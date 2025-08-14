Velké trápení a rychlý konec. Krejčíková na Paoliniovou nestačila
Paoliniová – Krejčíková 6:1, 6:2
V téměř třicetistupňovém vedru začal třetí vzájemný duel mezi Krejčíkovou a Paoliniovou. Česká tenistka však neměla vůbec dobrý vstup do zápasu. Italka byla mnohem jistější hráčkou od základní čáry, což se ukázalo hned při úvodním podání dvojnásobné grandslamové šampionky.
Krejčíková stihla díky povedeným servisům odvrátit dva brejkboly, na třetí už ale reagovat nedokázala. Paoliniová proti chybující soupeřce bez problémů servis potvrdila a šla do vedení 3:0.
Jen 163 centimetrů vysoká Italka si počínala na svém servisu i nadále výborně a nedávala své soupeřce šanci na prolomení podání. Velmi nervózní výkon plný chyb vygradoval v šesté hře druhým ztraceným servisem Krejčíkové, italská tenistka se tak dostala do luxusního náskoku 5:1.
V pohodě hrající Paoliniová už žádné problémy v úvodní sadě nepřipustila a set získala za 31 minut jednoznačně 6:1. Krejčíková v úvodním dějství získala pouhých 46 % výměn po svém podání, její soupeřka, která nečelila jediné brejkové hrozbě, pak 80 %.
Krejčíkové nevyšel ani vstup do druhé sady. Unaveně působící Češka, která všechny dosavadní zápasy v Ohiu musela odehrát na tři sety, přišla hned o úvodní podání, Paoliniová vzápětí svůj servis uhájila a šla do vedení 2:0.
Trápení české hvězdy jasně dokumentovaly gesta zmaru, což následně vyústilo v další kolaps na podání a ztrátu už 0:3. Následně si brněnská rodačka povolala na kurt fyzioterapeutku a nechala si ošetřit oblast okolo nártu na levé noze.
Wimbledonská šampionka ani po ošetření na zvrat pomýšlet nemohla. Za stavu 1:4 si ještě jednou nechala ošetřit problematické chodidlo. Pohybem limitovaná Češka už Paoliniové větší odpor klást nedokázala a po jedné hodině a pěti minutách prohrála jednoznačně 1:6, 2:6.
Krejčíková tak s Paoliniovou prohrála první ze tří vzájemných zápasů, naposledy Italku porazila právě při svém senzačním tažení za předloňským wimbledonským triumfem.
Krejčíková má v Cincinnati ještě nastoupit do čtvrtfinále čtyřhry, kde by po boku Jeleny Ostapenkové měly čelit rusko-čínskému páru Panovová, Guo, vzhledem ke zdravotním problémům Češky je však její účast krajně nejistá.
Výsledky turnaje WTA Masters v Cincinnati
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
