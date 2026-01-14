Vondroušové hrozí, že přijde o další Australian Open. Opět se jí ozvala bolest

DNES, 14:30
Aktuality 2
Markéta Vondroušová (26) měla dnes nastoupit k osmifinálovému utkání na poslední generálce v Adelaide. Wimbledonská šampionka však kvůli dalším problémům s operovaným levým ramenem z turnaje odstoupila. V tuto chvíli není vůbec jisté, zda bude startovat na Australian Open, které vypukne už v neděli.
Markéta Vondroušová může znovu přijít o Australian Open (© KOJI WATANABE / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Vondroušovou trápí levé rameno už skoro dva roky. Sezonu 2024 právě kvůli této části těla ukončila již po vypadnutí v prvním kole Wimbledonu, kde obhajovala titul. Následně podstoupila operaci a doufala, že potíže definitivně vyřešila.

Jenže loni přišla další pauza, tentokrát tříměsíční před French Open, a trápení pokračovalo v závěru roku. Problém představuje levé rameno i na začátku probíhající sezony. Bývalá světová šestka cítila nepohodlí už v prvním zápase v Adelaide, v němž zdolala Ljudmilu Samsonovovou.

Ke středečnímu osmifinále s Kimberly Birrellovou však nenastoupila a WTA uvádí jako důvod odstoupení levé rameno. "Bohužel jsem se musela kvůli bolestem v rameni odhlásit. Teď se soustředím na léčbu a zotavení a doufám, že budu brzy zpátky na kurtech," řekla pořadatelům.

Toto vyjádření rozhodně nepůsobí příliš optimisticky. Obzvláště v momentě, kdy se blíží start Australian Open, který je na programu už v neděli. Vondroušová by měla v Melbourne Parku uzavírat pole dvaatřicítky nasazených. V tuto chvíli však není vůbec jisté, zda se úvodního grandslamu roku bude moct zúčastnit.

O Australian Open přišla rodačka ze Sokolova také loni. Tehdy se vracela na kurty po zmíněné operaci a shodou okolností i před rokem si právě v Adelaide přivodila zdravotní problém. Loni se jednalo o problém se stehnem.

Vondroušová odstoupila, dohrály i Valentová a Siniaková

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
bardunek666
14.01.2026 16:18
A jedeme dál. Tak která bude další?
PTP
14.01.2026 15:07
To máš z toho života, jakej vedeš, s jakejma lidma ty se stýkáš, jaký tetování si necháš dělat!!!
