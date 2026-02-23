Úžasné gesto Kopřivy po kruté porážce. Český tenista sklízí chválu i uznání
Kopřiva utrpěl v sobotu zřejmě nejtěžší porážku své kariéry. Ve svém největším semifinále čelil pozdějšímu šampionovi turnaje Tomásovi Martínovi Etcheverrymu, a přestože ani jednou neztratil servis, urputnou bitvu roztaženou do dvou dnů nakonec poměrem 6:4, 6:7, 6:7 prohrál.
Ačkoli měl za sebou takřka čtyřhodinovou a velmi vyčerpávající řežbu, ukázal příkladné chování a dočkal se uznání nejednoho tenisového fanouška či experta. Místo velkého zklamání ve tváři a rychlého úprku do šaten si našel čas na fanoušky a získal si ještě větší respekt.
Rodák z Bílovce neměl problém se během delší cesty z kurtu do útrob areálu podepsat všem fanouškům. "To je od Kopřivy hezké, že si našel tolik času na děti po nejtěžší porážce kariéry. I tak má za sebou skvělý týden a je blízko posunu do TOP 50 žebříčku," napsal portugalský expert José Morgado.
Poslední dny představují pro Kopřivu nejlepší období kariéry a debut v rámci Golden Swingu se čím dál tím víc ukazuje jako fantastické rozhodnutí. Po čtvrtfinále v Buenos Aires si totiž v Rio de Janeiru vyrovnal své osobní maximum na hlavní tour a v brazilské metropoli dosáhl na své největší čtvrtfinále a semifinále v kariéře.
Kopřiva si nenechá ujít ani poslední zastávku jihoamerické série antukových turnajů. Tou bude chilské Santiago v příštím týdnu, kde ho čeká těžký zápas hned v prvním kole. Vyzve v něm totiž argentinského antukového specialistu Mariana Navoneho.
Kopřiva po obrovské bitvě podlehl Etcheverrymu
