Výstřely a exploze narušily turnaj na Blízkém východě. V ohrožení jsou i dva Češi

DNES, 14:23
Marek Gengel (30) dnes nastoupil k finále kvalifikaci na challengeru ve Fudžajře na Blízkém východě, ale jeho utkání s favorizovaným Yankim Erelem z Turecka bylo po dvou gamech přerušeno. Důvodem byly exploze a výstřely v blízkosti místa konání turnaje. Všechny zápasy byly pro dnešek úplně zrušeny a zda bude podnik pokračovat v dalších dnech jisté není. Vystoupit zde měl také další český zástupce Hynek Bartoň (21), který se na kurt ani nedostal.
Gengel Marek
Erel Yanki
Zápas Marka Gengela je kvůli výbuchům přerušený (@ Mark Willoughby / Zuma Press / Profimedia)

Gengel začal challenger ve Fudžajře dvousetovou výhrou nad Japoncem Yusukem Kusuharam a dnes se měl o hlavní soutěž utkat s Erelem z Turecka. Na zahájení duelu sice došlo, tenisté však stihli odehrát pouze dvě hry a zápas musel být přerušen, stejně jako další dvě souběžně hraná utkání. Důvodem jsou aktuální válečné nepokoje na Blízkém východě.

V okolí tenisového areálu, kde Čech hrál, byly zaznamenány výstřely a exploze. Tenisté tak byli evakuování a ukryti do vnitřních prostorů. Vystoupit zde měl také jeho krajan Bartoň, který se na kurt ani nedostal. Není jasné, kdy a zda vůbec se přerušené zápasy budou dohrávat. Je také pravděpodobné, že turnaj bude muset být zrušen úplně. Vše se rozhodne v následujících dnech.

Z důvodu válečných bojů jsou v problémech i elitní hráči. Minulý týden skončil prestižní podnik ATP 500 v Dubaji a ti, kteří z něj nestihli včas odletět, zůstali kvůli uzavřeným letištím uvězněni ve Spojených arabských emirátech a pokouší se najít jiný způsob, jak uniknout. Patří mezi ně například Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a několik deblových specialistů, kteří by se rádi dostali na následující podnik do Indian Wells v Kalifornii.

Jak se uniká z Dubaje? Menšík stihl odletět, Medveděv čeká na malé letadlo

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Krisboy
03.03.2026 16:46
"na challengeru ve Fudžajře na Blízkém východě"
To je jako byste napsali "na turnaji v Evropě". Člověk musí pátrat v jiných zdrojích, aby se dozvěděl, kde se ten turnaj hraje.
aligo
03.03.2026 17:17
Souhlasím, velmi nekonktétní informace
