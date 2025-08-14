Velké trápení a rychlý konec. Krejčíková na Paoliniovou nestačila

WTA MASTERS CINCINNATI - Barbora Krejčíková (29) skončila na Masters v Cincinnati v osmifinále, když nestačila na Jasmine Paoliniovou (29) a prohrála hladce 1:6, 2:6. Italská tenistka se v boji o semifinále utká se světovou dvojkou, americkou hvězdou Coco Gauffovou. Krejčíková byla poslední českou zástupkyní v pavouku ženské dvouhry.
Barbora Krejčíková dohrála v Cincinnati v osmifinále (@ ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Paoliniová – Krejčíková 6:1, 6:2

V téměř třicetistupňovém vedru začal třetí vzájemný duel mezi Krejčíkovou a Paoliniovou. Česká tenistka však neměla vůbec dobrý vstup do zápasu. Italka byla mnohem jistější hráčkou od základní čáry, což se ukázalo hned při úvodním podání dvojnásobné grandslamové šampionky.

Krejčíková stihla díky povedeným servisům odvrátit dva brejkboly, na třetí už ale reagovat nedokázala. Paoliniová proti chybující soupeřce bez problémů servis potvrdila a šla do vedení 3:0.

Jen 163 centimetrů vysoká Italka si počínala na svém servisu i nadále výborně a nedávala své soupeřce šanci na prolomení podání. Velmi nervózní výkon plný chyb vygradoval v šesté hře druhým ztraceným servisem Krejčíkové, italská tenistka se tak dostala do luxusního náskoku 5:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V pohodě hrající Paoliniová už žádné problémy v úvodní sadě nepřipustila a set získala za 31 minut jednoznačně 6:1. Krejčíková v úvodním dějství získala pouhých 46 % výměn po svém podání, její soupeřka, která nečelila jediné brejkové hrozbě, pak 80 %.

Krejčíkové nevyšel ani vstup do druhé sady. Unaveně působící Češka, která všechny dosavadní zápasy v Ohiu musela odehrát na tři sety, přišla hned o úvodní podání, Paoliniová vzápětí svůj servis uhájila a šla do vedení 2:0.

Trápení české hvězdy jasně dokumentovaly gesta zmaru, což následně vyústilo v další kolaps na podání a ztrátu už 0:3. Následně si brněnská rodačka povolala na kurt fyzioterapeutku a nechala si ošetřit oblast okolo nártu na levé noze.

Wimbledonská šampionka ani po ošetření na zvrat pomýšlet nemohla. Za stavu 1:4 si ještě jednou nechala ošetřit problematické chodidlo. Pohybem limitovaná Češka už Paoliniové větší odpor klást nedokázala a po jedné hodině a pěti minutách prohrála jednoznačně 1:6, 2:6.

Krejčíková tak s Paoliniovou prohrála první ze tří vzájemných zápasů, naposledy Italku porazila právě při svém senzačním tažení za předloňským wimbledonským triumfem.

Krejčíková má v Cincinnati ještě nastoupit do čtvrtfinále čtyřhry, kde by po boku Jeleny Ostapenkové měly čelit rusko-čínskému páru Panovová, Guo, vzhledem ke zdravotním problémům Češky je však její účast krajně nejistá.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
paddy
14.08.2025 21:18
jen aby k tomu zranění nepřidala i uklouznutí ve sprše jako onehdy Bouchard smile

koupelna totiž dokáže být někdy hodně nebezpečná smile

https://www.super.cz/clanek/pribehy-muz-s-nejdelsim-penisem-na-svete-si-zlomil-ruku-uklouzl-ve-vane-protoze-si-pres-ud-nevidel-pod-nohy-1517150
Dobry-den
14.08.2025 21:03
Statistiky opět brilantní. Vyhrané gemy celkem...Tak teda jako dík za info. :))
Trojchyba_Mat
14.08.2025 21:05
Pro někoho může být asi 1+2 problém, tak to tam radši dávají
hanz
14.08.2025 20:58
Krejča předvedla super výkon po své velkohubosti... podobně jak Menšík
Reagovat
tommr
14.08.2025 20:47
Vzhledem k bídným výkonům který Bára v Cincinnati předváděla je její postup do osmifinále malým zázrakem. Proti solidně hrající Paolini jí už ale žádný čáry nepomohly ...
Jsem zvědavej jestli dneska nastoupí do debla. Pokud ne tak připraví Ostapenko o možnost stát se deblovou jedničkou a ta to určitě ponese s grácií jí vlastní ...
NOLE_unvaccinated_GOAT
14.08.2025 20:49
Ostapenko by měla vyměnit parťačku na debla. Takovou, která bude zdravá či aspoň zdravá v nějakých normálních mezích. S Bárou K.nemá šanci být no.1.
