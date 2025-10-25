Všichni jsme selhali, když vyhrál Masters. Bublik má na pohádku Vacherota jiný názor
Nejen Vacherot, ale i jeho bratranec Arthur Rinderknech předvedli naprosto nečekanou jízdu až do finále nedávno skončeného Masters v Šanghaji. Rodinný souboj o nejcennější trofej nakonec vyhrál první jmenovaný a napsal jeden z nejvíce neuvěřitelných příběhů v dějinách bílého sportu.
Většina tenisového světa jeho tažení obdivovala. Bublik má však jiný názor. "To, že dokázal vyhrát Masters, je naše chyba. Nás všech," uvedl v rozhovoru pro ATP. "Ani nevím, kolik tam porazil hráčů TOP 20. A v opačné polovině pavouka řádil Arthur," dodal.
Podle Bublika se tedy evidentně o žádnou pohádku nejednalo a spíše vidí triumf Vacherota na takto vysoké úrovni jako budíček pro zbytek tour.
Byla to vlastně obrovská šance pro kohokoli, kdo přešel přes třetí kolo. V něm totiž skončil při absenci Carlose Alcaraze největší favorit Jannik Sinner. "Všichni jsme selhali. Nedokázali jsme je zastavit. Asi bychom se měli zamyslet," řekl Bublik k tomu, že se Vacherot stal žebříčkově nejníže postaveným šampionem v historii podniků Masters.
Vacherot sice nenarazil na Alcaraze ani Sinnera, nicméně jeho cesta k titulu rozhodně nebyla snadná. V Šanghaji odehrál včetně kvalifikace, do níž se dostal až jako náhradník, celkem devět zápasů a šestkrát absolvoval rozhodující set.
Reprezentant Monaka, kterému se po šokujícím triumfu úplně změnila kariéra, vyřadil mimo jiné Novaka Djokoviče, Holgera Runeho a právě Bublika. V žebříčku vylétl z 204. pozice na 40. místo.
