US Open má opět domácí finalistku. Anisimovová v tříhodinové řežbě přetlačila Ósakaovou

DNES, 07:18
US OPEN - Amanda Anisimovová (24) v semifinále US Open po tříhodinové bitvě udolala 6:7, 7:6, 6:3 zdejší dvojnásobnou vítězkou Naomi Ósakaovou (27) a postoupila do druhého grandslamového finále v řadě. Američanka si o premiérový titul na majorech zahraje proti světové jedničce Aryně Sabalenkové, kterou dokázala přehrát letos ve Wimbledonu.
Amanda Anisimovová je poprvé ve finále US Open (@ ČTK / AP / Yuki Iwamura / Profimedia)

Ósakaová – Anisimovová 7:6, 6:7, 3:6

Druhé semifinále letošního US Open proti sobě sehráli domácí Anisimovová proti zdejší dvojnásobné šampionce Ósakaové, které se spolu utkaly už potřetí a pokaždé na grandslamu. Dvě hráčky s podobně agresivním stylem hry spolu svedly tentokrát obrovskou bitvu.

Utkání začala lépe Japonka, která dvakrát získala podání Američanky a v desáté hře měla šanci sadu dopodávat. To se jí však nepodařilo a musel rozhodnout tiebreak. V něm byla Ósakaová naprosto suverénní. Rychle se dostala do vedení 6:1, tak velký náskok už si utéct nenechala a po využití čtvrtého setbolu získala úvodní dějství.

Druhý set byl opět velmi vyrovnaný, každá z hráček v něm třikrát přišla o podání a znovu došlo na zkrácenou hru. V té byla tentokrát agresivnější a úspěšnější Anisimovová, kterou hlasitě hnalo domácí publikum. Američanka si po bekhendovém vítězném returnu připravila čtyři setboly a hned ten druhý využila a poslala zápas do rozhodujícího dějství.

Zisk sady dodal světové devítce ještě více sebevědomí. Ve třetím setu hrála ještě agresivněji a trefovala spoustu vítězných úderů, což se promítlo i ve skóre. Ve čtvrté hře prolomila podání Japonky a následně brejk snadno potvrdila. V devátém gamu si při svém podání vypracovala dva mečboly, ani jeden však nevyužila a následně soupeřce darovala brejkbol dvojchybou. I přesto se nebála hrát agresivně a nakonec po třech hodinách dotáhla zápas do vítězného konce.

"Snažila jsem se myslet pozitivně, abych ten konec zvládla. Obě jsme hráli skvělý tenis. Tento turnaj pro mě moc znamená a jsem velmi šťastná, že jsem zde ve finále. Byl to vždycky můj sen," řekla v rozhovoru na kurtu a poděkovala také divákům, kteří ji celý zápas podporovali.

Anisimovová tak ukončila jednu skvělou sérii Ósakaové, která na každém předchozím grandslamu, na kterém postoupila do čtvrtfinále nakonec slavila titul. Naposledy však triumfovala před více než čtyřmi lety na Australian Open.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Američanka se v domácím prostředí cítí skvěle a bude chtít napravit neúspěch z Wimbledonu, kde ve svém premiérovém finále na grandslamu neuhrála ani game proti Ize Šwiatekové. Polce se ale pomstila právě tady v New Yorku, když ji vyřadila ve čtvrtfinále.

Anisimovová se může stát pátou domácí šampionkou US Open v tomto tisíciletí. Dokázaly to pouze legendární Venus Williamsová a její starší sestra Serena, před osmi lety Sloane Stephensová a předloni Coco Gauffová. Loni ve finále neuspěla Jessica Pegulaová.

Výsledky dvouhry žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
zfloyd
05.09.2025 09:27
viděl jsem půlku třetího setu , Amanda hrála dobře ,ale byla šíleně nervózní , divil jsem se , že tu koncovku nakonec dala , ale jednoduché to nebylo
Mantra
05.09.2025 08:38
tak nějak nenápadně, no zkusí si to i proti Sábě.
Alien
05.09.2025 08:27
Po výprasku v letošním finále Wimbledonu s VL. Svátek jsem měl o Amandu obavy. Hrozilo, že tento na ní mohl zanechat nevratné škody a dalekosáhlé následky! Opak byl však pravdou a mé spekulace byly díky Bohu liché! Tak už to tam Emando vyhrej celé!
alcaraz.dva
05.09.2025 10:01
Iga oznámila, že měla problém s chodidlem... mě teda překvapila...na pohybu ani ve tvari nebylo videt
Nola
05.09.2025 11:24
po vzoru jej idola
Liverpool22
05.09.2025 08:10
Amanda potvrdila, že na Naomi umí zahrát - vzájemná bilance je nyní 3:0 Navíc všechny 3 zápasy na GS. Finále je otevřené - jisté je, že poražená finalistka bude hodně zklamaná. smile Amanda v případě porážky prohraje 2 finále na GS v řadě a pokud prohraje Aryna, tak prohraje letos 3 finále na GS což by znamenalo, že je taková jednooká královna, kdy je sice No. 1, ale GS tituly berou jiné holky. smile
Nola
05.09.2025 08:45
neviem, to co sa stalo Aryne, sa stalo aj clenom B3, resp. B4, ked zapatrame do minulosti, Novak prehral 3 finale v rade, Rafa detto, Fedex tiez vlastne, o Andym radsej pomlcim..... Aryna je jasna NO1, a fakt netusim komu fandit, dve ranarky vo finale a zasluzene, obcas sa stane, ze tie finale nevyjdu, a niektora z bab na nizsich poziciach sa dostane do formy a vyhra, trebars Keys v AO, nieco ako Stanimal v minulosti
Liverpool22
05.09.2025 08:56
S obsazením finále jsem docela spokojený a taky nevím komu fandit. Asi o chloupek to více budu přát Aryně. Keys to na AO vše vyšlo, byla na vlně a nyní už je zpátky na zemi, kdy za zápas udělá cca 50 chyb
Mantra
05.09.2025 08:58
Standa vyhrál tři tituly na třech slamech - myslím, že je hodně nedoceněn. V mých očích je dokonce o chlup dál než Můra
Nola
05.09.2025 09:12
to je sporne, Stanimal vo svojom prime bol lepsim hracom nez Andy, ale ten prime sa nedostavil tak casto zase, ale klobucik co dokazal, ja by som Andyho neznizovala, on mal neskutocnu smolu, jeho herny styl, vsetko vratit aj z tribun a cakat kym sa super vyhodi, ho stal kopec sil, a pritom dokazal hrat utocne, aspon v zaciatkoch kariery, len to nemal v genoch zapisane
