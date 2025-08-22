Valentová v závěrečném kole kvalifikace ztratila jen čtyři hry a zajistila si účast na US Open

DNES, 20:10
Aktuality 38
Tereza Valentová (18) v New Yorku zvládla roli favoritky i ve třetím zápase a při svém debutu na US Open prošla kvalifikací bez ztráty setu. V závěrečném kole česká teenagerka přehrála 6:2, 6:2 Nizozemku Arantxu Rusovou (34). Doplnit ji může ještě Dominika Šalková (21), kterou čeká duel s Rebeccou Marinovou (34).
Tereza Valentová ve třetím kole kvalifikace na US Open dominovala (@ Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Rusová – Valentová 2:6, 2:6

Valentová začala utkání skvěle, když Rusové sebrala podání hned ve třetím gamu a dalěím brejkem zvýšila na 4:1. V osmé hře měla na vlastním podání poprvé větší problémy, když se jí nedařilo sadu ukončit. Nakonec využila až pátý setbol a dostala se do vedení.

Češka podobným způsobem dominovala i ve druhé sadě, kterou začala ziskem podání soupeřky. Rusovou o podání okradla ještě jednou a následně vedla už 5:1. V sedmém gamu na příjmu ještě promarnila celkem čtyři mečboly, tři z nich v řadě. Následně ale utkání bez problému dopodávala a po hodině a čtvrt slavila postup.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová tak navázala na předchozí dvě dvousetové výhry a na US Open si stejně jako na French Open, kde prohrála až ve druhém kole s pozdější šampionkou Coco Gauffovou, si zahraje hlavní soutěž. Ta jí o vlásek utekla ve Wimbledonu, v závěrečném kole totiž nedokázala dotáhnou obrovský náskok 5:1 v rozhodující sadě proti Anastasii Zacharovové.

Českou teenagerku, která se po domácím turnaji v Praze posunula do TOP 100, může v prvním kole čekat duel krajanek s Lindou Noskovou či Markétou Vondroušovou. Los ji také může poslat například proti finalistce z Cincinnati Jasmine Paoliniové, Emmě Raducanuové či Belindě Bencicové.

Navázat na Valentovou a doplnit už tak široké české zastoupení v ženské soutěži se pokusí ještě Dominika Šalková, kterou v závěrečném kole kvalifikace čeká duel s Rebeccou Marinovou.

Výsledky kvalifikace žen na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
The_Punisher
22.08.2025 21:48
Domčo, pojď!
tommr
22.08.2025 21:37
Dominika Šalková zatím předvádí velmi špatnej výkon a pokud se výrazně nezlepší tak může na postup zapomenout. Je to strašná škoda protože Marino je hratelná soupeřka ...
Oin
22.08.2025 21:47
Dobře tommruješ, druhý set vypadá o mnoho lépe.
SpacialRecognition
22.08.2025 21:35
včerejší vítězství Šálkové bylo Pyrrhovo, je to zjevné
HankMoody
22.08.2025 21:25
Tereza odehrála výbornou kvalifikaci a ať už dostane kteroukoli soupeřku se seznamu možný, tak má podle mě reálné šance na postup. Samozřejmě jsou tam snadnější losy, ale nemá důvod si nevěřit. Sem přesvědčený o tom, že ta holka bude brzy v padesátce, pokud jí bude držet zdraví.
HAJ
22.08.2025 21:22
Dominice to nejde. Jako by si zvykala na bandáž.
NOLE_unvaccinated_GOAT
22.08.2025 21:23
Je unavená ze včerejška. Úplně zbytečně si to včera zkomplikovala. Měla vyhrát druhý set 6:3/6:4. A asi si včera ve 3.setu taky natáhla sval a teď buď prohraje ve velkém underu či skrečuje. Smutné.
HAJ
22.08.2025 21:29
Teď zabrala.
HAJ
22.08.2025 21:35
Dominika je set dole. Marino ji zatím přehrává. Zdá se mi, že nemá dobrý pohyb. Je to buď únavou anebo zraněnou nohou.
tommr
22.08.2025 21:39
pohyb nepatří mezi Dominičiny přednosti ani za normálních okolností. Co u ní dneska postrádám je hlavně razance úderů ...
Dobry-den
22.08.2025 21:21
Dominika bohužel zoufalství, hrůza a děs.

