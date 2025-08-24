Vítej mezi miliardáři. Federer se podle Forbesu zařadil do úzké sportovní skupiny

Tenisová ikona Roger Federer (44) sbírá po konci hráčské kariéry úspěchy i se svými dalšími projekty a nově se zařadil mezi miliardáře. Časopis Forbes odhadl čisté jmění dvacetinásobného grandslamového šampiona na 1,1 miliardy dolarů (asi 23,07 miliardy korun).
Roger Federer vstoupil do klubu sportovních miliardářů (© DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Federer se tak připojil do úzké skupiny sportovců, kteří dokázali na miliardovou hranici dosáhnout. Patří mezi ně basketbalové hvězdy Michael Jordan, Magic Johnson a LeBron James, golfista Tiger Woods, bývalý boxer Floyd Mayweather a někdejší rumunský tenista Ion Tiriac.

Během 24 let tenisové kariéry Fededer vyhrál 103 turnajů, včetně 20 grandslamů, a celkem 310 týdnů vedl světový žebříček. Na odměnách vydělal více než 130 milionů dolarů, což ho v historickém pořadí řadí na třetí místo za Novaka Djokoviče a Rafaela Nadala. Mimo kurty však své někdejší rivaly jasně předčil.

Vysoké výnosy mu přinesly reklamní a obchodní spolupráce, mezi jeho sponzory patří Mercedes-Benz, Rolex, Moët & Chandon či Uniqlo. S japonským výrobcem a prodejcem oblečení podepsal v roce 2018 desetiletou smlouvu v hodnotě přibližně 300 milionů dolarů.

V roce 2019 získal Federer zhruba tříprocentní podíl ve švýcarské značce On, která vyvíjí inovativní běžecké boty a oblečení. Hodnota akcií firmy stoupla o dva roky později na více než 375 milionů dolarů. Švýcar rovněž stojí za agenturou Team8, která dala vzniknout Laver Cupu. Jeho portfolio zahrnuje i investice do řady startupů.

Ondřej Jirásek, ČTK
