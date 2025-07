Valentová ladí formu na Prahu. V Portu na úvod zničila domácí hráčku

Francisca Jorge não segue os passos da irmã e cede pelos parciais de 6-1 e 6-3 para a checa Tereza Valentova, terceira cabeça de série (129.ª) deste WTA 125 no Porto.



Fica apenas com a próxima semana, no ITF W100 da Figueira da Foz, para chegar ao qualifying do US Open. pic.twitter.com/TMrEcAyh9r — Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) July 15, 2025