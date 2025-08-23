Z kvalifikace až k titulu. Cirsteaová ovládla turnaj v Clevelandu

DNES, 22:09
WTA CLEVELAND - Fantastickou jízdu turnajem v Clevelandu završila rumunská tenistka Sorana Cirsteaová (35) titulem. Ve finále nedala žádnou šanci domácí tenistce Ann Liové (25) a zvítězila ve dvou setech 6:2, 6:4. Rodačka z Bukurešti tak včetně kvalifikačních bojů vyhrála v Ohiu i sedmý zápas, aniž by přišla o jediný set.
Sorana Cirsteaová ovládla turnaj v Clevelandu (@ Wally Nell / Zuma Press / Profimedia)

Cirsteaová – Liová 6:2, 6:4

Finálový zápas zahájila Cirsteaová, které v žebříčku patří až 112. místo, ve velkém stylu. Liová držela s rozjetou soupeřkou v úvodní sadě krok jen do stavu 2:2, pak už na kurtu dominovala Cirsteaová.

Rumunka dvakrát za sebou vzala domácí tenistce podání, sama byla na svém servisu bezchybná a sadu získala za 35 minut hry 6:2.

Cirsteaová, která v dosavadních šesti odehraných zápasech na turnaji neztratila ani set, byla jasně lepší hráčkou především na servisu. Po svém podání brala 60 % výměn, zatímco Američanka se dostala jen na 42 %.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zkušená rumunská hráčka diktovala tempo zápasu i nadále. Aktivní celodvorcovou hrou dostávala svou soupeřku pod tlak a hned ve třetí hře druhé sady to byla znovu ona, kdo jako první uspěl na returnu.

Za stavu 5:3 při podání Liové neproměnila Cirsteaová tři mečboly a lehce si tak zkomplikovala závěr. V desáté hře totiž čelila Rumunka hrozbě ztráty podání, když prohrávala už 15:40. Game však stihla otočit a po hodině a 26 minutách proměnila svůj pátý mečbol.

Cirsteaová, která se v žebříčku dostala nejvýše na 21. místo, se tak mohla radovat ze svého třetího kariérního titulu na okruhu WTA. Rumunka naposledy vyhrála turnaj WTA v dubnu 2021 v Istanbulu. Do finále poté prošla už jen jednou, o měsíc později ve Štrasburku, tehdy ji o titul připravila Barbora Krejčíková.

Cirsteaová se na nadcházejícím US Open střetne v prvním kole s Argentinkou Solanou Sierraovou, Liová se pokusí na finálový nezdar zapomenout v zápase proti Slovence Rebecce Šramkové.

Výsledky turnaje WTA 250 v Clevelandu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

3
jih
23.08.2025 22:46
smilesmilesmile
Jo a je pořád úžasně hezká. Než přišla Lindasmile, tak byla moje jednička.
Tomas_Smid_fan
23.08.2025 22:28
Sorana juipííí, gratulka! Sympaťačka, nenápadná poctivá pracantka bez hvězdných manýrů.smile

Chtělo by to, aby ji taky napodobily nějaké naše holky.
Otmar
23.08.2025 22:41
Ano, ona opravdu hraje takový poklidný a poctivý tenis bez ptákovin, nedělá blbárny. Její výhra mně potěšila, přál jsem ji to. Navíc je hezká!