Tereza podle mě může porazit většinu možných soupeřek...
Preview.lover
22.08.2025 20:19
Soupeřky pro kvalifikantky:
Fernandez (31)
Bucsa
Bronzetti
Raducanu
V. Kudermetova (24)
Vondroušová
Paolini (7)
Azarenka
Jeanjean
Bencic (16)
Ostapenko (25)
Sonmez
Nosková (21)
Lys
Stearns
Joint
com
22.08.2025 20:24
nejlehci by mela, kdyby dostala Sonmet a nebo ŽánŽán smile
frenkie57
22.08.2025 20:26
Bucsa, Bronzetti, Lys by také šly.
hanz
22.08.2025 20:32
Španělskou Buchtu nééé... to je otravná vracejda... nejlepší ŽÁNŽÁN, Bronzetka
tommr
22.08.2025 20:24
Bucsa, Jeanjean nebo Sonmez by pro Terezu byly ideální soupeřky ...
Hlavně ale aby nedostala Lindu nebo Markétu to by mě opravdu naštvalo ...
com
22.08.2025 20:30
Mony
22.08.2025 20:27
Já bych bral Lys, Sonmez nebo Jeanjean..možna i Buscu. Pak už je to jedno..tedy raději ne Češku
Mony
22.08.2025 20:29
Ale s Joint, kterou by mohla znát z juniorek(pokud tuto kategorii nepřeskočila), by to taky mohlo být pikantní.
tommr
22.08.2025 20:37
na Joint jsem úplně zapomněl. To by mohla být ideální soupeřka i s ohledem na další kola ...
com
22.08.2025 20:42
Jointovku nebrat, vzdyt letos vyhrala 2 turnaje
Trojchyba_Mat
22.08.2025 20:49
Reagovat
tommr
22.08.2025 20:49
ale taky letos prohrála se Sárou Bejlek a Lindou Fruhvirtovou což jsou jak jistě uznáš podstatně slabší hráčky než Tereza ...
muster
22.08.2025 20:39
Azarenka ideální, ta už je úplně mimo
jih
22.08.2025 21:00
Kandinsky1
22.08.2025 20:18
Pohodově zvládnutá kvalda bez ztráty setu
A kéž by byla opravdu poslední.
The_Punisher
22.08.2025 20:17
Juchuruchuuuu, gratulace největší :)
Mony
22.08.2025 20:19
To měla celkem v pohodě pod kontrolou..ani na chvíli jsem nezapochyboval, jako včera u Domči
HAJ
22.08.2025 20:23
Jo, byl to dobrý thriller. Tak napínavý zápas jsem snad ještě neviděl.
HAJ
22.08.2025 20:26
Když začala Domča laborovat s nohou, tak jsem taky nevěřil
Serpens
22.08.2025 20:13
Určitě nejlepší zápas Terky z těch tří, v podstatě neměla slabší chvilku kromě toho konce, tam mi zatrnulo, aby nepřišlo Wimbledonské Déja vu. Zápas kontrolovala a znovu výborně zvládla vypjaté momenty, diametrálně odlišná statistika brejkbolů mluví za vše. Gratulace a hodně štěstí, ať ji nenalosujou nějakou superfavoritku nebo Češku
HAJ
22.08.2025 20:14
Jen ne Češku
Kandinsky1
22.08.2025 20:19
Nemohl by ses trošku rozepsat o těch jejích problémech s kyčlí? Dík.
Serpens
22.08.2025 20:23
No, ono v podstatě tam toho tolik řečeno nebylo, celé se to spíš točilo kolem jejího návratu na turnaj v Praze. Na začátku ale popsala, že měla po turnaji v Doksech přetíženou, hodně bolestivou kyčel a hlavně nikdo nevěděl, co s tím dělat a jestli se s tím vůbec něco dá dělat. Zpočátku prý chodily jen špatné zprávy, že v lepším případě buď ji měla z toho vytáhnout operace, nebo v horším konec kariéry. Jak se nakonec z toho dostala, vlastně vůbec popsáno nebylo, jen to, že samozřejmě Terka pracuje na důkladné přípravě v posilovně, aby se to už neopakovalo.
frenkie57
22.08.2025 20:28
Této holčině věřím ze všech těch mladých pušek úplně nejvíc. O parník nejvíc.
Serpens
22.08.2025 20:29
Já taky, už od juniorky US open
Sinuhet1
22.08.2025 20:29
Kandinsky1
22.08.2025 20:35
Tak snad to nebude časovaná bomba
