Valentová v závěrečném kole kvalifikace ztratila jen čtyři hry a zajistila si účast na US Open
Rusová – Valentová 2:6, 2:6
Valentová začala utkání skvěle, když Rusové sebrala podání hned ve třetím gamu a dalěím brejkem zvýšila na 4:1. V osmé hře měla na vlastním podání poprvé větší problémy, když se jí nedařilo sadu ukončit. Nakonec využila až pátý setbol a dostala se do vedení.
Češka podobným způsobem dominovala i ve druhé sadě, kterou začala ziskem podání soupeřky. Rusovou o podání okradla ještě jednou a následně vedla už 5:1. V sedmém gamu na příjmu ještě promarnila celkem čtyři mečboly, tři z nich v řadě. Následně ale utkání bez problému dopodávala a po hodině a čtvrt slavila postup.
Valentová tak navázala na předchozí dvě dvousetové výhry a na US Open si stejně jako na French Open, kde prohrála až ve druhém kole s pozdější šampionkou Coco Gauffovou, si zahraje hlavní soutěž. Ta jí o vlásek utekla ve Wimbledonu, v závěrečném kole totiž nedokázala dotáhnou obrovský náskok 5:1 v rozhodující sadě proti Anastasii Zacharovové.
Českou teenagerku, která se po domácím turnaji v Praze posunula do TOP 100, může v prvním kole čekat duel krajanek s Lindou Noskovou či Markétou Vondroušovou. Los ji také může poslat například proti finalistce z Cincinnati Jasmine Paoliniové, Emmě Raducanuové či Belindě Bencicové.
Navázat na Valentovou a doplnit už tak široké české zastoupení v ženské soutěži se pokusí ještě Dominika Šalková, kterou v závěrečném kole kvalifikace čeká duel s Rebeccou Marinovou.
Výsledky kvalifikace žen na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Tereza podle mě může porazit většinu možných soupeřek...
Fernandez (31)
Bucsa
Bronzetti
Raducanu
V. Kudermetova (24)
Vondroušová
Paolini (7)
Azarenka
Jeanjean
Bencic (16)
Ostapenko (25)
Sonmez
Nosková (21)
Lys
Stearns
Joint
Hlavně ale aby nedostala Lindu nebo Markétu to by mě opravdu naštvalo ...
A kéž by byla opravdu poslední.