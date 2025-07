Wimbledon: První těžší výzva pro Djokoviče i Sinnera. Šwiateková má v cestě dánský talent

V rámci pondělního programu se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení letošního ročníku Wimbledonu. Sedminásobný šampion Novak Djokovič (38) a světová jednička Jannik Sinner (23) budou mít po snadném průchodu úvodním týdnem prvního těžšího protivníka. Iga Šwiateková (24), která patří mezi největší favoritky ženské dvouhry, se utká s talentovanou dánskou jedničkou Clarou Tausonovou.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 7. 7.

Osmifinále mužů

Čilič (Chorv.) - Cobolli (22-It.) | No.2 Court (12:00 SELČ)

Djokovič (6-Srb.) - De Minaur (11-Austr.) | Centre Court (14:30 SELČ)

Shelton (10-USA) - Sonego (It.) | No.1 Court (15:30 SELČ)

Sinner (1-It.) - Dimitrov (19-Bulh.) | Centre Court (18:00 SELČ)



Osmifinále žen

Alexandrovová (18-) - Bencicová (Švýc.) | No.1 Court (14:00 SELČ)

Samsonovová (19-) - Bouzasová (Šp.) | No.2 Court (14:00 SELČ)

M. Andrejevová (7-) - Navarrová (10-USA) | Centre Court (16:30 SELČ)

Šwiateková (8-Pol.) - Tausonová (23-Dán.) | No.1 Court (17:30 SELČ)

Čilič – Cobolli | 12:00 SELČ

Marin Čilič hraje letos ve Wimbledonu jako v dobách své největší slávy. Šestatřicetiletý Chorvat ve třetím kole přehrál ve čtyřech setech rozjetého Jaumeho Munara a navázal na senzační skalp domácího favorita Jacka Drapera. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech trápil zdravotně i výkonnostně, je postup do druhého týdne grandslamu obrovským úspěchem. Na trávě je sice velkou hrozbou, ale v posledních dvou sezonách na ní vůbec nehrál.

Ze všech osmifinalistů letošního Wimbledonu má více zkušeností s travnatým povrchem už jen sedminásobný šampion Novak Djokovič. Bývalý vítěz US Open Čilič má na kontě bilanci 100:34 na travnatých kurtech a letos na nich exceluje, jelikož zvládl devět z 11 oficiálních zápasů. Tato statistika zahrnuje nedávný triumf na challengeru v Nottinghamu.

Na grandslamech a největších akcích obecně byl několik let jedním z nejlepších. Ve Wimbledonu je ve druhém týdnu poprvé od finálové účasti v roce 2017. V osmifinálové fázi nejslavnějšího turnaje má bilanci 4:2 a poslední čtyři takové duely tady zvládl.

Vizitka Marina Čiliče. (@ Livesport / Enetpulse)

Čilič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 22:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 9:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 3:3 (kariérní 141:194)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 14:13)

Grandslamy: Australian Open (nehrál), French Open (1. kolo)

Čilič – Wimbledon

Kariérní bilance: 34:13

Nejlepší výsledek: finále (2017)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 4:2

Generálka: Ilkley challenger (osmifinále), Nottingham challenger (triumf)

Cesta turnajem: Collignon (6:3, 6:4, 6:3), (4) Draper (6:4, 6:3, 1:6, 6:4), Munar (6:3, 3:6, 6:2, 6:4)

Flavio Cobolli na čtvrtý pokus vyhrál utkání třetího kola na grandslamových podnicích. Třiadvacetiletý Ital si navíc ve Wimbledonu připsal velmi cenný skalp, když po solidním výkonu nepovolil jediný set Jakubovi Menšíkovi.

V letošní sezoně zaregistroval hromadu nezdarů v úvodních zápasech na turnajích. Vlastně si první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu v tomto roce připsal až v dubnu v Bukurešti, kde slavil svůj premiérový triumf na této úrovni. Následně nenašel přemožitele v Hamburku.

