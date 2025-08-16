Uvidíme souboj titánů? Alcaraz vyzve Zvereva, Sinner by měl ukončit pohádku
Sinner – Atmane | 21:00 SELČ
Jannik Sinner překvapivě na probíhajícím Masters v Cincinnati potřeboval tie-break proti outsiderům Gabrielovi Diallovi a francouzskému veteránovi Adrianovi Mannarinovi, nicméně ve čtvrtfinále s Félixem Augerem-Aliassimem už zase dominoval. S Kanaďanem prohrál oba předchozí souboje, ale jeho soupeř tentokrát předvedl mizerný výkon (6:0, 6:2).
Čtyřiadvacetiletý Ital nadělil už sedmého kanára v letošní sezoně, přestože v ní i kvůli tříměsíčnímu dopingovému trestu odehrál zatím jen 33 zápasů. Po skalpu Augera-Aliassimeho protáhl svou aktuální neporazitelnost na tvrdých površích na 25 utkání, což se mu v tomto století povedlo jako jedinému vyjma legendární Big Four.
Na posledních šesti hardových turnajích se vždy dostal do finále. Tato série odstartovala loni právě v Cincinnati a vzhledem k následujícímu soupeři by rozhodně měla pokračovat. Poslední porážku v dohraném duelu s někým mimo TOP 100 žebříčku totiž utrpěl v roce 2021, a to proti bývalé světové jedničce Andymu Murraymu ve Stockholmu.
Na papíře se jedná o jeho nejsnadnější semifinále na Masters v kariéře. A možná vůbec nejjednodušší, které kdy bude mít, jelikož v této fázi někoho mimo TOP 100 pořadí ještě nepotkal. Na nejvyšším okruhu se mu to stalo celkem třikrát a pokaždé zvítězil bez ztráty setu, naposledy předloni v Montpellieru nad francouzským zástupcem Arthurem Filsem.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon, Australian Open (triumf); French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)
Bilance: 30:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 11:0
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 4:0 (kariérní 103:33)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 1:0 (kariérní 7:4)
Bilance v semifinále: 4:0 (kariérní 27:11)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf)
Sinner – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 11:3
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Galán (6:1, 6:1), (30) Diallo (6:2, 7:6), Mannarino (6:4, 7:6), (23) Auger-Aliassime (6:0, 6:2)
Térence Atmane je senzací letošního ročníku Cincinnati Open. Třiadvacetiletý francouzský tenista dorazil s jednou letošní výhrou v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu a pouze pěti kariérními vítězstvími na takové úrovni a je šokujícím semifinalistou.
Spousta takto senzačních tažení je založená na štěstí, ovšem aktuálně 136. hráč světa si musel účast mezi nejlepším kvartetem velmi poctivě vybojovat a měl těžké soupeře. V úvodních kolech si vyšlápl na vycházející hvězdy Flavia Cobolliho a Joaa Fonsecu a pak zaskočil členy TOP 10 Taylora Fritze a Holgera Runeho.
Další vítězství je vysoce nepravděpodobné, ale i tak by měl po skončení turnaje posunout svou kariéru na úplně jinou úroveň. Před cestou do Cincinnati neprožíval příliš úspěšnou sezonu, jelikož se propadl v žebříčku, ztratil jednoho ze sponzorů a vydělal jen zhruba 310 tisíc dolarů. Teď v Cincinnati si zajistil debut v TOP 100, v live žebříčku se vyšplhal na 69. místo a odveze si šek minimálně na 332 tisíc dolarů.
Ačkoli ještě sám nikdy nebyl v elitní stovce hodnocení, dokáže z nějakého důvodu pozvednout svou výkonnost proti nejlepším hráčům na světě. Pokud by zvládl vzdorovat i Sinnerovi, jednalo by se o obrovský úspěch. V tuto chvíli má solidní bilanci 2:3 v soubojích s tenisty TOP 10 žebříčku a při každé ze tří porážek si vynutil tie-break nebo získal set.
Atmane – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Cincinnati (semifinále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (semifinále)
Bilance: 31:24
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 25:13
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 2:3)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace), French Open (1. kolo), Wimbledon (kvalifikace)
Atmane – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 5:0
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Toronto (2. kolo)
Cesta turnajem: Nišioka (6:2, 6:2), (15) Cobolli (6:4, 3:6, 7:6), Fonseca (6:3, 6:4), (4) Fritz (3:6, 7:5, 6:3), (7) Rune (6:2, 6:3)
Vzájemná bilance: 0:0. Sinner, který může v Cincinnati poprvé v kariéře obhájit triumf na Masters, je jednoznačným favoritem a měl by si nadělit k dnešním narozeninám vítězství. Atmane sice po cestě do semifinále vyřadil dva členy TOP 10, nicméně Sinner je výkonnostně i výsledkově na mnohem vyšší úrovni a na něj už by francouzská senzace stačit neměla. Očekává se, že Sinner bude dominovat a vrátí Atmaneho zpátky na zem.
Alcaraz – Zverev | 23:59 SELČ
Carlos Alcaraz se ve čtvrtfinálovém souboji bývalých finalistů Masters v Cincinnati pořádně nadřel, ale nakonec byl dle očekávání v kritických momentech o něco silnější a potvrdil roli favorita. Aktuálně druhý hráč světa měl plné ruce práce s Andrejem Rubljovem, ruského tenistu po velké bitvě zdolal 6:3, 4:6, 7:5.
