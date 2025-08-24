Vítej mezi miliardáři. Federer se podle Forbesu zařadil do úzké sportovní skupiny
Federer se tak připojil do úzké skupiny sportovců, kteří dokázali na miliardovou hranici dosáhnout. Patří mezi ně basketbalové hvězdy Michael Jordan, Magic Johnson a LeBron James, golfista Tiger Woods, bývalý boxer Floyd Mayweather a někdejší rumunský tenista Ion Tiriac.
Během 24 let tenisové kariéry Fededer vyhrál 103 turnajů, včetně 20 grandslamů, a celkem 310 týdnů vedl světový žebříček. Na odměnách vydělal více než 130 milionů dolarů, což ho v historickém pořadí řadí na třetí místo za Novaka Djokoviče a Rafaela Nadala. Mimo kurty však své někdejší rivaly jasně předčil.
Vysoké výnosy mu přinesly reklamní a obchodní spolupráce, mezi jeho sponzory patří Mercedes-Benz, Rolex, Moët & Chandon či Uniqlo. S japonským výrobcem a prodejcem oblečení podepsal v roce 2018 desetiletou smlouvu v hodnotě přibližně 300 milionů dolarů.
V roce 2019 získal Federer zhruba tříprocentní podíl ve švýcarské značce On, která vyvíjí inovativní běžecké boty a oblečení. Hodnota akcií firmy stoupla o dva roky později na více než 375 milionů dolarů. Švýcar rovněž stojí za agenturou Team8, která dala vzniknout Laver Cupu. Jeho portfolio zahrnuje i investice do řady startupů.
Nový komentář
Komentáře