V rozmezí několika týdnů posbíral dva tituly a nyní je poprvé v kariéře ve druhém týdnu grandslamu. V live žebříčku se tedy poprvé posunul do nejlepší dvacítky. Jak už bylo zmíněno, tak v letošní sezoně utrpěl několik brzkých vyřazení. Na druhou stranu ale většinu postupů přes úvodního soupeře dotáhl ke skvělému výsledku.

Vizitka Flavia Cobolliho. (@ Livesport / Enetpulse)

Cobolli – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hamburk, Bukurešť (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Halle (čtvrtfinále)

Bilance: 23:17

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 5:2

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 5:5 (kariérní 30:28)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (3. kolo)

Cobolli – Wimbledon

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Halle (čtvrtfinále), Eastbourne (1. kolo)

Cesta turnajem: Žukajev (6:3, 7:6, 6:1), Pinnington Jones (6:1, 7:6, 6:2), (15) Menšík (6:2, 6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Cobolli vede 2:0, obě vítězství však slavil na antuce. Čilič je na trávě mnohem větší hrozbou než na nejpomalejším povrchu. Chorvatský veterán má navíc podstatně více zkušeností s druhým týdnem na grandslamech. Cobolli bude mít jasnou výhodu ve fyzické kondici, pokud dojde na náročnější bitvu. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.

Djokovič – De Minaur | 14:30 SELČ

Novak Djokovič tradičně neabsolvoval ani jednu generálku před Wimbledonem, ovšem i tak v All England Clubu v prvním týdnu exceloval. V úvodním kole sice ztratil set s Alexandrem Müllerem, nicméně i tak na kurtu dominoval a následně zničil Daniela Evanse i Miomira Kecmanoviče, kterým dokonce nadělil kanára. Jedná se pravděpodobně o jeho nejlepší výkonnost od triumfu na loňské olympiádě v Paříži.

Osmatřicetiletý srbský rekordman ale potřebuje takovou výkonnost udržet i ve druhém týdnu. Obzvláště při pohledu na jeho možnou cestu k titulu, protože v semifinále může narazit na Jannika Sinnera a ve finále na Carlose Alcaraze. Nebýt Alcaraze, tak by zřejmě ve Wimbledonu nadále dominoval. V posledních šesti ročnících byl totiž vždy ve finále a titul mu sebral jen Španěl v posledních dvou letech.

Dohrané osmifinálové utkání na grandslamech naposledy prohrál před více než sedmi lety na Australian Open, kde se vracel po zranění a neuhrál set s Hyeon Chungem. Ve Wimbledonu v této fázi neuspěl pouze při premiéře v roce 2006, a to po pětisetové bitvě s Mariem Ančičem. Od té doby hrál osmifinále nejslavnějšího turnaje 15krát a pokaždé vyhrál.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva (triumf); Miami (finále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 24:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na trávě: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:2 (kariérní 401:149)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 62:5)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Djokovič – Wimbledon

Kariérní bilance: 100:12

Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 15:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Müller (6:1, 6:7, 6:2, 6:2), Evans (6:3, 6:2, 6:0), Kecmanovič (6:3, 6:0, 6:4)

Alex de Minaur se v letošním roce pohybuje okolo hranice TOP 10 žebříčku a jeho hlavním cílem by mělo být postupovat pravidelně do druhého týdne grandslamů. V tomto ohledu může být celkem spokojený, protože uspěl na Australian Open i teď ve Wimbledonu. V Londýně si spravuje chuť po krachu ve druhém kole French Open, v němž nedotáhl náskok dvou setů proti Alexanderovi Bublikovi.

Pro 26letého Australana bylo dlouho osmifinále na grandslamech velkým problémem a měl v této fázi bilanci 1:6. Poslední čtyři takové duely ovšem vyhrál, což zahrnuje loňský Wimbledon, kdy poprvé v All England Clubu prošel do čtvrtfinále.

Za zlepšení v osmifinálových zápasech na grandslamech ovšem vděčí i vyššímu žebříčkovému postavení. To mu umožnilo nepotkávat v této fázi soupeře, na které obvykle nestačí. Bude tak zajímavé sledovat, jak si povede v osmifinále Wimbledonu proti jednomu z největších favoritů Djokovičovi. Zmíněnou sérii osmifinálových výher na grandslamech totiž vlastní díky skalpům hráčů mimo TOP 30 žebříčku a Daniila Medveděva na antuce.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 30:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:4 (kariérní 18:54)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 5:6)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (2. kolo)

De Minaur – Wimbledon

Kariérní bilance: 13:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Queen's Club (1. kolo)

Cesta turnajem: Carballés (6:2, 6:2, 7:6), Cazaux (4:6, 6:2, 6:4, 6:0), Holmgren (6:4, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 2:1. De Minaur si loni v týmovém United Cupu připsal proti Djokovičovi svůj jediný skalp světových jedniček a mohl se odrazit k lepším výkonům proti užší špičce. Od té doby ovšem sehrál celkem sedm soubojů s Jannikem Sinnerem, Carlosem Alcarazem a Djokovičem a dohromady získal jeden set. De Minaur je na trávě nebezpečný, ale obvykle nemá proti hráčům Djokovičova kalibru zbraně. Pokud tedy nebude srbský rekordman zdravotně limitován, tak by měl tuto výzvu zvládnout.

Shelton – Sonego | 15:30 SELČ

Ben Shelton se okamžitě po průlomu na nejvyšší okruh začal prosazovat na grandslamech a i díky svému obvykle vysokému sebevědomí a příznivému losu je teď ve druhém týdnu slavného Wimbledonu. Jeho cesta byla na papíře opravdu jednoduchá, bez ztráty setu porazil Alexe Bolta (179. v žebříčku ATP), Rinkyho Hijikatu (87.) i Mártona Fucsovicse (105.).

Dvaadvacetiletý Američan ovšem nedorazil v nejlepší formě, jelikož na trávě prohrál poslední čtyři zápasy. Jeho výkonnost šla ale na grandslamu dle očekávání nahoru a včetně letošního Wimbledonu dotáhl polovinu ze svých 12 účastí v hlavních soutěžích na majorech až do druhého týdne. A umí dojít i dál, což potvrdil postupy do semifinále na Australian Open 2025 a US Open 2023.

Nyní ho dělí jedna výhra od prvního wimbledonského čtvrtfinále. Také loni měl v osmifinále tohoto podniku italského protivníka, ovšem podstatně těžšího, a tehdy proti Jannikovi Sinnerovi utrpěl svůj první nezdar v osmifinále grandslamů. Další přišel na nedávném French Open, kde rovněž narazil na jednoho z největších favoritů, a sice Carlose Alcaraze.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (finále)

Největší úspěchy na trávě: Stuttgart (semifinále)

Bilance: 22:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 5:3

Bilance proti hráčům TOP 50: 10:8 (kariérní 35:40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 3:2)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (osmifinále)

Shelton – Wimbledon

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024-25)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Stuttgart (semifinále), Queen's Club (1. kolo), Mallorca (osmifinále)

Cesta turnajem: Bolt (6:4, 7:6, 7:6), Hijikata (6:2, 7:5, 6:4), Fucsovics (6:3, 7:6, 6:2)

Lorenzo Sonego měl každým kolem těžšího protivníka, ale vždy dokázal svou výkonnost o trochu pozvednout a postoupil dál. Po jasné výhře nad Jaimem Fariou porazil ve čtyřech setech nebezpečného Nikoloze Basilašviliho a ve třetím kole ustál náročnou pětisetovou bitvu s nasazeným Brandonem Nakashimou.

V letošní sezoně má otřesnou bilanci 14:16 a také zaznamenal už osm nezdarů v úvodních zápasech. I tak se 30letý Ital drží v TOP 50 žebříčku. A to hlavně díky průlomu na grandslamové scéně, který zapsal postupem do čtvrtfinále Australian Open. Svou kariéru však zatím na další úroveň neposunul a v následujících měsících se ohromně trápil. Formu znovu chytl až teď ve Wimbledonu.

Aktuálně 47. hráč světa byl vždy nestabilním tenistou a platí to i pro travnaté kurty. Na nejrychlejším povrchu si obvykle vede podprůměrně, nicméně svůj první titul na okruhu ATP získal na pažitu v Antalyi v roce 2019 a ve druhém týdnu Wimbledonu byl už před čtyřmi lety. Tehdy v osmifinále nejslavnějšího turnaje potkal rekordmana Rogera Federera a neuhrál set.

Vizitka Lorenza Sonega. (@ Livesport / Enetpulse)

Sonego – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Marseille, Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Eastbourne, Halle (osmifinále)

Bilance: 14:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na trávě: 5:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 6:32)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:3)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Sonego – Wimbledon

Kariérní bilance: 9:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Stuttgart (1. kolo), Halle (osmifinále), Eastbourne (osmifinále)

Cesta turnajem: Faria (6:3, 6:4, 6:2), Basilašvili (6:1, 6:3, 6:7, 7:6), (29) Nakashima (6:7, 7:6, 7:6, 3:6, 7:6)

Vzájemná bilance: Shelton vede 3:1. Sonego má vše potřebné k tomu, aby v těchto podmínkách Sheltona porazil. Američan má ovšem mnohem silnější psychickou odolnost a podstatně lépe zvládá klíčové momenty, obzvláště proti žebříčkově níže postaveným protivníkům. Američan si proto roli jasného favorita zaslouží.

Sinner – Dimitrov | 18:00 SELČ

Jannik Sinner dle očekávání prošel úvodním týdnem letošního Wimbledonu naprosto suverénně. Aktuální lídr žebříčku ztratil ve třech zápasech dohromady jen 17 gamů, nadělil jednoho kanára a čtyři sety ovládl poměrem 6:1. Snadno si poradil s Lucou Nardim, Aleksandarem Vukicem i Pedrem Martínezem.

V poslední době je 23letý Ital jasně nejlepším a hlavně nejstabilnějším hráčem na mužském okruhu. Už na devátém grandslamu v řadě si zahraje minimálně osmifinále. Tato série začala předloni ve Wimbledonu, kdy poprvé překročil čtvrtfinále na majorech. V tomto fenomenálním období prohrál osmifinále na podnicích velké čtyřky pouze jednou, a to s Alexanderem Zverevem na US Open 2023.

Od začátku loňské sezony je jeho stabilita jen těžko uvěřitelná. Alespoň do čtvrtfinále nepostoupil pouze na jedné akci, a to na nedávné generálce v Halle, kde obhajoval titul a senzačně prohrál v osmifinále s rozjetým Alexanderem Bublikem.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); French Open, Řím (finále)

Největší úspěchy na trávě: Halle (osmifinále)

Bilance: 22:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 4:1

Bilance proti hráčům TOP 30: 9:2 (kariérní 104:49)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 11:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále)

Sinner – Wimbledon

Kariérní bilance: 16:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 3:0

Generálka: Halle (osmifinále)

Cesta turnajem: Nardi (6:4, 6:3, 6:0), Vukic (6:1, 6:1, 6:3), Martínez (6:1, 6:3, 6:1)

Grigor Dimitrov nebyl v posledních týdnech v nejlepší formě ani kondici, ale první týden ve Wimbledonu zvládl s přehledem. Čtyřiatřicetiletý Bulhar ztratil dohromady jen jeden set a postoupil přes Jošihita Nišioku, Corentina Mouteta i Sebastiana Ofnera.

Možná ale není dobrou zprávou, že nenarazil na vážnější hrozbu, protože v osmifinále ho čeká jedna z nejtěžších možných výzev. A sice duel se světovou jedničkou Sinnerem. Navíc má v osmifinálové fázi Wimbledonu negativní bilanci 1:3 a prohrál v ní v posledních dvou ročnících 2023-24.

Bývalý šampion zdejší juniorky dosud sehrál 15 soubojů se světovými jedničkami a ve 14 případech prohrál. Až na jednu výjimku vždy čelil někomu z legendární Big Three. Na grandslamech to má s lídry žebříčku 0:2, recept nenašel na Novaka Djokoviče na French Open 2013 ani Rafaela Nadala na Australian Open 2014.

Vizitka Grigora Dimitrova. (@ Livesport / Enetpulse)

Dimitrov – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Miami, Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na trávě: první turnaj

Bilance: 17:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:3 (kariérní 43:92)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 8:9)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (1. kolo)

Dimitrov – Wimbledon

Kariérní bilance: 25:14

Nejlepší výsledek: semifinále (2014)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 1:3

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Nišioka (6:2, 6:3, 6:4), Moutet (7:5, 4:6, 7:5, 7:5), Ofner (6:3, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Sinner vede 4:1. Dimitrov má hru jako stvořenou pro travnatý povrch a mohl by se Sinnerem v těchto podmínkách držet krok. V soubojích s nejlepšími hráči na světě je ale obvykle psychicky méně odolný, takže se dá očekávat, že Sinner bude dominovat. Ital vstoupí do utkání jako obrovský favorit.

Alexandrovová – Bencicová | 14:00 SELČ

Jekatěrina Alexandrovová stejně jako následující soupeřka startuje ve Wimbledonu po dvou letech. Ve třetím kole zastavila po setech 6:3, 7:6 senzaci Zeynep Sönmezovou a vyrovnala své grandslamové maximum. Ve druhé sadě likvidovala manko 2:5 a také dva setboly, než Turkyni přepisující historii porazila.

Třicetiletá Ruska je v tuto chvíli druhou nejvýše postavenou hráčkou v žebříčku WTA, která ještě nebyla ve čtvrtfinále grandslamu. Za sebou má jen dvě osmifinále na majorech, set nezískala proti Aryně Sabalenkové předloni tady ve Wimbledonu ani Coco Gauffové na nedávném French Open.

V momentální formě by uspět mohla. Z posledních 25 duelů má skvělou bilanci 19:6 a letos byla už šestkrát ve čtvrtfinále. Navíc je na travnatých kurtech velmi úspěšná a posbírala na nich už devět čtvrtfinálových účastí, ty poslední zapsala v rámci letošní wimbledonské přípravy v Hertogenboschi a Bad Homburgu.

Vizitka Jekatěriny Alexandrovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Alexandrovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Hertogenbosch (semifinále)

Bilance: 28:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 8:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 15:10 (kariérní 89:98)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (osmifinále)

Alexandrovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (semifinále), Bad Homburg (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Honová (6:2, 7:5), Lamensová (6:4, 6:0), Sönmezová (6:3, 7:6)

Belinda Bencicová dohnala manko brejku v rozhodujícím setu a po téměř třech hodinách boje udolala ve třetím kole 6:4, 3:6, 7:6 rozjetou Elisabettu Cocciarettovou. Jedná se o druhý nejdelší zápas turnaje. Bývalá světová čtyřka si v něm zajistila své už čtvrté kariérní osmifinále ve Wimbledonu.

Před začátkem letošního Wimbledonu čekala na vítězství na trávě od předloňského roku, jelikož kvůli mateřské pauze loni na nejrychlejším povrchu vůbec nehrála. Osmadvacetiletá Švýcarka má na kontě sedm travnatých čtvrtfinále, přičemž pětkrát byla až ve finále a v Eastbourne 2015 triumfovala.

Ve Wimbledonu však nikdy osmifinálovou fázi nepřekročila. Neuspěla v ní celkem třikrát a poslední pokus podnikla předloni proti Ize Šwiatekové (7:6, 6:7, 3:6). V posledních měsících se jí i vinou zdravotního problému moc nedařilo a tohle bude útok na teprve třetí letošní čtvrtfinále (Indian Wells a triumf v Abú Zabí).

Vizitka Belindy Bencicové. (@ Livesport / Enetpulse)

Bencicová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Abú Zabí (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 24:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 6:6 (kariérní 54:63)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 3:7)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (nehrála)

Bencicová – Wimbledon

Kariérní bilance: 17:8

Nejlepší výsledek: osmifinále (2015, 2018, 2023, 2025)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 0:3

Generálka: Bad Homburg (1. kolo)

Cesta turnajem: Parksová (6:0, 6:3), Jacquemotová (4:6, 6:1, 6:2), Cocciarettová (6:4, 3:6, 7:6)

Vzájemná bilance: 4:4. Aktérky se potkaly před pár dny v prvním kole na trávě v Bad Homburgu a po více než dvou letech obnovily rivalitu. Alexandrovová dominovala 6:1 a 6:2, srovnala vzájemnou bilanci a na travnatých kurtech vede 2:1. Poprvé změří síly na grandslamu a favoritkou je Alexandrovová.

Samsonovová – Bouzasová | 14:00 SELČ

Ljudmila Samsonovová pokračuje ve skvělé travnaté části sezony a ve třetím kole Wimbledonu deklasovala 6:2, 6:3 nasazenou šestnáctku Darju Kasatkinovou. Po cestě do druhého týdne nepovolila set ani Maye Jointové a Juliji Starodubcevové. Dokonce v ani jednom ze tří zápasů neztratila více než pět gamů.

Aktuální světová devatenáctka tak vyrovnala své grandslamové maximum a bude útočit na premiérové čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky. Šestadvacetiletá Ruska má v osmifinále majorů bilanci 0:4, naposledy prohrála 6:7, 6:1, 3:6 se zástupkyní TOP 10 Qinwen Zheng před pár týdny na antukovém French Open.

Osmifinále Wimbledonu si zatím vyzkoušela jen jednou, před čtyřmi lety coby 65. hráčka světa prohrála jasně 2:6, 3:6 s pozdější finalistkou Karolínou Plíškovou. V posledních letech na své hře na travnatých kurtech ještě více zapracovala a zapsala triumf loni v Hertogenboschi a letošní semifinále v Berlíně.

Vizitka Ljudmily Samsonovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Samsonovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Štrasburk (finále)

Největší úspěchy na trávě: Berlín (semifinále)

Bilance: 23:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 5:5 (kariérní 58:33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:4)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále)

Samsonovová – Wimbledon

Kariérní bilance: 8:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2021, 2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Hertogenbosch (1. kolo), Berlín (semifinále)

Cesta turnajem: Jointová (6:3, 6:2), Starodubcevová (6:2, 6:1), (16) Kasatkinová (6:2, 6:3)

Jessica Bouzasová asi neočekávala, že premiérový postup do druhého týdne grandslamů zaznamená zrovna na trávě. Tedy na povrchu, na kterém začala hrát teprve předloni. Dvaadvacetiletá Španělka si musela po cestě do osmifinále poradit se třemi soupeřkami a vylepšila své osobní maximum na majorech.

Po skreči Elly Seidelové se vypořádala s nasazenou osmadvacítkou a grandslamovou šampionku Sofií Keninovou (6:1, 7:6) a také Dajanou Jastremskou (6:1, 2:6, 6:3), senzační přemožitelkou Coco Gauffové. Není to poprvé, co ve Wimbledonu exceluje. Loni prošla i díky skalpu obhájkyně titulu Markéty Vondroušové do třetího kola.

Postup do osmifinále by mohl stačit na debut v TOP 50 žebříčku a teď se porve o své čtvrté kariérní čtvrtfinále na hlavní tour, první na akcích větších než WTA 250. Všechna tři dosavadní čtvrtfinále posbírala od loňského října, ta poslední během letošního antukového jara v Rouenu a Rabatu.

Vizitka Jessicy Bouzasové. (@ Livesport / Enetpulse)

Bouzasová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rabat, Rouen (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (osmifinále)

Bilance: 18:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 3:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:4 (kariérní 3:6)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (3. kolo)

Bouzasová – Wimbledon

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Eastbourne (kvalifikace)

Cesta turnajem: Seidelová (6:3, 3:2 skreč), (28) Keninová (6:1, 7:6), Jastremská (6:1, 2:6, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Bouzasová zvládla tři z devíti kariérních soubojů s hráčkami TOP 20. Dva ze tří takových skalpů slavila na grandslamech, ten poslední na nedávném French Open proti Emmě Navarrové. Samsonovová je mnohem lepší hráčkou na travnatém povrchu a měla by potvrdit roli jasné favoritky.

Andrejevová – Navarrová | 16:30 SELČ

Mirra Andrejevová neměla dobrou přípravu na letošní Wimbledon, ale v All England Clubu měla štěstí a v prvním týdnu nepotkala nikoho z nejlepší padesátky žebříčku. Osmnáctiletá ruská kometa si postupně poradila bez ztráty setu s antukářkami Majar Šarífovou a Luciou Bronzettiovou a také s Hailey Baptisteovou.

V letošní sezoně posunula svou kariéru na další úroveň, když senzačně dobyla prestižní tisícovky v Dubaji a Indian Wells a vyšplhala se do TOP 10 světového hodnocení. V poslední době však takto úspěšná není. Dokonce prohrála poslední čtyři čtvrtfinále, včetně toho s 361. hráčkou světa Lois Boissonovou na French Open.

Ve Wimbledonu debutovala předloni, včetně kvalifikace vyhrála šest zápasů a dostala se až do osmifinále, ve kterém podlehla Madison Keysové. V osmifinálových duelech na grandslamových podnicích má úspěšnost 2:3, do čtvrtfinále na této úrovni se dosud podívala loni a letos na antukovém French Open.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Dubaj (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (čtvrtfinále)

Bilance: 35:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 9:11)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:1 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále)

Andrejevová – Wimbledon

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Berlín (1. kolo), Bad Homburg (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Šarífová (6:3, 6:3), Bronzettiová (6:1, 7:6), Baptisteová (6:1, 6:3)

Emma Navarrová ukončila ve třetím kole tažení obhájkyně titulu Barbory Krejčíkové, která začala postupem zápasu bojovat s únavou a nedotáhla náskok setu. Čtyřiadvacetiletá Američanka potřebovala na postup skoro dvě a půl hodiny (2:6, 6:3, 6:4) a vyřadila tady už druhou wimbledonskou šampionku.

Rovněž aktuální světová desítka startuje ve Wimbledonu potřetí v kariéře, stejně jako mnohem mladší Andrejevová. V aktuálním ročníku suverénně porazila dvojnásobnou wimbledonskou královnu Petru Kvitovou a také bývalou světovou devítku Veroniku Kuděrmetovovou a potvrdila zlepšenou formu.

Do travnaté části sezony nevstupovala v ideálním rozpoložení, jelikož dva zápasy po sobě nevyhrála od dubnového Charlestonu. Přitom v úvodních měsících sezony zapsala čtvrtfinále na Australian Open a také triumf v Méridě. Teď má ovšem šanci vylepšit svou bilanci 3:1 v osmifinále grandslamů (1:0 ve Wimbledonu, loňské čtvrtfinále).

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport / Enetpulse)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mérida (triumf)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg, Queen's Club (čtvrtfinále)

Bilance: 24:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 7:3

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:3 (kariérní 5:12)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (1. kolo)

Navarrová – Wimbledon

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Queen's Club (čtvrtfinále), Berlín (osmifinále), Bad Homburg (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Kvitová (6:3, 6:1), V. Kuděrmetovová (6:1, 6:2), (17) Krejčíková (2:6, 6:3, 6:4)

Vzájemná bilance: Andrejevová vede 1:0. Na Navarrovou narazila loni v prvním kole v Cincinnati a domácí naději tehdy deklasovala za hodinu a pár minut 6:2, 6:2. Tento souboj bude s největší pravděpodobností mnohem vyrovnanější. Teenagerka Andrejevová do něj půjde jako mírná favoritka.

Šwiateková – Tausonová | 17:30 SELČ

Iga Šwiateková si po výborném výkonu snadno poradila 6:2, 6:3 s rivalkou Danielle Collinsovou a potřetí v kariéře postoupila do osmifinále Wimbledonu. Bývalá světová jednička měla mnohem více práce v předchozích dvou kolech, dokonce likvidovala manko setu proti hráčce až třetí stovky žebříčku Caty McNallyové.

Čtyřiadvacetiletou Polku dělí jedna výhra od vyrovnání wimbledonského maxima, předloni padla až ve čtvrtfinále s Elinou Svitolinovou. Bývalá šampionka zdejší juniorky má i kvůli selhání mnoha kolegyň z TOP 10 žebříčku solidní šanci za pár dní vybojovat svůj první titul od hattricku na loňském French Open.

