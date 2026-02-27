Velký milník pro Lauru Samson je blízko! Sedmnáctiletá česká naděje ťuká na brány dvoustovky

DNES, 14:30
Už chybí jen kousíček! Laura Samson sice ještě nikdy neprolomila hranici druhé stovky žebříčku WTA, po postupu do semifinále turnaje ITF 75 v Trnavě už je ale ve virtuálním pořadí na 199. příčce. I díky tomu patří rodačka z Prahy ve svých 17 letech mezi největší české naděje pro léta budoucí.
Laura Samson (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Čtvrtfinálové derby v Trnavě vyhrála Laura Samson nad Anetou Laboutkovou hladce 6:1 a 6:4 a ví, že se v semifinále střetne s Jelenou Malyginovou z Estonska.

Právě tenhle duel jí může dát definitivu posunu mezi 200 nejlepších tenistek světa. Ve hře totiž bude dalších 20 bodů, které Samson mohou posunout třeba až na 186. místo. V případě triumfu by mohla jít až na 172. pozici a předstihla by Victorii Azarenkovou, která se na kurtu naposledy představila v srpnu na grandslamovém US Open.

Pokud by se Lauře Samson další kolo nepovedlo, mohou jí do dvoustovky posunout i výsledky dalších konkurentek. V aktuálním týdnu může ohrozit její 199. místo rankingu už jen Anhelina Kalininová, kterou čeká semifinále v Antalyi, nebo další ukrajinská hráčka Veronika Podrezová, jež by musela v Trnavě postoupit aspoň do finále. Šanci měla ještě Amarissa Tóthová z Maďarska, jenže v turecké Antalyi skončila už ve čtvrtfinále.

Laura Samson je aktuálně druhou nejlepší hráčkou žebříčku WTA, které ještě nebylo 18 let. Výše je pouze Australanka Emerson Jonesová (aktuálně 146.).

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Přidat komentář
darek.vrana
27.02.2026 15:51
Jsem myslel, že to je Collins.
Reagovat
Kapitan_Teplak
27.02.2026 15:46
A zpoza brány se ozývá: Obsazeno.
Reagovat
tommr
27.02.2026 15:11
Jednu konkurentku - Podrez - by Lauře mohla odstranit Lucka Havlíčková protože se s ní utká v druhém semifinále v Trnavě ...
Samozřejmě by ale bylo lepší kdyby si tu druhou stovku vybojovala Laura sama. Malygina ale bude těžká soupeřka protože se momentálně zdá být ve skvělé formě ...
Reagovat
Serpens
27.02.2026 14:50
A vyhrála i Lucie, takže se otvírá šance na české finále. Jen škoda, že Lucka umí zdá se hrát jen v Trnavě, potažmo na Slovensku. Zařiďte do Trnavy grandslam a máme světovou jedničku.
Reagovat
Sincaraz
27.02.2026 15:15
Reagovat

Nový komentář

