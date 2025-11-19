Varování pro české favority: Věříme si i bez Alcaraze, cesta může vést přes Menšíka
Ferrer sice neměl v nominaci světovou čtrnáctku Alejandra Davidoviche, s nímž se na startu na finálovém turnaji Davis Cupu nedohodl, nicméně mohl ještě před několika hodinami spoléhat na lídra žebříčku Alcaraze. Největší španělská opora se ale zranila, musela nakonec poslat omluvenku a své zemi nepomůže.
Šance Španělska na celkový triumf tak výrazně klesly. Vlastně se očekává, že jejich cesta v italské Boloni skončí hned ve čtvrtfinále na nyní favorizovaných českých tenistech. Kapitán Ferrer však věří, že i tak může jeho výběr uspět. Silným esem v rukávu je famózní deblista Marcel Granollers, který v této sezoně ovládl dva grandslamové turnaje.
"Nálada v týmu se samozřejmě změnila. Po omluvence Alcaraze to byl těžký den. V jistém smyslu jsme Carlose potřebovali k celkovému vítězství v Davis Cupu. Teď už se všichni cítíme lépe. S odstupem času dokážete najít řešení a leccos vymyslet," uvedl Ferrer ve včerejším rozhovoru pro španělský tenisový web Punto de Break.
Podle Ferrera jsou všichni čtyři španělští tenisté na čtvrteční souboj s Českem připravení. "V trénincích si vedou velmi dobře. Jsou dost nadšení a motivovaní, což mi dodává sebevědomí. Je pravda, že se současným formátem je všechno vyrovnanější. Věřím dnes, zítra budu ještě víc a ve čtvrtek budeme mít obrovskou motivaci. Taková je moje povaha a vždycky bude."
Češi sice budou ve čtvrtfinále favoriti, nicméně Ferrer si myslí, že letos může Davis Cup vyhrát kdokoli. "Itálii chybí Sinner a Musetti. Každý tým má některé dobré hráče pro dvouhru, ale ne už tolik pro čtyřhru. My naopak máme velmi dobrý deblový tým."
Pro Ferrera bude duel s Českou republikou motivací i trochu v jiném duchu. Kapitánovi českého týmu Tomášovi Berdychovi totiž může, dá se říct, oplatit porážku z finále této soutěže v roce 2012. Tehdy Češi v pražské O2 areně skolili španělský výběr 3:2 a ani dva body Ferrera soupeřům na vítězství nestačily.
"Asi to byl nejlepší rok mé tenisové kariéry. Mám na to hezké vzpomínky. Na druhou stranu na to nevzpomínám vždycky rád, protože jsme tehdy ve finále prohráli. Nejsem ale někdo, kdo se zabývá minulostí. Spíš žiju přítomností a budoucností."
Lehečka i Menšík mají na TOP 10
Kapitán Ferrer pochválil i české tenisty. Podle něj mají Jiří Lehečka i Jakub Menšík na to, aby se jednou dostali do TOP 10 světového pořadí. Oba čeští hráči navíc už mají s Davis Cupem zkušenosti, takže jsou rozhodně pro Španělsko hrozbou.
"Lehečka měl zvláštní konec roku a loni byl dlouho zraněný. Ale je to hráč, který se podle mě snadno propracuje do TOP 20 žebříčku a má potenciál na elitní desítku. O tom vůbec nepochybuju. Navíc je to psychický silný hráč. Sám se neporazí, musíte ho přehrát vy."
"Menšík je mladý a myslím si, že se dostane do TOP 10. Letos vyhrál Masters v Miami, ale měl nějaká zranění. Servíruje mimořádně dobře. Uvidíme, jak se s tím vypořádá. Možná by tady na finálovém turnaji Davis Cupu mohl být pod větším tlakem než v průběhu roku. A pokud za nás nastoupí Pablo Carreňo, tak právě tady bychom mohli mít šanci."
