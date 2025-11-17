Využijí Češi oslabení Španělů? Po špatném konci sezony jsou odpočatí a mají lepší bilanci

Po odhlášení světové jedničky Carlose Alcaraze šance českých tenistů v utkání Davisova poháru proti Španělsku rapidně vzrostly. Výběr kapitána Tomáše Berdycha by se měl tradičně opřít o své nejlepší trio Jiřího Lehečku (24), Jakuba Menšíka (20) i Tomáše Macháče (25). Nyní navíc mohou ještě více využít rychlejšího halového betonu a proti zbylým hráčům týmu mají pozitivní bilanci. Naopak varovným signálem jsou poslední výsledky českých tenistů a otazníkem jejich zdravotní stav. Vše se ukáže ve čtvrtek.
Český tým už trénuje v Boloni (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Ještě pár dnů zpátky se zdálo, že čeští tenisté budou v daviscupovém utkání v italské Boloni proti Španělsku bez šance a téměř nikdo jim nevěřil. Hlavní opory výběru Tomáše Berdycha Lehečka, Menšík ani Macháč za sebou neměli dobré výsledky, nebyli v dobrém zdravotním stavu a museli zrušit poslední turnaje sezony. Ani Adam Pavlásek s Vítem Kopřivou naděje národního týmu moc nezvyšovali.

Vše se ale otočilo po odhlášení Alcaraze, který byl od antukové části sezony ve vrcholové formě a měl být hlavním tahounem týmu Davida Ferrera. V nedělním finále Turnaje mistrů si však první hráč světa poranil pravý hamstring a musel se z týmovou soutěže odhlásit. Španělům tak zůstali pouze Jaume Munar, Pedro MartínezPablo Carreňo a deblista Marcel Granollers. Kvůli neshodám s kapitánem chybí i španělská dvojka Alejandro Davidovich.

Forma a zdravotní stav

Čeští tenisté zrovna povedený závěr sezony neměli. Lehečka po finále na dvěstěpadesátce v Bruselu skončil v Basileji i na Masters v Paříži v prvním kole. Navíc v obou duelech uhrál shodně pouhé čtyři hry s Boticem Van De Zandschulpem i o týden později s Valentinem Vacherotem.

Vinou mohla být i únava po náročné sezoně i podmínky, které mu nesedí. V Basileji se mu nedařilo ani loni a v Paříži byl letos povrch extrémně pomalý. Česká jednička poté zrušila start v Aténách a před Davis Cupem si dopřála tři týdny odpočinku. Lehečka se pokusí navázat na skvělé výkony, které předvedl v září proti USA, kde vyhrál obě dvouhry.

U Menšíka byl v poslední době největším problém zdravotní stav. Sám prohlásil, že ho v závěru roku bolí celé tělo a už v Pekingu musel skrečovat kvůli zranění kolene. Stejná problém ho vyřadil i v Basileji a na poslední tisícovku sezony už nejel.

Po dlouhém odpočinku by však měl být připravený. Navíc už v zápase Čechů proti Američanům ukázal, že při reprezentaci dokáže zvládat i těžké situace, když v rozhodujícím duelu v náročných podmínkách a po vyčerpávající čtyřhře porazil Francese Tiafoa.

Ani Macháč není poslední měsíce v dobré formě. Od osmifinále US Open téměř nic neuhrál a jedinou výhru z pěti zápasů zaznamenal proti Mattiu Belluccimu v Šanghaji, kde ale následně skrečoval. Že by nastoupil do sigla pravděpodobné není, je však jasnou náhradou, pokud by byl Lehečka nebo Menšík zranění či nemocný. Pravděpodobně však bude klíčovým hráčem do debla.

Vzájemné bilance

Po odstoupení Alcaraze se vzájemná bilance hráčů jasně upravila pro český tým. Celkově naši hráči vedou 4:2. Lehečka proti španělské jedničce Munarovi vyhrál loni oba vzájemné duely, s Martínezem to má 1:1. Menšík s žádným ze soupeřů ještě neprohrál. Minulý rok udolal Martíneze a letos Carreňa. Macháč se s žádným ze Španělů na hlavním okruhu ATP neutkal.

Se Španělskem se Češi utkají ve třetím ročníku po sobě a celkově podesáté. Ve vzájemné bilanci prohrávají naši tenisté 4:5 a loni nestačili na Španěly ve skupinové fázi. V roce 2023 však vyhráli 3:0.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
