V Paříži se hraje o finále. První souboj svádí Medveděv s Raonicem

Rus Daniil Medveděv si jediné letošní semifinále zahrál na US Open. Dnes v Paříži usiluje o první finále v roce 2020 proti Milosi Raonicovi, s nímž vyhrál oba vzájemné duely.



Kanadský finalista z roku 2014 Raonic si už finále zahrál v srpnu na Western & Southern Open v New Yorku. Nicméně na titul čeká již od ledna 2016, kdy zvítězil v Brisbane. V Paříži pomýšlí na premiérový triumf na podniku Masters 1000, který by mu zajistil pozici prvního náhradníka pro Turnaj mistrů.



Vpodvečer se utkají Rafael Nadal s Alexanderem Zverevem. Španělský tenista vede ve vzájemné bilanci 5-1, ale poslední střetnutí a navíc jediné v hale předloni na Turnaji mistrů prohrál.



34letý Nadal ve francouzské metropoli útočí na unikátní hattrick, neboť před necelým měsícem v Paříži už potřinácté ovládl Roland Garros hrané v netradičním podzimním termínu. Akci v hale Bercy dosud nikdy nevyhrál, jeho maximem je finále z debutu v roce 2007. Letos by 36. titulem z podniků Masters 1000 vyrovnal rekord Novaka Djokoviče.

• ATP MASTERS 1000 PAŘÍŽ •

Francie, tv. povrch / hala, 4.289.970 eur

sobotní výsledky (07. 11. 2020) • Dvouhra - semifinále • 16:30 | Nadal (1-Šp.) - Zverev (5-Něm.) 14:00 | Medveděv (4-Rus.) - Raonic (10-Kan.)