Vondroušové pomáhá argentinský trenér. Máme zkouškové období, říká tenistka

"Přiletěl teď sem (Dinomo) a máme tady zkouškové období. Po US Open se uvidí, co bude dál," uvedla Vondroušová. Šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova zatím o případných změnách v trenérském týmu nepřemýšlí. Chce je doladit až po skončení posledního grandslamu sezony.
Její dosavadní kouč Hernych každopádně v New Yorku není. "Je doma. A až se po US Open vrátím, budeme řešit i vůči Diegovi, co a jak, aby se to nějak domluvilo. Takže trenérský tým je tady jenom Diego," uvedla s úsměvem Vondroušová.
Bývalá šestá hráčka světa postoupila do 3. kola US Open poté, co zdolala nasazenou dvaatřicítku Kesslerovou. Uspěla i se zraněnou nohou, kterou si nechala před začátkem druhé sady ošetřit. "Trochu mě bolel nárt. Něco mi v něm přeskakovalo, tak mi to zatejpovali a bylo to dobré," řekla Vondroušová.
Problémy by ji neměly výrazněji limitovat. "Když jsem přiletěla do Ameriky, měla jsem trochu problém s kotníkem. Mám ho trochu volný, takže si ho občas tejpuju. Teď jsem hrála turnaje bez tejpu, ale vím, že když mi to zatejpují, tak je to dobré. V tom všem, co se mi dělo, je tohle úplně minimální problém, takže mě to nerozhazuje," uvedla tenistka, která vloni na US Open chyběla kvůli operaci ramene.
Zdravotně se jinak cítí v pořádku, s postupem do 3. kola US Open je už teď spokojená. "Pro mě je super, že mi rameno drží a nevím o něm. Zvládám hrát singl i debl," uvedla Vondroušová.
V boji o postup do osmifinále dvouhry se utká s nasazenou sedmičkou Jasmine Paoliniovou. S Italkou se naposledy střetla před více než osmi lety, kdy ji porazila ve švýcarském Bielu.
"Párkrát jsem s ní teď trénovala a v Cincinnati jsme proti nim hrály debla. Hrála tam skvěle. Bude to jeden z nejtěžších zápasů, které tady mohou být. Už je to ale třetí kolo. A tím, že jsem nenasazená, to tak teď takhle je. Tyhle zápasy potřebuju, abych viděla, jak jsem na tom a co zlepšovat." řekla Vondroušová, které po zdravotních potížích z úvodu roku patří nyní 60. místo v žebříčku WTA.
O radu do zápasu proti Paoliniové si řekne krajance a kamarádce Karolíně Muchové, která vloni Italku porazila na US Open 6:3, 6:3. "Určitě jí napíšu. Přijde mi, že Paoliniová teď hraje zase dobře a betony jí sedí. Je to taková hra na hru, já ale nemám co ztratit. I dnes jsem hrála s nasazenou hráčkou. Tyhle zápasy si chci užívat a odehrát je co nejlépe," doplnila Vondroušová.
