Valentová vyzve Muchovou! Česká kometa ustála bouři a ovládla souboj vycházejících hvězd

WTA DAUHÁ - Tereza Valentová (18) zvládla na tisícovce v Dauhá bouřlivý souboj vycházejících hvězd s Alexandrou Ealaovou (20), navázala na zvládnutou kvalifikaci a zapsala už třetí vítězství na turnaji. Česká kometa porazila filipínskou jedničku, která měla mohutnou podporu v hledišti, poměrem 7:6, 6:1 a zajistila si derby s krajankou Karolínou Muchovou.
Tereza Valentová ovládla souboj vycházejících hvězd (© DAVID GRAY / AFP)

Ealaová – Valentová 6:7, 1:6

Valentová se s Ealaovou utkala podruhé. Zatímco před pár měsíci v Ósace naprosto dominovala a v japonské metropoli se nakonec probila až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu, v Dauhá měla s filipínskou hvězdičkou plné ruce práce.

Česká favoritka začala výborně a rychle vedla 2:0. Ealaová však přitvrdila a začala být ve výměnách jistější. Valentová naopak kupila chyby, prohrála čtyři gamy v řadě a dostala se do nepříjemného manka 2:4. I díky odvrácenému brejkbolu v osmé hře ho však dokázala zlikvidovat a srovnala krok.

Dramatický byl i závěr úvodního dějství. Obě aktérky si od stavu 4:4 snadno hlídaly servis a set musel vyvrcholit tie-breakem. V něm Valentová nejvíc pocítila mohutnou podporu Ealaové, filipínští fanoušci dokonce oslavovali i zkažený první servis Češky. Ta pak nevyužila za stavu 6:3 tři setboly po sobě, ovšem parádním returnem si vypracovala čtvrtou možnost a tu poté, co Ealaová nedokázala vrátit podání, proměnila.

Druhá sada byla podstatně snadnější. Valentová se po zisku dramatického úvodního setu uvolnila a hrála agresivně a hlavně přesně, kdežto Ealaová působila rozhozeně a chybovala. Česká kometa si vypracovala luxusní náskok 5:0. Kanára soupeřce nadělit nedokázala, ale hned na první pokus zápas doservírovala. Zatímco úvodní dějství trvalo přes hodinu, v tom následujícím se hrálo jen zhruba půl hodiny.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Valentová v Dauhá absolvuje svůj teprve druhý kariérní turnaj kategorie WTA 1000, loni ve Wuhanu ztroskotala hned v prvním kole kvalifikace. Daleko k tomu neměla ani v katarské metropoli, ovšem v kvalifikačních bojích ustála bitvu s Arinou Rodionovovou i Ellou Seidelovou. Dva sety jí stačily až proti Ealaové.

Pražská rodačka, která má za sebou průlomovou sezonu a zatím jasně nejlepší rok kariéry, bude pokračovat v Dauhá dalším pikantním duelem. Ve druhém kole totiž vyzve svou úspěšnější krajanku Muchovou. Bude se jednat o první oficiální souboj těchto českých hráček, v závěru loňského roku v Tenisové extralize Valentová dominovala 6:2, 6:2.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Dauhá

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
zfloyd
09.02.2026 15:22
V podstatě to vše rozhodl vítězný tajbrejk pak už měla Terka navrch a šlo to rychle
tommr
09.02.2026 15:04
Tereza se v Doha lepší zápas od zápasu. Dneska to bylo ve druhém setu už opravdu dobré ... smile
Bylo by hezké kdyby Tereza napodobila Sáru a došla si taky z kvalifikace až pro titul ...
HAJ
09.02.2026 15:04
Škoda, že hraje Terka s Kájou, nevím komu fandit. No, asi to je jedno, hlavně ať je to dobrý tenis.
frenkie57
09.02.2026 15:12
Tenhle problém u českých derby mám často, a zrovna tady bych chtěl , aby šly dál obě.
HAJ
09.02.2026 15:01
Gratulka Terce. Viděl jsem jen první set, že to bude ve druhé tak jednoznačné, no to teda čumím jak výr Ale super, že se Terka nedala rozhodit Filipínci. Chvilkama si mysleli, že jsou na fotbale a oslavovali každou chybu Terky.
Zbyna_S23
09.02.2026 14:56
Tak se nám ty mladý holky pěkně seřadily Sara No.38. Terka No.39... Krása....
honza.khp
09.02.2026 15:05
tak taky můžeme ještě přát "staré" mladé Kačce ať se tam holky srovnaj do 40tky
Zbyna_S23
09.02.2026 15:06
tak určitě.
volejman
09.02.2026 14:51
Někdo by měl těm Filipíncům říct, že aspoň při dvojchybách se netleská.
baba
09.02.2026 14:44
Teda Tommříku,zase jsme se pěkně sekli,ale jsem rozhodně moc ráda a gratulace nejen Terezce!!!
honza.khp
09.02.2026 14:44
naštvat Terku se Filipíncům nevyplatilo, od 2:4 v 1. setu to byl velmi dobrej výkon na solidně zaplněném centrkurtu, blahopřání !
Serpens
09.02.2026 14:44
V prvním setu to byla bramboračka od Terky, naštěstí ji držel nad vodou dnes výborný první servis (po druhém ale dlouho měla úspěšnost 0%), a to včetně tiebreaku. V druhém to z ní konečně spadlo a už to stálo za to. Snad na to naváže i s Muškou. Dnes porazila vyhajpovanou kometu i se zdivočelým davem stojícím za ní v ochozech, za což zaslouží parádní pochvalu
frenkie57
09.02.2026 14:47
Přišel jsem k utkání až na samotný závěr a pobavilo mně, jak Filipínci slavili ten bod na pět jedna. To vypadalo, jako by Eala získala celý set.
honza.khp
09.02.2026 14:49
to už jsem se jim jen smál, předtím aplaudovali každé Terčino zkažené podání ...
frenkie57
09.02.2026 14:50
Prostě vyspělé tenisové obecenstvo.
Serpens
09.02.2026 14:50
No, Filipínci ukazují, že není na škodu mít všude po světě milionové diaspory, ať je hráčka všude doma
frenkie57
09.02.2026 14:54
Njn, tyhle jihoasijské národy jsou jako kobylky, či mravenci, je jich všude plno.
