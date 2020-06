V Nice začal netradiční Ultimate Tennis Showdown. První výhru mají Tsitsipas či Berrettini

Akci Ultimate Tennis Showdown vymysleli Patrick Mouratoglou, tenisový expert a dlouholetý kouč Sereny Williamsové, a otec australského talentovaného tenisty Alexeje Popyrina a fungovat by měla nejen v době přerušené sezony.



Soutěž se koná v Akademii Patricka Mouratogloua v Nice na tvrdém povrchu a má netradiční pravidla, která mají podle organizátorů přitáhnout k tenisu fanoušky mladší generace.



Nejzásadnějším rozdílem v pravidlech je bodování, které dávají tenistům prostor k taktizování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá 10 minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více fiftýnů. Za stavu 2-2 na sety se hraje rozhodující set na pouhé dva vítězné fiftýny.



Tenisté během zápasu mohou využívat různé bonusy včetně žolíka, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry, o dvouminutových pauzách mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků či moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí. Diváci do areálu kvůli pandemii koronaviru nesmí.



Do turnaje se zapojuje deset tenistů, přičemž se utkává každý s každým. Hrát by se mělo většinou o víkendu, každý tenista během něj odehraje dva zápasy. První dva hráči ve skupině si zajistí postup do semifinále, tenisté na 3. až 6. místě postoupí do čtvrtfinále.



První vítězství slaví Popyrin, Berrettini, López, Gasquet a Tsitsipas

Turnaj odstartoval kvůli dešti s jednodenním zpožděním až dnes soubojem Australana Alexeje Popyrina s domácím Elliotem Benchetritem. Ten tento víkend zastupuje Dominica Thiema, jenž teprve dnes vyhrál Adria Tour v Bělehradu a do Nice se má přesunout až na další kolo. První vítězství do tabulky si připsal dvacetiletý Popyrin, jenž zdolal o rok mladšího Francouze 3-1 na sety.



Stejným poměrem uspěl Ital Matteo Berrettini proti Němci Dustinu Brownovi a ve večerním duelu i největší hvězda dne Řek Stefanos Tsitsipas, který i díky více než 30 vítězných úderům přehrál 24-4 22-6 13-14 15-9 francouzského rebela Benoita Pairea.



Až v setu na 'náhlou smrt' uspěli španělský veterán Feliciano López, který zdolal domácího Lucase Pouillea, a Francouz Richard Gasquet, jenž udolal Belgičana Davida Goffina.

• ULTIMATE TENNIS SHOWDOWN •

Nice / Francie, tv. povrch

nedělní výsledky (14. 06. 2020) Popyrin (Austr.) - Benchetrit (Fr.) 13-9 9-12 15-12 14-12 Berrettini (It.) - Brown (Něm.) 14-10 12-13 22-5 13-12 López (Šp.) - Pouille (Fr.) 17-13 13-12 9-13 11-12 2-0 Gasquet (Fr.) - Goffin (Belg.) 13-11 12-14 12-11 10-15 2-0 Tsitsipas (Řec.) - Paire (Fr.) 24-4 22-6 13-14 16-10