Nejprve ale musí projít do svého 12. kariérního grandslamového čtvrtfinále. V osmifinále má bilanci 11:7 a na posledních třech majorech ve čtvrtfinále nechyběla. Tráva je ovšem jejím nejslabším povrchem a teprve až na poslední letošní generálce v Bad Homburgu hrála své první kariérní travnaté finále (porážka s Jessicou Pegulaovou).

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále)

Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)

Bilance: 38:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na trávě: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 30: 16:8 (kariérní 126:49)

Bilance v osmifinále grandslamů: 2:0 (kariérní 11:7)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále)

Šwiateková – Wimbledon

Kariérní bilance: 14:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Bad Homburg (finále)

Cesta turnajem: P. Kuděrmetovová (7:5, 6:1), McNallyová (5:7, 6:2, 6:1), Collinsová (6:2, 6:3)

Clara Tausonová potkala ve třetím kole bývalou šampionku Jelenu Rybakinovou a pouze jednou jí sebrala servis. Dvaadvacetileté Dánce to však stačilo a i díky likvidaci dvou setbolů zvítězila 7:6, 6:3. V minulosti nikdy nevyhrála zápas hlavní soutěže ve Wimbledonu a teď vyřadila jednu z největších favoritek, která má 21 takových vítězství.

Jedná se o její sedmý kariérní skalp TOP 20 a premiérový na trávě. Do letošního ročníku Wimbledonu vstupovala s bilancí 0:3 v utkáních prvního kola v tomto dějišti a náročné duely absolvovala také před soubojem s Rybakinovou. Konkrétně proti Heather Watsonové (2:6, 6:4, 6:3) a Anně Kalinské (6:3, 7:6).

V osmifinále grandslamů je podruhé v kariéře, loni ji v této fázi na antukovém French Open zastavila Ons Jabeurová. Celkově byla na nejvyšším okruhu 11krát ve čtvrtfinále, přičemž to poslední zaregistrovala před pár týdny v Nottinghamu, kde zapsala svou první čtvrtfinálovou účast na travnatých dvorcích.

Vizitka Clary Tausonové. (@ Livesport / Enetpulse)

Tausonová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na trávě: Nottingham (čtvrtfinále)

Bilance: 27:13

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na trávě: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 3:10)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo)

Tausonová – Wimbledon

Kariérní bilance: 3:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Nottingham (čtvrtfinále), Bad Homburg (osmifinále)

Cesta turnajem: Watsonová (2:6, 6:4, 6:3), Kalinská (6:3, 7:6), (11) Rybakinová (7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 2:0, naposledy zvítězila z manka setu před více než třemi roky na betonu v Indian Wells. Ačkoli je Šwiateková jen o rok a půl starší, má na grandslamech mnohem více úspěchů a hlavně posbírala podstatně více zkušeností. Pětinásobná grandslamová šampionka nastoupí jako velká favoritka.

Pondělní program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)

1. Djokovič (6-Srb.) - De Minaur (11-Austr.)

2. M. Andrejevová (7-) - Navarrová (10-USA)

3. Sinner (1-It.) - Dimitrov (19-Bulh.)



NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)

1. Alexandrovová (18-) - Bencicová (Švýc.)

2. Shelton (10-USA) - Sonego (It.)

3. Šwiateková (8-Pol.) - Tausonová (23-Dán.)



NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Čilič (Chorv.) - Cobolli (22-It.)

2. Samsonovová (19-) - Bouzasová (Šp.)

3. H. Chan/Krejčíková (Tchaj-wan/ČR) - Dolehideová/Keninová (16-USA) / nejdříve v 16:00 SELČ



NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)

1. Cash/Glasspool (5-Brit.) - Andreozzi/Demoliner (Arg./Braz.)

2. Chromačevová/Stollárová (13-/Maď.) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)

3. Siniaková/Verbeek (ČR/Niz.) - Silvaová/Paris (Brit.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje