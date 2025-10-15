Vacherot po senzačním triumfu dostane šanci i v evropských halách. Basilej má jistou, řeší se Paříž
Vacherot ještě nikdy v kariéře nic podobného nezažil a jeho jízda turnajem v Šanghaji je a bezpochyby i zůstane největší pohádkou letošní tenisové sezony. Po turnaji, který monackému tenistovi změnil život, však koloběh turnajů stále pokračuje a on by rozhodně rád využil svou formu i získané sebevědomí.
To však podle pravidel tak jednoduché není. Žebříčkové uzávěrky jsou dělané dlouho před startem turnajů a překvapivý šampion čínského Masters by si musel počkat až na start nové sezony. Dočkal se však pomoci pořadatelů a představí se minimálně na pětistovce v Basileji, kam obdržel divokou kartu.
"Díky divoké kartě budou mít diváci možnost vidět jednu z největších senzací sezony," oznámili organizátoři švýcarského halového turnaje, který je naplánován v týdnu od 20. do 26. října. Po jistotě startu v Basileji projevil monacký tenista zájem i o poslední letošní tisícovku v Paříži.
Zdejší ředitel Cedric Pioline potvrdil, že aktuálně 40. hráč v žebříčku, podal žádost o pozvánku na turnaj ve francouzské metropoli, který začíná 27. října. "Po jeho výkonech v Šanghaji, je to opravdu otázka, kterou je třeba položit. Už vznesl svůj požadavek. Sejdeme se, abychom to prodiskutovali," konstatoval někdejší pátý hráč světa.
Upozornil také na to, že nárok na hlavní soutěž aktuálně nemá ani jeho bratranec a poražený finalista Arthur Rinderknech, který na rozdíl od Vacherota reprezentuje Francii. Kromě čtyř divokých karet pro hlavní soutěž plánuje Francouzská tenisová federace udělit také čtyři pozvánky kvalifikantům a je dost pravděpodobné, že se hráč z Monaka alespoň v kvalifikačních bojích představí. Pro jeho bratrance se rozhodně očekává divoká karta rovnou do hlavní soutěže.
