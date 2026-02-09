Valentová vyzve Muchovou! Česká kometa ustála bouři a ovládla souboj vycházejících hvězd
Ealaová – Valentová 6:7, 1:6
Valentová se s Ealaovou utkala podruhé. Zatímco před pár měsíci v Ósace naprosto dominovala a v japonské metropoli se nakonec probila až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu, v Dauhá měla s filipínskou hvězdičkou plné ruce práce.
Česká favoritka začala výborně a rychle vedla 2:0. Ealaová však přitvrdila a začala být ve výměnách jistější. Valentová naopak kupila chyby, prohrála čtyři gamy v řadě a dostala se do nepříjemného manka 2:4. I díky odvrácenému brejkbolu v osmé hře ho však dokázala zlikvidovat a srovnala krok.
Dramatický byl i závěr úvodního dějství. Obě aktérky si od stavu 4:4 snadno hlídaly servis a set musel vyvrcholit tie-breakem. V něm Valentová nejvíc pocítila mohutnou podporu Ealaové, filipínští fanoušci dokonce oslavovali i zkažený první servis Češky. Ta pak nevyužila za stavu 6:3 tři setboly po sobě, ovšem parádním returnem si vypracovala čtvrtou možnost a tu poté, co Ealaová nedokázala vrátit podání, proměnila.
Druhá sada byla podstatně snadnější. Valentová se po zisku dramatického úvodního setu uvolnila a hrála agresivně a hlavně přesně, kdežto Ealaová působila rozhozeně a chybovala. Česká kometa si vypracovala luxusní náskok 5:0. Kanára soupeřce nadělit nedokázala, ale hned na první pokus zápas doservírovala. Zatímco úvodní dějství trvalo přes hodinu, v tom následujícím se hrálo jen zhruba půl hodiny.
Valentová v Dauhá absolvuje svůj teprve druhý kariérní turnaj kategorie WTA 1000, loni ve Wuhanu ztroskotala hned v prvním kole kvalifikace. Daleko k tomu neměla ani v katarské metropoli, ovšem v kvalifikačních bojích ustála bitvu s Arinou Rodionovovou i Ellou Seidelovou. Dva sety jí stačily až proti Ealaové.
Pražská rodačka, která má za sebou průlomovou sezonu a zatím jasně nejlepší rok kariéry, bude pokračovat v Dauhá dalším pikantním duelem. Ve druhém kole totiž vyzve svou úspěšnější krajanku Muchovou. Bude se jednat o první oficiální souboj těchto českých hráček, v závěru loňského roku v Tenisové extralize Valentová dominovala 6:2, 6:2.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Bylo by hezké kdyby Tereza napodobila Sáru a došla si taky z kvalifikace až pro titul ...