V Monte Carlu chci předvést to nejlepší. Na antuce se mi daří, užívám si to, říká Menšík
Při pohledu na statistiky zjistíte, že na červené hlíně odehrál v posledních dvou letech zdaleka naprosté minimum zápasů. A přitom na pondělním setkání s médii, těsně před odletem na turnaj do Monte Carla mluvil o tom, jak si hru na antuce užívá.
“Antuka je povrch, na kterém jsem vyrůstal a myslím, že na ní mám odehráno jednoznačně nejvíce hodin. I když to možná někomu nepřipadá, že ten povrch není zrovna dělaný na můj herní styl, tak já si naopak myslím, že se mi tam docela daří a i ta samotná hra mě baví,” vyprávěl Menšík.
Bilance antukových zápasů z posledních dvou let možná vyznívá jinak (dohromady jen 21 zápasů, z toho 12 vítězných). Skalpy Grigora Dimitrova, Bena Sheltona či Alexandera Bublika však opravdu dávají českému dlouhánovi zapravdu.
"Samozřejmě, kdybych si měl asi vybrat, kde mívám nejlepší výsledky, bude to beton. Ale antuka mi vůbec nevadí, ba naopak hraju na ní rád," vyznal se.
Důvod je prostý. Stejně jako většina českých tenisových nadějí měl tu možnost hrát právě na tradičním povrchu, který v Česku najdete v podstatě v každém tenisovém klubu. A uleví si i nohy: “Po půl roce na betonu to bude zase takový nový pocit a pro hru příjemná změna. Takže se moc těším,” vyprávěl.
Monte Carlo poprvé
A přidal už tradiční větu plnou sebevědomí a odhodlání: "Budu dobře připravený. Respektive přípravu ještě dodělám přímo v Monte Carlu. Ale jako vždycky na turnaj jedu se záměrem předvést to nejlepší, co ve mně je."
Na nablýskaném antukovém turnaji v monackém letovisku český mladík ještě nikdy nestartoval. A právě tam tedy mohl dohnat úbytek bodů, o které přišel při neúspěšné obhajobě loňského triumfu v Miami.
"Body sledují všichni, ale pro mě to aktuálně není o tom, jestli jsem zrovna třicátý nebo patnáctý," filozofoval. “Ano, i když jsem teď přišel o tisíc bodů z Miami, tak to byl jen jeden turnaj, kde jsem nahrál skoro polovinu všech svých bodů. A vím, že je teď přede mnou celá sezona, kde toho obhajuji o dost méně,” naznačil.
Bohužel, malou komplikací zřejmě bude, že se jako člen třetí desítky pořadí žebříčku ATP nedostane mezi nasazené.
Právě antukové týdny by ale mohly Menšíkovi pomoci k návratu do TOP 20. "Myslím, že ani ty loňské výsledky nebyly špatné. V Madridu jsem byl ve čtvrtfinále a v Římě v osmifinále. Ta porce bodů na antuce, které se dají získat, je určitě slušná. Zatím mám přihlášený vedle Monte Carla také Mnichov a Madrid. A pak se uvidí," plánuje.
Stihnout Verstappena
A ještě jednu novinku mladý Čech světu přichystal. V Monte Carlu bude už dobře vidět to, že přestoupil do nové stáje. Stal se jedním z ambasadorů Red Bullu.
A když přišla řeč na to, koho ze sportovních tváří tohoto brandu by rád poznal osobně, zamyslel se: "Chtěl bych se setkat s Maxem Verstappenem. Hodně sleduju svět formule 1. Ale bylo by fajn, stihnout ho dřív, než skončí. Zaslechl jsem něco o tom, že to může být brzy…"
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
