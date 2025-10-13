Vacherot si v Šanghaji splnil hned dva sny. Senzační titul slavil před zraky svého idolu Federera

DNES, 07:00
Téma 0
O senzačním triumfu Valentina Vacherota (26) na Masters v Šanghaji se toho napsalo už dost, ale tento zázračný příběh má ještě jednu kapitolu. Už během týdne prozradil, že jeho tenisovým idolem je Roger Federer, který se v dějišti turnaje pohyboval. Monacký tenista měl tak šanci se se svým vzorem potkat a Švýcar dokonce přihlížel i samotnému finále. "Po některých bodech jsem se na něj musel podívat, abych viděl, jak reaguje na mé údery," řekl po vítězství nadšený šampion.
Profily hráčů
Federer Roger
Vacherot Valentin
Valentin Vacherot triumfoval v Šanghaji před zraky Rogera Federera (@ Qian Jun / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Nejnovější šampion na turnajích Masters Vacherot si určitě zaslouží ještě pozornost. Nejen, že šokoval celý tenisový svět a přepsal úspěchy své země v tomto sportu, dokázal totiž ohromit i jednu tenisovou ikonu, která seděla přímo v hledišti.

Jedním z diváků, kteří finále sledovali byl i samotný Federer. Zdejší dvojnásobný šampion a majitel 20 grandslamových trofejí se i po konci své kariéry stále vrací do Šanghaje, jelikož je zde jedním z nejoblíbenějších hráčů vůbec a tradičně je zde během turnaje součástí různých exhibic.

Právě Švýcar je tenisovým vzorem Vacherota, pro kterého byl splněný sen už jen to se s ním potkat, natož před jeho zraky získat svůj premiérový titul a rovnou na takto prestižním turnaji. "Dnes ráno jsem se potkal s Rogerem, což pro mě na začátku dne bylo důležitější než samotné finále," komentoval s úsměvem setkání s legendou Vacherot.

"Po některých bodech jsem se na něj musel podívat, abych viděl, jak reaguje na mé údery. Bylo úžasné ho mít v hledišti. Kdykoli ho dávali na obrazovku, vyvolal u diváků daleko větší hluk než po některých skvělých bodech, které jsme odehráli," komentoval Federerovu přítomnost nově 40. hráč světa.

Pro hráče z Monaka, který v semifinále vyřadil rekordmana Novaka Djokoviče a až do teď se téměř nepohyboval na turnajích ATP, bylo setkání s těmito legendami naprosto novou zkušeností a je obdivuhodné, jak si se samotnou situací a tlakem s tím spojeným poradil. "Včera jsem hrál s Novakem, dnes jsem se setkal s Rogerem. Myslím, že i mimo tenis je to pro mě prostě bláznivý týden," dodal po vítězném finále, ve kterém porazil svého bratrance Arthura Rinderkneche.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist