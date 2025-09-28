Úspěšná odveta, nový rekord a pokračování famózní série. Alcaraz se probil do finále v Tokiu
Alcaraz – Ruud 3:6, 6:3, 6:4
Pro Alcaraze to byl jednoznačně nejtěžší zápas na turnaji. V úvodním kole si zranil kotník, ale postupně přehrál bez ztráty setu Sebastiána Báeze, Zizoua Bergse i Brandona Nakashima. Pořádně ho dokázal prověřit až Ruud, kterému oplatil porážku z loňského Turnaje mistrů. Ve vzájemné bilanci s nejlepším norským tenistou historie vede už 5:1.
Favorizovaný Španěl prohrál úvodní set a v prvním gamu následujícího dějství čelil brejkbolu. Ten zlikvidoval, pak docela suverénním způsobem stav utkání srovnal a vynutil si pokračování.
Komplikace musel řešit také v úvodu poslední sady. Za stavu 1:2 měl Ruud dva brejkboly, ovšem i s nimi si Alcaraz poradil. V dalším gamu naopak aktuální lídr žebříčku prorazil podání soupeře a náskok už nepustil.
Alcaraz tak už na devátém turnaji po sobě postoupil do finále. Tato série trvá od krachu v úvodním zápase na březnovém Masters v Miami. Úřadující šampion French Open a US Open navíc zapsal už 66. letošní vítězství a stanovil si nový osobní rekord na jednu sezonu.
Při debutu v Tokiu sbírá důležité body v boji o setrvání na postu světové jedničky, na který se po dlouhé době vrátil po triumfu v New Yorku. V úterý absolvuje již 10. letošní finále a bude usilovat o osmou trofej v této sezoně. Už sedm kousků je jeho maximem v rámci jednoho tenisového roku.
V sobotu odehraje své 31. kariérní finále (bilance 23:7). A po souboji s Ruudem bude usilovat o odvetu také proti šampionovi ročníku 2022 Fritzovi. S Američanem totiž nečekaně a jednoznačně prohrál před pár dny v exhibiční týmové soutěži Laver Cup.
Ve vzájemné bilanci má Španěl navrch 3:1. Fritz letos odehrál finále zatím jen na travnatých dvorcích ve Stuttgartu a Eastbourne a v obou případech uspěl. Už teď má jistotu, že se v novém vydání žebříčku vrátí na čtvrté místo před Novaka Djokoviče.
