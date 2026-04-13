Vondroušová během jednoho dne vyděsila i uklidnila fanoušky. Pojedu do Madridu, vzkazuje

DNES, 21:40
Markéta Vondroušová zvládla během 24 hodin vyděsit i uklidnit své fanoušky. Bývalá wimbledonská šampionka nejprve poslala omluvenku na turnaj do Rouenu, ale v posledním rozhovoru své příznivce i český tenisový svět ubezpečila, že hodlá pokračovat v návratu na kurty po dalších zdravotních problémech.
Markéta Vondroušová zrušila Rouen, ale bude pokračovat v návratu (© ČTK / Lebeda Pavel)

Posledních 11 dní z pohledu Vondroušové zamotalo nejen českým fanouškům hlavu. Nejprve nečekaně doplnila nominaci českého týmu pro kvalifikaci BJK Cupu, v sobotu odehrála čtyřhru po boku krajanky Terezy Valentové a před necelými 24 hodinami poslala omluvenku do Rouenu. A to kvůli zranění ramene.

Mnohým příznivcům české tenistky v tu chvíli zatrnulo. Jak je možné, že odehraje jeden zápas a už má zase problémy s operovaným levým ramenem?

Teď už je ale vše jasné. Vondroušová se jen rozhodla, že přesun z halového betonu na krytou antuku by byl až moc náročný. "Hrála bych zápas už za dva dny a to není optimální. Na antuce bude rameno trpět trošku víc, protože míče skáčou výš," uvedla v rozhovoru pro tenisovysvet.cz.

Vondroušová zároveň uklidnila fanoušky, že hodlá pokračovat v návratu na kurty po další zdravotní pauze. Ta tentokrát trvala tři měsíce a letos stihla jen Brisbane a Adelaide v rámci lednového australského léta.

"Potrénuju a pojedu až do Madridu. Jinak bych antuku chtěla nějak odehrát," řekla bývalá finalistka French Open a také ujistila, že rameno více než dvouhodinové deblové utkání v reprezentaci zvládlo.

Pokud vše půjde podle plánu, měla by Vondroušová nastoupit od 21. dubna na tisícovce v Madridu. V programu má určitě také další prestižní Masters v Římě a stoprocentně i oblíbené French Open.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Diabolique
13.04.2026 22:28
Tak ... ja povazuju Marketu za jednoznacne nejlepsi ceskou tenistku, takze na jeji navrat cekam jako na smilovani ... i kdyz letos neni lichej rok, no ...
com
13.04.2026 21:42
tak mě teda uklidnila a můžu jít v klidu spát smile
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
