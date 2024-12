VIDEO: Takhle chutná radost z premiérového triumfu. Přehled 12 nových vítězek turnajů WTA v roce 2024

Sezona 2024 poznala celkem 12 nových vítězek turnajů WTA. Nejpilnější byla dvacetiletá Ruska Diana Šnajderová, která jako jediná přidala i druhý triumf a nakonec posbírala čtyři tituly na třech různých površích. Z českých tenistek se z premiérového vítězství radovala v srpnu v mexickém Monterrey Linda Nosková.

Emma Navarrová (USA)

WTA 250 Hobart

• Navarrová slaví premiérový triumf, v Hobartu přemohla i šampionku Mertensovou

Třiadvacetiletá Američanka Emma Navarrová zahájila životní sezonu triumfem v australském Hobartu, kde získala svůj první a dosud stále jediný titul na okruhu WTA. O 12 měsíců dříve figurovala až na 149. místě žebříčku, rok 2024 odstartovala na 31. pozici a zakončila ho i díky semifinále na US Open na postu světové osmičky.

Diana Šnajderová (-)

WTA 250 Hua Hin

WTA 500 Bad Homburg

WTA 250 Budapešť

WTA 250 Hongkong

• Teenagerka Šnajderová v Hua Hin slaví první triumf, ve finále zdolala obhájkyni titulu

• Šnajderová ovládla pětistovku v Bad Homburgu, ve Wimbledonu vyzve Plíškovou

• Šnajderová přehrála ve finále v Budapešti Sasnovičovou a má třetí titul

• Šnajderová uzavřela sezonu dalším titulem. Letos ve finále neprohrála

Nejen s premiérovém triumfem bude mít rok 2024 spojený Diana Šnajderová. Dvacetiletá Ruska totiž získala hned čtyři tituly na třech různých površích, když zvládla všechny finálové duely. Vyhrála na tvrdém povrchu v thajském Hua Hinu, na trávě v Bad Homburgu, na antuce v Budapešti a na hardu v Hongkongu. Aktuálně figuruje na 13. místě žebříčku.

Yue Yuan (Čína)

WTA 250 Austin

• Yue Yuan získala v Austinu první titul, v čínském finále přehrála krajanku Xiyu Wang

Pětadvacetiletá Číňanka Yue Yuan si pro první trofej dokráčela v březnu na akci se slabší konkurencí v americkém Austinu, kde plnila roli nasazené osmičky.

Peyton Stearnsová (USA)

WTA 250 Rabat

• Stearnsová si v marockém Rabatu dokráčela pro první trofej z turnaje WTA

Třiadvacetiletá Američanka Peyton Stearnsová na antuce v marockém Rabatu proměnila v první titul své druhé finále na okruhu WTA. Přitom ve čtvrtfinále prohrávala s Luciou Bronzettiovou ve třetím setu 0:5 a postupně čelila dvěma mečbolům.

Mirra Andrejevová (-)

WTA 250 Iasi

• Andrejevová v 17 letech získala první titul na WTA, v Iasi utekla i z mečbolů

Mirra Andrejevová v dubnu oslavila teprve 17. narozeniny, už si však stihla zahrát v semifinále grandslamu (Roland Garros), ve čtyřhře získat olympijské stříbro (s krajankou Dianou Šnajderovou) a poprvé vyhrát turnaj WTA. Radovala se v červenci na antuce v rumunském Iasi, kde v slabé konkurenci generálky na olympiádu potvrdila roli nasazené jedničky. V semifinále přitom odvracela mečboly.

McCartney Kesslerová (USA)

WTA 250 Cleveland

• Nečekaná vítězka v Clevelandu. Kesslerová přetavila divokou kartu v premiérový triumf

Do té doby nikdy neporazila hráčku TOP 90 a na hlavním okruhu vyhrála jediný zápas. Na domácím turnaji WTA 250 v Clevelandu ale McCartney Kesslerová dokonale využila divokou kartu a zaznamenala životní triumf.

Linda Nosková (ČR)

WTA 500 Monterrey

• Nosková v Monterrey poprvé vyhrála turnaj WTA! V generálce na US Open neztratila ani set

Svého premiérového triumfu a rovnou z pětistovky se dočkala také talentovaná Linda Nosková. Ve finále tehdy ještě devatenáctiletá Češka uspěla na třetí pokus, zisk trofeje slavila v srpnu na podniku WTA 500 v mexickém Monterrey krátce před startem US Open.

Sonay Kartalová (Brit.)

WTA 250 Monastir

• Kvalifikantka Kartalová v Monastiru slaví první triumf, ve finále porazila Šramkovou

Se zraněními často bojující Sonay Kartalová v červenci ve Wimbledonu zaznamenala první dvě výhry na hlavním okruhu a o dva měsíce později slavila premiérové čtvrtfinále, semifinále, finále i titul. Třiadvacetiletá Britka se radovala na podniku WTA 250 v tuniském Monastiru a sezonu nakonec i díky dalším šesti titulům z akcí ITF zakončila poprvé v TOP 100.

Magdalena Frechová (Pol.)

WTA 250 Guadalajara

• Polsko má novou vítězku turnaje WTA, Frechová ovládla pětistovku v Guadalajaře

Takřka jedenáct let po vstupu na okruh WTA se prvního finále dočkala Magdalena Frechová. V létě v Praze na titul ještě nedosáhla, ale v září se už dočkala. Šestadvacetiletá Polka vyhrála z pozice nasazené pětky turnaj WTA 500 v mexické Guadalajaře.

Rebecca Šramková (SR)

WTA 250 Hua Hin

• Šramková je první slovenskou šampionkou na WTA po šesti letech, vyhrála v Hua Hinu

Rebecca Šramková si v září zahrála poprvé v semifinále turnaje WTA a nakonec to celkem třikrát dotáhla až do finále. To druhé v thajském Hua Hin převila ve svou nejcennější trofej a poprvé se prodrala do TOP 100. Rok zakončila dokonce v elitní padesátce.

Suzan Lamensová (Niz.)

WTA 250 Ósaka

Suzan Lamensová zahájila sezonu až na 207. místě světového žebříčku a zakončila ji na 88. příčce. Nejvíce bodů pětadvacetiletá Nizozemka, která stále čeká na premiéru v hlavní soutěži grandslamu, získala po premiérovém triumfu na podniku WTA 250 v japonské Ósace.

Zeynep Sönmezová (Tur.)

WTA 250 Mérida

• Turecko má druhou vítězku turnaje WTA. Sönmezová zvládla premiéru v semifinále i finále

Zeynep Sönmezová v mexické Méridě bojovala s nemocí, přesto se stala teprve druhou tureckou vítězkou podniku WTA. V poslední den turnaje zvládla své premiérové semifinále i finále na hlavním okruhu a zajistila si posun do TOP 100.