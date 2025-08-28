Vondroušové pomáhá argentinský trenér. Máme zkouškové období, říká tenistka

DNES, 13:00
Rozhovory 2
Markétě Vondroušové (26) pomáhá na US Open argentinský trenér Diego Dinomo. Dosavadní hráččin kouč Jan Hernych zůstal v Česku. S Dinomem, bývalým spolupracovníkem Barbory Strýcové či Andrey Sestini Hlaváčkové, je wimbledonská vítězka z roku 2023 domluvená na zkušebním období. Řekla to českým novinářům po středeční výhře ve 2. kole nad Američankou McCartney Kesslerovou (7:6, 6:2).
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová je na US Open ve třetím kole (@ Imagn Images / ddp USA / Profimedia)

"Přiletěl teď sem (Dinomo) a máme tady zkouškové období. Po US Open se uvidí, co bude dál," uvedla Vondroušová. Šestadvacetiletá rodačka ze Sokolova zatím o případných změnách v trenérském týmu nepřemýšlí. Chce je doladit až po skončení posledního grandslamu sezony.

Její dosavadní kouč Hernych každopádně v New Yorku není. "Je doma. A až se po US Open vrátím, budeme řešit i vůči Diegovi, co a jak, aby se to nějak domluvilo. Takže trenérský tým je tady jenom Diego," uvedla s úsměvem Vondroušová.

Bývalá šestá hráčka světa postoupila do 3. kola US Open poté, co zdolala nasazenou dvaatřicítku Kesslerovou. Uspěla i se zraněnou nohou, kterou si nechala před začátkem druhé sady ošetřit. "Trochu mě bolel nárt. Něco mi v něm přeskakovalo, tak mi to zatejpovali a bylo to dobré," řekla Vondroušová.


Problémy by ji neměly výrazněji limitovat. "Když jsem přiletěla do Ameriky, měla jsem trochu problém s kotníkem. Mám ho trochu volný, takže si ho občas tejpuju. Teď jsem hrála turnaje bez tejpu, ale vím, že když mi to zatejpují, tak je to dobré. V tom všem, co se mi dělo, je tohle úplně minimální problém, takže mě to nerozhazuje," uvedla tenistka, která vloni na US Open chyběla kvůli operaci ramene.

Zdravotně se jinak cítí v pořádku, s postupem do 3. kola US Open je už teď spokojená. "Pro mě je super, že mi rameno drží a nevím o něm. Zvládám hrát singl i debl," uvedla Vondroušová.

V boji o postup do osmifinále dvouhry se utká s nasazenou sedmičkou Jasmine Paoliniovou. S Italkou se naposledy střetla před více než osmi lety, kdy ji porazila ve švýcarském Bielu.

Vondroušová je na US Open ve třetím kole, Valentová po boji končí

"Párkrát jsem s ní teď trénovala a v Cincinnati jsme proti nim hrály debla. Hrála tam skvěle. Bude to jeden z nejtěžších zápasů, které tady mohou být. Už je to ale třetí kolo. A tím, že jsem nenasazená, to tak teď takhle je. Tyhle zápasy potřebuju, abych viděla, jak jsem na tom a co zlepšovat." řekla Vondroušová, které po zdravotních potížích z úvodu roku patří nyní 60. místo v žebříčku WTA.

O radu do zápasu proti Paoliniové si řekne krajance a kamarádce Karolíně Muchové, která vloni Italku porazila na US Open 6:3, 6:3. "Určitě jí napíšu. Přijde mi, že Paoliniová teď hraje zase dobře a betony jí sedí. Je to taková hra na hru, já ale nemám co ztratit. I dnes jsem hrála s nasazenou hráčkou. Tyhle zápasy si chci užívat a odehrát je co nejlépe," doplnila Vondroušová.

Výsledky ženské dvouhry na US Open

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Rozhovory

Komentáře

2
Přidat komentář
paddy
28.08.2025 13:27
v Pardubicích ho budou milovat
tam se skanduje Dinamo, Dinamo smile
Reagovat
lvicek
28.08.2025 13:23
Člověk by řekl, že by to mělo být spíš zkušební období než zkouškové... No, ale možná musí Maky každý večer vyplňovat testy ;).
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist