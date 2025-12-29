Výbuch v reprezentaci, šílený počet skrečí a první titul. Letošní vizitka Macháče
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová | Markéta Vondroušová | Kateřina Siniaková | Jakub Menšík
Macháč sám popsal letošní sezonu jako nahoru a dolů. A nezbývá nic jiného, než s tím souhlasit. Nutno ale říct, že po zisku prvního titulu na nejvyšší úrovni to bylo hlavně dolů. Rodák z Berouna totiž nebyl stoprocentně fit a jen marně hledal svou nejlepší formu.
Dalším pozitivem kromě triumfu v Acapulcu je debut v TOP 20 žebříčku, kterým navázal na Tomáše Berdycha. Momentálně však nefiguruje ani v nejlepší třicítce a po záblesku na US Open se mu úplně přestalo dařit.
Výbuch v United Cupu
Macháč odstartoval letošní sezonu v týmovém United Cupu a vedl si fantasticky. V úvodním zápase sice prohrál bitvu s Casperem Ruudem, ovšem pak porazil Huberta Hurkacze i Flavia Cobolliho a v semifinále proti USA měl na lopatě světovou čtyřku Taylora Fritze.
Proti Američanovi vedl 5:2 ve druhé sadě a měl dva mečboly na returnu. Už v průběhu tohoto setu však začal bojovat s křečemi, které ho trápily i v loňském roce. Duel nakonec za stavu 7:6, 5:6 ze svého pohledu musel vzdát.
Už před skrečí dal průchod svým emocím. "Jak mám hrát, když mám křeče? Ku*va. Čtyři gamy, vole," říkal směrem ke svému kouči a zároveň kapitánovi českého týmu Danielovi Vackovi. "Mě to nebaví, ty vole. Frajer mi to jen hází, kam nemůžu. Já tady ze sebe nebudu dělat ču*áka. Nebudu hrát," vztekal se Macháč.
Během týdne se dal dohromady a zúčastnil se Australian Open. Na úvodním grandslamu roku splnil coby jeden z nasazených svou povinnost a postoupil do třetího kola. Zastavil ho až rekordman Novak Djokovič.
Následně pomohl Česku k vítězství v prvním kole kvalifikace nad Jižní Koreou a do další fáze sezony vstoupil v Dallasu, kde ve čtvrtfinále podlehl pozdějšímu šampionovi Denisovi Shapovalovovi.
Krize po premiérovém triumfu
Na přelomu února a března prožil Macháč jeden ze svých nejlepších týdnů kariéry. Na pětistovce v mexickém Acapulcu, kde řádil žaludeční virus, který skolil několik největších favoritů na triumf, totiž slavil svůj první titul na nejvyšším okruhu.
Ve finále přemohl Alejandra Davidoviche a svým největším dosavadním úspěchem si zajistil debut v TOP 20 žebříčku. Stal se tak prvním českým členem elitní dvacítky pořadí ATP od Tomáše Berdycha v roce 2018.
"Ten pocit je opravdu úžasný. Chtěl bych za všechno poděkovat svému trenérovi. Někdy jsem na něj hodně přísný, jsem na něj často dost hlučný. Ale před dvěma týdny jsem mu řekl, že někdy, během velkých zápasů, nevím, jak některé situace zvládnout. Ale teď se mi povedlo tady vyhrát, takže asi spolu budeme mluvit ještě častěji," řekl po životním triumfu.
Jenže na senzační úspěch vůbec navázat nedokázal. Macháče v následujících měsících brzdily zdravotní problémy, neideální kondice i slabší forma. Po prvenství v Acapulcu se až po srpnové US Open zúčastnil 11 turnajů.
A výsledky rozhodně lichotivé neměl. Více než jednoho soupeře porazil jen v Miami (nenastoupil k osmifinále) a Halle (čtvrtfinále). Tedy na pouhých dvou z 11 akcí v tomto období. Navíc během něj zaznamenal čtyři skreče či odstoupení.
Záblesk na US Open
Na US Open přijel v mizerné formě. V New Yorku přesto dokázal obhájit svou tehdy jedinou osmifinálovou účast na grandslamových podnicích. Macháč hrál ve Flushing Meadows jako vyměněný a zase ukázal, jakou má kvalitu, pokud ho nic nebrzdí.
Na závěrečném majoru sezony nepovolil set Lucovi Nardimu, hvězdnému talentu Joaovi Fonsecovi ani rozjetému kvalifikantovi Ugovi Blanchetovi. Sklonit se musel až v osmifinále před Taylorem Fritzem.
Byl to však jen záblesk ve velmi dlouhém nepovedeném období. Macháčovi se zase přestalo úplně dařit a poslední turnaje právě skončené sezony nelze hodnotit pozitivně. Na podzim obhajoval důležité body, takže asi nikoho nepřekvapí jeho propad žebříčkem.
Nepovedený závěr sezony
Zmíněný propad přišel během asijské tour. Macháč obhajoval semifinále na pětistovce v Tokiu a stejný výsledek na Masters v Šanghaji, kde loni senzačně skolil Carlose Alcaraze. Letos se mu však v japonské ani čínské metropoli nedařilo.
Tentokrát v Tokiu ztroskotal hned na outsiderovi Šo Šimabukurovi a v Šanghaji skrečoval třetí kolo s pozdějším šampionem Valentinem Vacherotem. Jednalo se o jeho už 10. skreč od loňského září.
Macháč se postupně propadl až na 34. místo ve světovém hodnocení a ve zbytku sezony už žádné body nepřipsal. Ve Vídni i na Masters v Paříži se loučil hned v prvním kole, když v obou případech nestačil na Flavia Cobolliho.
Na začátku prosince se ještě zúčastnil finálového turnaje exhibice Ultimate Tennis Showdown. Vítěz únorového dílu v Guadalajaře neprošel skupinovou fází a v Londýně se do vyřazovacích bojů nepodíval.
Další sezonu odstartuje Macháč v Austrálii. V plánu má turnaje v Brisbane a Adelaide. Před novým tenisovým rokem se rozhodl pro několik změn a chce atakovat elitní desítku žebříčku.
Všechny články o Tomášovi Macháčovi
Další vizitky: Karolína Muchová | Barbora Krejčíková | Marie Bouzková | Sára Bejlek | Jiří Lehečka | Tereza Valentová | Markéta Vondroušová | Kateřina Siniaková | Jakub Menšík
Sezona 2025 z pohledu Macháče
Počet odehraných individuálních turnajů: 19
Počet titulů: 1 (Acapulco)
Finále: 0
Semifinále: 0
Čtvrtfinále: 2 (Halle, Dallas)
Bilance (nepočítaje exhibice): 23:19
Ranking na začátku sezony: 26
Momentální ranking: 32
Australian Open: 3. kolo
French Open: 1. kolo
Wimbledon: 2. kolo
US Open: osmifinále
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře