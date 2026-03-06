Venus po dalším nezdaru: Podmínky na kurtu? Naprosto nemožné, hrozné
Venus Williamsová si do statistik v letošním roce ještě nezapsala žádnou výhru, přičemž má na kontě osm proher ve dvouhře i čtyřhře. Stejně jako řadu dalších duelů ovlivnil i zápas americké legendy s Parryovou silný vítr. Bývalá světová jednička se ale v superlativech vyjádřila i k fanouškům.
"Vždycky je skvělé vidět tolik lidí, kteří se na mě chodí dívat. Prohra samozřejmě není zábavná, ale je skvělé hrát před takovým publikem. Podporovali mě po celý zápas a to byla opravdu zábava. Miluji vás. Děkuji vám za vaši podporu," říkala sedminásobná grandslamová šampionka ve dvouhře. A dodala: "Mám úžasné fanoušky, kteří mi věří, a je skvělé pro ně hrát, dokonce i na tréninku, když se přijdou dívat. Je to velmi vzrušující. Ano, dnes byl těžký den, ale takový je sport a takový je život a já si z toho vezmu, co potřebuji."
Podle ní byla klíčovým faktorem zápasu právě náročná povětrnostní situace. "Nemyslím si, že je dnes den, kdy se dá něco hodnotit. Podmínky byly hrozné, nemožné. Také v mém utkání v Austinu bylo počasí nevyzpytatelné. Poslední dva zápasy jsem hrála ve velmi náročných podmínkách. V Austinu jsem se nedokázala přizpůsobit a prohrála jsem velmi rychle. Dnes jsem se snažila, aby to bylo jinak. Není to snadné. Nemůžete věřit ničemu, vítr si s míčkem udělá svoje. Takže je to často hra na náhodu, nikdy nevíte, co se stane," dodala.
Na tiskové konferenci Williamsová také komentovala své postoje vůči nové generaci tenistek a otázky ohledně role mentorky. "Ne," odpověděla stručně na dotaz, zda se vidí jako vzor pro mladší hráčky. K otázce případného návratu své sestry Sereny odkazovala novináře přímo na ni. "Tohle je věc, kterou si musí vyřešit moje sestra, zeptejte se přímo jí," uzavřela téma ohledně spekulací možného návratu Sereny Williamsové.
