém předchozím grandslamu, na kterém postoupila do čtvrtfinále nakonec slavila titul. Naposledy však triumfovala před více než čtyřmi lety na Australian Open.
Američanka se v domácím prostředí cítí skvěle a bude chtít napravit neúspěch z Wimbledonu, kde ve svém premiérovém finále na grandslamu neuhrála ani game proti Ize Šwiatekové. Polce se ale pomstila právě tady v New Yorku, když ji vyřadila ve čtvrtfinále.
Anisimovová se může stát pátou domácí šampionkou US Open v tomto tisíciletí. Dokázaly to pouze legendární Venus Williamsová a její starší sestra Serena, před osmi lety Sloane Stephensová a předloni Coco Gauffová. Loni ve finále neuspěla Jessica Pegulaová.
