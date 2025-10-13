Vacherot si v Šanghaji splnil hned dva sny. Senzační titul slavil před zraky svého idolu Federera
Nejnovější šampion na turnajích Masters Vacherot si určitě zaslouží ještě pozornost. Nejen, že šokoval celý tenisový svět a přepsal úspěchy své země v tomto sportu, dokázal totiž ohromit i jednu tenisovou ikonu, která seděla přímo v hledišti.
Jedním z diváků, kteří finále sledovali byl i samotný Federer. Zdejší dvojnásobný šampion a majitel 20 grandslamových trofejí se i po konci své kariéry stále vrací do Šanghaje, jelikož je zde jedním z nejoblíbenějších hráčů vůbec a tradičně je zde během turnaje součástí různých exhibic.
Právě Švýcar je tenisovým vzorem Vacherota, pro kterého byl splněný sen už jen to se s ním potkat, natož před jeho zraky získat svůj premiérový titul a rovnou na takto prestižním turnaji. "Dnes ráno jsem se potkal s Rogerem, což pro mě na začátku dne bylo důležitější než samotné finále," komentoval s úsměvem setkání s legendou Vacherot.
"Po některých bodech jsem se na něj musel podívat, abych viděl, jak reaguje na mé údery. Bylo úžasné ho mít v hledišti. Kdykoli ho dávali na obrazovku, vyvolal u diváků daleko větší hluk než po některých skvělých bodech, které jsme odehráli," komentoval Federerovu přítomnost nově 40. hráč světa.
Pro hráče z Monaka, který v semifinále vyřadil rekordmana Novaka Djokoviče a až do teď se téměř nepohyboval na turnajích ATP, bylo setkání s těmito legendami naprosto novou zkušeností a je obdivuhodné, jak si se samotnou situací a tlakem s tím spojeným poradil. "Včera jsem hrál s Novakem, dnes jsem se setkal s Rogerem. Myslím, že i mimo tenis je to pro mě prostě bláznivý týden," dodal po vítězném finále, ve kterém porazil svého bratrance Arthura Rinderkneche.
