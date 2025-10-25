Všichni jsme selhali, když vyhrál Masters. Bublik má na pohádku Vacherota jiný názor

DNES, 21:00
Téma 0
Zatímco většina tenisového světa považovala triumf Valentina Vacherota (26) na nedávném Masters v Šanghaji za neuvěřitelný příběh, Alexander Bublik (28) má na šokující prvenství reprezentanta Monaka evidentně jiný názor. Kazachstánec ho totiž považuje za selhání zbytku hráčského pole.
Profily hráčů
Bublik Alexander
Vacherot Valentin
Alexander Bublik má na senzační triumf v Šanghaji svůj názor (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Nejen Vacherot, ale i jeho bratranec Arthur Rinderknech předvedli naprosto nečekanou jízdu až do finále nedávno skončeného Masters v Šanghaji. Rodinný souboj o nejcennější trofej nakonec vyhrál první jmenovaný a napsal jeden z nejvíce neuvěřitelných příběhů v dějinách bílého sportu.

Většina tenisového světa jeho tažení obdivovala. Bublik má však jiný názor. "To, že dokázal vyhrát Masters, je naše chyba. Nás všech," uvedl v rozhovoru pro ATP. "Ani nevím, kolik tam porazil hráčů TOP 20. A v opačné polovině pavouka řádil Arthur," dodal.

Podle Bublika se tedy evidentně o žádnou pohádku nejednalo a spíše vidí triumf Vacherota na takto vysoké úrovni jako budíček pro zbytek tour.

Byla to vlastně obrovská šance pro kohokoli, kdo přešel přes třetí kolo. V něm totiž skončil při absenci Carlose Alcaraze největší favorit Jannik Sinner. "Všichni jsme selhali. Nedokázali jsme je zastavit. Asi bychom se měli zamyslet," řekl Bublik k tomu, že se Vacherot stal žebříčkově nejníže postaveným šampionem v historii podniků Masters.

Vacherot sice nenarazil na Alcaraze ani Sinnera, nicméně jeho cesta k titulu rozhodně nebyla snadná. V Šanghaji odehrál včetně kvalifikace, do níž se dostal až jako náhradník, celkem devět zápasů a šestkrát absolvoval rozhodující set.

Reprezentant Monaka, kterému se po šokujícím triumfu úplně změnila kariéra, vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče, Holgera Runeho a právě Bublika. V žebříčku vylétl z 204. pozice na 40. místo.

Vacherot ovládl Šanghaj

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist