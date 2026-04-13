Výzva pro Čechy: Macháč by mohl potkat Alcaraze, Muchová své prokletí
Jediným českým zástupcem na podniku v Barceloně bude Macháč. Český tenista může do turnaje vstoupit posílen sebevědomím, že byl jediným hráčem, který dokázal nové světové jedničce a šampionovi z Monte Carla sebrat set. Berounský rodák vyzve v prvním kole Sebastiána Báeze.
S Argentincem se zatím potkali na okruhu jen jednou, v loňské sezoně zvítězil právě v Monte Carlu Macháč ve třech setech. Pokud by berounský rodák svůj duel zvládl, čekala by ho ve druhém kole pravděpodobně výzva z nejtěžších. Jestli Alcaraz v prvním kole splní roli obrovského favorita a vyřadí Fina Otto Virtanena, bude to právě on, kdo se českému tenistovi postaví.
Na turnaji v Mnichově bude české barvy hájit jen Kopřiva. Toho v prvním kole čeká držitel divoké karty, osmnáctiletý domácí tenista Justin Engel, 186. hráč světa.
Hned trojice českých tenistek se představí na turnaji ve Stuttgartu. Noskovou čeká na úvod zkušená Číňanka Shuai Zhang. Pokud rodačka ze Vsetína prokáže svou kvalitu a postoupí, mohla by ve druhém kole narazit na krajanku Knutsonovou.
Rodačka z Kalifornie si účast v hlavní soutěži zajistila díky vítězství ve finále kvalifikace nad zkušenou Věrou Zvonarevovou, v prvním kole hlavní soutěže se tak postaví Jekatěrině Alexandrovové. Ruská tenistka se však nachází v hluboké krizi, z posledních osmi utkání vyhrála jen jednou.
Třetí českou zástupkyní bude Muchová, která by si na úvod měla poradit s běloruskou kvalifikantkou Aliaksandrou Sasnovičovou. Její další soupeřkou by byla vítězka duelu mezi Elise Mertensovou a Ellou Seidelovou. Ve čtvrtfinále by se pak mohla potkat s Coco Gauffovou, se kterou všech dosavadních šest zápasů prohrála.
Ve francouzském Rouenu si zahraje Linda Fruhvirtová, která bude v prvním kole čelit běloruské kvalifikantce Iryně Šymanovičové, 182. hráčce rankingu.
Knutsonová vyřídila bývalou světovou dvojku a zahraje si hlavní soutěž ve Stuttgartu
