Úspěšná odveta, nový rekord a pokračování famózní série. Alcaraz se probil do finále v Tokiu

DNES, 16:31
Aktuality 0
ATP TOKIO - Carlos Alcaraz (22) už na devátém turnaji po sobě postoupil do finále a pokračuje v Tokiu v životním období. V semifinále s Casperem Ruudem (26) se pořádně nadřel a potřeboval více než dvě hodiny. Norskému tenistovi nakonec po setech 3:6, 6:3, 6:4 oplatil porážku z loňského Turnaje mistrů a o už osmý letošní titul se aktuální lídr žebříčku porve s Taylorem Fritzem.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Ruud Casper
Carlos Alcaraz je už na devátém turnaji v řadě ve finále (© KOJI WATANABE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Alcaraz – Ruud 3:6, 6:3, 6:4

Pro Alcaraze to byl jednoznačně nejtěžší zápas na turnaji. V úvodním kole si zranil kotník, ale postupně přehrál bez ztráty setu Sebastiána Báeze, Zizoua Bergse i Brandona Nakashima. Pořádně ho dokázal prověřit až Ruud, kterému oplatil porážku z loňského Turnaje mistrů. Ve vzájemné bilanci s nejlepším norským tenistou historie vede už 5:1.

Favorizovaný Španěl prohrál úvodní set a v prvním gamu následujícího dějství čelil brejkbolu. Ten zlikvidoval, pak docela suverénním způsobem stav utkání srovnal a vynutil si pokračování.

Komplikace musel řešit také v úvodu poslední sady. Za stavu 1:2 měl Ruud dva brejkboly, ovšem i s nimi si Alcaraz poradil. V dalším gamu naopak aktuální lídr žebříčku prorazil podání soupeře a náskok už nepustil.

Alcaraz tak už na devátém turnaji po sobě postoupil do finále. Tato série trvá od krachu v úvodním zápase na březnovém Masters v Miami. Úřadující šampion French Open a US Open navíc zapsal už 66. letošní vítězství a stanovil si nový osobní rekord na jednu sezonu.

Při debutu v Tokiu sbírá důležité body v boji o setrvání na postu světové jedničky, na který se po dlouhé době vrátil po triumfu v New Yorku. V úterý absolvuje již 10. letošní finále a bude usilovat o osmou trofej v této sezoně. Už sedm kousků je jeho maximem v rámci jednoho tenisového roku.

V sobotu odehraje své 31. kariérní finále (bilance 23:7). A po souboji s Ruudem bude usilovat o odvetu také proti šampionovi ročníku 2022 Fritzovi. S Američanem totiž nečekaně a jednoznačně prohrál před pár dny v exhibiční týmové soutěži Laver Cup.

Ve vzájemné bilanci má Španěl navrch 3:1. Fritz letos odehrál finále zatím jen na travnatých dvorcích ve Stuttgartu a Eastbourne a v obou případech uspěl. Už teď má jistotu, že se v novém vydání žebříčku vrátí na čtvrté místo před Novaka Djokoviče.

Výsledky turnaje ATP 500 v Tokiu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist