Vondroušová je na US Open ve třetím kole, Valentová po boji končí

US OPEN - Markéta Vondroušová (26) si ve druhém kole US Open poradila s domácí tenistkou McCartney Kesslerovou (26) a zvítězila po dvou setech 7:6, 6:2. Další soupeřkou sokolovské rodačky bude dvojnásobná grandslamová finalistka a nasazená sedmička Jasmine Paoliniová (29). Ze hry venku je naopak Tereza Valentová (18), která po vyrovnaném průběhu padla s kazašskou tenistkou a wimbledonskou šampionkou Elenou Rybakinovou (26) po setech 3:6, 6:7.
Markéta Vondroušová v boji o postup do třetího kola US Open (@ ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Kesslerová – Vondroušová 6:7, 2:6

Vondroušová, která vloni vynechala US Open kvůli zranění ramena, porazila turnajovou dvaatřicítku Kesslerovou i ve druhém letošním duelu. Stejně jako ve Wimbledonu jí nepovolila ani set.

Šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova sice nevyužila v prvním setu dva setboly, v napínavém tie-breaku ale také jeden odvrátila a triumfovala 9:7.

Před začátkem druhé sady si vzala přestávku na ošetření levé nohy a duel poté dotáhla. Od stavu 3:2 získala zbývající tři hry a proměnila druhý mečbol.

"Byl to těžký zápas. Dlouho jsme na něj čekaly a to je lepší, že jsem to takhle zvládla," řekla Vondroušová.

"Druhý set byl sice 6:2, ale ty gamy v něm byly dlouhé a vyrovnané. Skóre té hře neodpovídá. Obecně ty gamy a výměny byly dobré," uvedla.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová – Valentová 6:3, 7:6

Valentová, která prošla do hlavní soutěže z kvalifikace, prohrála duel se světovou devítkou Rybakinovou po hodině a 39 minutách. Do premiérového 3. kola grandslamu neprošla ani na druhý pokus. Neuspěla ani letos při debutu na Roland Garros, kde podlehla jiné favoritce Coco Gauffové z USA.

Svěřenkyně trenéra Libora Salaby měla v prvním setu proti wimbledonské vítězce z roku 2022 náskok brejku. Od stavu 3:2 ale prohrála zbývající čtyři hry a set ztratila.

Ve druhém setu vedla Valentová dokonce 5:2 a v osmém gamu měla první dva setboly. Rybakinová je ale odvrátila a dotáhla poté duel do tie-breaku.

V něm si Valentová vypracovala další dva setboly, znovu ale neuspěla. Naopak Rybakinová získala od stavu 6:7 zbývající tři míčky a využila hned první mečbol.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Jsem ráda, že jsem vyhrála ve dvou setech. Nebyl to můj nejlepší výkon, ale mám radost, že jsem zvládla další kolo. Ona (Valentová) hrála velmi dobře. Je mladá a má velmi dobré údery. Šla si pro každý bod a nebylo to snadné. Určitě jí budeme vídat mnohem častěji," řekla v rozhovoru na kurtu Rybakinová.

Pavel Novotný, ČTK
