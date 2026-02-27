Velký milník pro Lauru Samson je blízko! Sedmnáctiletá česká naděje ťuká na brány dvoustovky
Čtvrtfinálové derby v Trnavě vyhrála Laura Samson nad Anetou Laboutkovou hladce 6:1 a 6:4 a ví, že se v semifinále střetne s Jelenou Malyginovou z Estonska.
Právě tenhle duel jí může dát definitivu posunu mezi 200 nejlepších tenistek světa. Ve hře totiž bude dalších 20 bodů, které Samson mohou posunout třeba až na 186. místo. V případě triumfu by mohla jít až na 172. pozici a předstihla by Victorii Azarenkovou, která se na kurtu naposledy představila v srpnu na grandslamovém US Open.
Pokud by se Lauře Samson další kolo nepovedlo, mohou jí do dvoustovky posunout i výsledky dalších konkurentek. V aktuálním týdnu může ohrozit její 199. místo rankingu už jen Anhelina Kalininová, kterou čeká semifinále v Antalyi, nebo další ukrajinská hráčka Veronika Podrezová, jež by musela v Trnavě postoupit aspoň do finále. Šanci měla ještě Amarissa Tóthová z Maďarska, jenže v turecké Antalyi skončila už ve čtvrtfinále.
Laura Samson je aktuálně druhou nejlepší hráčkou žebříčku WTA, které ještě nebylo 18 let. Výše je pouze Australanka Emerson Jonesová (aktuálně 146.).
Komentáře
Nový komentář
Samozřejmě by ale bylo lepší kdyby si tu druhou stovku vybojovala Laura sama. Malygina ale bude těžká soupeřka protože se momentálně zdá být ve skvělé formě ...