V letošní sezoně, ve které jako první pokořil metu 50 vítězství na nejvyšším okruhu, je sice s pěti triumfy nejúspěšnějším hráčem, nicméně i tak je pro něj tento semifinálový duel velmi důležitý. V aktuálním roce hrál totiž na venkovních betonech pouze jedno semifinále a na březnovém Masters v Indian Wells v něm padl ve třech setech s pozdějším šampionem Jackem Draperem.
Dvaadvacetiletý Španěl obvykle mívá fantastickou úvodní polovinu sezony a pak se v té následující výsledkově i výkonnostně propadne. Výjimkou jsou triumfy na US Open 2022 a loni v Pekingu, nicméně tam při něm rozhodně stála i štěstěna a na zisk těchto titulů vůbec dojít nemuselo.
Nepočítaje tato prvenství na US Open a v Pekingu zvládl ve druhé půlce sezony jen jedno kariérní semifinále. A to předloni právě na Masters v Cincinnati, kdy tady startoval posilněn svým prvním wimbledonským triumfem. Ve finále vedl o set a brejk nad Novakem Djokovičem a disponoval mečbolem, ovšem i tak se srbským rekordmanem maratonskou bitvu prohrál.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (semifinále)
Bilance: 52:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 14:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 8:2 (kariérní 43:22)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 2:1 (kariérní 8:3)
Bilance v semifinále: 7:1 (kariérní 28:12)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále)
Alcaraz – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 10:4
Nejlepší výsledek: finále (2023)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 1:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Džumhur (6:1, 2:6, 6:3), Medjedovič (6:4, 6:4), Nardi (6:1, 6:4), (9) Rubljov (6:3, 4:6, 7:5)
Alexander Zverev prošel do semifinále v Cincinnati bez ztráty setu. V osmifinále mu skrečoval finalista předchozí tisícovky Karen Chačanov a ve čtvrtfinále zničil 6:2, 6:2 Bena Sheltona, který dorazil po triumfu právě na Masters v Torontu. Teď to bude mít mnohem těžší, protože pokud chce získat titul, nejspíše bude muset porazit Alcaraze i Jannika Sinnera.
Porazit rozjetého Sheltona takovým způsobem je určitě pro 28letou Němce velkou vzpruhou. Navíc se jedná o jeho první letošní vyhraný souboj s někým z TOP 10 žebříčku, pokud nepočítáme skreče. Američan měl nicméně za sebou velmi náročný program, a zda skutečně došlo k nějakému progresu v duelech s nejlepšími hráči na světě, se dozvíme až v utkání s Alcarazem.
V minulosti dokázal několikrát skolit Rogera Federera a Rafaela Nadala a porazit také Novaka Djokoviče, ovšem jeho psychická odolnost v soubojích s nejlepšími hráči na světě má sestupnou tendenci a v poslední době představuje pro Zvereva obrovský mentální blok. Loni sice dvakrát triumfoval na úrovni Masters, nicméně žádnou výraznější hrozbu v Římě ani Paříži nepotkal.
Historicky jsou turnaje Masters jeho velmi úrodnou půdou, a pokud má někde ukončit probíhající krizi, tak by to mělo být právě na této úrovni. Na kontě má 26 skalpů TOP 5 a jedenáct z nich posbíral na podnicích Masters. Na druhou stranu z posledních sedmi duelů s takto vysoko postavenými soupeři vyhrál jen jeden, a to proti Alcarazovi na loňském Turnaji mistrů.
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mnichov (triumf); Stuttgart, Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (finále)
Bilance: 43:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 19:5
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:4 (kariérní 56:73)
Bilance v semifinále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 12:9)
Bilance v semifinále: 3:2 (kariérní 39:36)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (1. kolo)
Zverev – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 16:7
Nejlepší výsledek: triumf (2021)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance v semifinále: 1:2
Generálka: Toronto (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, Basavareddy (6:3, 6:3), (27) Nakashima (6:4, 6:4), (14) Chačanov (7:5, 3:0 skreč), (5) Shelton (6:2, 6:2)
Vzájemná bilance: Zverev vede 6:5. V podstatě jako jediný může překazit další finále mezi Alcarazem a Jannikem Sinnerem na velkém turnaji. Zajímavostí je, že všechny tři poslední skalpy TOP 5 zaregistroval právě proti Alcarazovi. A v takto rychlých podmínkách, v nichž je Alcaraz nejvíce zranitelný, by klidně mohl slavit další. Pokud Zverev nebude v klíčových momentech pasivní, což je jeho největší slabina, tak by španělského favorita mohl skolit. V předchozím kole od toho nebyl daleko Andrej Rubljov a Zverev je ještě kvalitnějším hráčem.
Sobotní program
P&G CENTER COURT (od 17:00 SELČ)
1. Mektič/Ram (Chorv./USA) - Cash/Glasspool (2-Brit.)
2. Salisbury/Skupski (5-Brit.) - Musetti/Sonego (It.)
3. Sinner (1-It.) - Atmane (Fr.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
4. Alcaraz (2-Šp.) - Zverev (3-Něm.) / nejdříve ve 23:59 SELČ
5. Erraniová/Paoliniová (1-It.) - H. Guo/Panovová (Čína/-) / nejdříve v neděli v 01:30 SELČ
