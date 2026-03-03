Výstřely a exploze narušily turnaj na Blízkém východě. V ohrožení jsou i dva Češi
Gengel začal challenger ve Fudžajře dvousetovou výhrou nad Japoncem Yusukem Kusuharam a dnes se měl o hlavní soutěž utkat s Erelem z Turecka. Na zahájení duelu sice došlo, tenisté však stihli odehrát pouze dvě hry a zápas musel být přerušen, stejně jako další dvě souběžně hraná utkání. Důvodem jsou aktuální válečné nepokoje na Blízkém východě.
V okolí tenisového areálu, kde Čech hrál, byly zaznamenány výstřely a exploze. Tenisté tak byli evakuování a ukryti do vnitřních prostorů. Vystoupit zde měl také jeho krajan Bartoň, který se na kurt ani nedostal. Není jasné, kdy a zda vůbec se přerušené zápasy budou dohrávat. Je také pravděpodobné, že turnaj bude muset být zrušen úplně. Vše se rozhodne v následujících dnech.
Z důvodu válečných bojů jsou v problémech i elitní hráči. Minulý týden skončil prestižní podnik ATP 500 v Dubaji a ti, kteří z něj nestihli včas odletět, zůstali kvůli uzavřeným letištím uvězněni ve Spojených arabských emirátech a pokouší se najít jiný způsob, jak uniknout. Patří mezi ně například Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a několik deblových specialistů, kteří by se rádi dostali na následující podnik do Indian Wells v Kalifornii.
Jak se uniká z Dubaje? Menšík stihl odletět, Medveděv čeká na malé letadlo
