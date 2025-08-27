Vondroušová je na US Open ve třetím kole, Valentová po boji končí
Kesslerová – Vondroušová 6:7, 2:6
Vondroušová, která vloni vynechala US Open kvůli zranění ramena, porazila turnajovou dvaatřicítku Kesslerovou i ve druhém letošním duelu. Stejně jako ve Wimbledonu jí nepovolila ani set.
Šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova sice nevyužila v prvním setu dva setboly, v napínavém tie-breaku ale také jeden odvrátila a triumfovala 9:7.
Před začátkem druhé sady si vzala přestávku na ošetření levé nohy a duel poté dotáhla. Od stavu 3:2 získala zbývající tři hry a proměnila druhý mečbol.
"Byl to těžký zápas. Dlouho jsme na něj čekaly a to je lepší, že jsem to takhle zvládla," řekla Vondroušová.
"Druhý set byl sice 6:2, ale ty gamy v něm byly dlouhé a vyrovnané. Skóre té hře neodpovídá. Obecně ty gamy a výměny byly dobré," uvedla.
Rybakinová – Valentová 6:3, 7:6
Valentová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, prohrála duel se světovou devítkou Rybakinovou po hodině a 39 minutách. Do premiérového 3. kola grandslamu neprošla ani na druhý pokus. Neuspěla ani letos při debutu na Roland Garros, kde podlehla jiné favoritce Coco Gauffové z USA.
Svěřenkyně trenéra Libora Salaby měla v prvním setu proti wimbledonské vítězce z roku 2022 náskok brejku. Od stavu 3:2 ale prohrála zbývající čtyři hry a set ztratila.
Ve druhém setu vedla Valentová dokonce 5:2 a v osmém gamu měla první dva setboly. Rybakinová je ale odvrátila a dotáhla poté duel do tie-breaku.
V něm si Valentová vypracovala další dva setboly, znovu ale neuspěla. Naopak Rybakinová získala od stavu 6:7 zbývající tři míčky a využila hned první mečbol.
"Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Nebyl to můj nejlepší výkon, ale mám radost, že jsem zvládla další kolo. Ona (Valentová) hrála velmi dobře. Je mladá a má velmi dobré údery. Šla si pro každý bod a nebylo to snadné. Určitě jí budeme vídat mnohem častěji," řekla v rozhovoru na kurtu Rybakinová.
