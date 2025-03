Z kluka, co sbíral podpisy, je hrdina. Brazilskému teenagerovi se kompletně změnil život

Joao Fonseca becomes the youngest tennis player to hit 1 MILLION Instagram followers!



18 years 7 months - Joao Fonseca (Miami 2025)

18 years 10 months - Emma Raducanu (US Open 2021)

19 years - Carlos Alcaraz (Madrid 2022)

19 years 6 months - Coco Gauff (US Open 2023)



— Bastien Fachan (@BastienFachan) March 24, 2025