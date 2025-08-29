Za grandslamový milník beru čtvrtfinále, udělám pro to vše, říká Lehečka
"Pokaždé, když se mi povede na grandslamu zlepšit maximum, je to příjemné. Je to rozhodně krok správným směrem," uvedl Lehečka. "Upřímně jako nějaký grandslamový milník beru čtvrtfinále a udělám vše pro to, aby se mi to povedlo. I tak je ale fajn, že se mi oproti loňsku podařilo vylepšit turnajové maximum a zase ho o jedno kolo posunout. Také je pro mě důležité, že se herně cítím o dost lépe než vloni," doplnil.
Třiadvacetiletý tenista z Kněžmostu, který plní na betonových dvorcích ve Flushing Meadows roli nasazené dvacítky, věděl, že bude proti 107. hráči světa Collignonovi favoritem. Zatímco v první polovině utkání se jeho soupeř potýkal se servisem a udělal většinu z celkových 14 dvojchyb, Lehečka upozornil na to, že se ale jeho soupeř postupně zlepšoval.
"Hrál zabržděně. Věděl jsem, že toho úvodu musím využít a nesmím ho nechat nadechnout, aby se rozehrál a dostal se do toho. To se mi povedlo skvěle. Občas jsem sice udělal nějakou chybičku, ale věděl jsem, že ho musím dostat pod tlak a vybojovat si šanci k tomu, abych ten první set vyhrál," řekl Lehečka.
Druhý set vybojoval český tenista díky třem brejkům, ve druhém otočil i vývoj ze stavu 1:3. "Myslím, že na začátku ten zápas neměl takovou úroveň, ale postupem času ve druhém a hlavně třetím setu, to byla veliká bitva. Soupeř se hodně zlepšil, ve třetím setu jsem byl také minus brejk. O to cennější pro mě ta výhra je," podotkl svěřenec trenéra Michala Navrátila.
Snažil se také chodit více k síti. "Soupeře jsem úplně neznal a s trenérem jsme věděli, že to bude o tom, reagovat na to, co se na kurtu děje. Věděli jsme, že odehrál skvělý zápas proti (Casperu) Ruudovi, kde byl lepším a aktivnějším hráčem. Dnes do zápasu vstoupil tak trochu lehce, snažil se do toho dostat, nešvihal tak moc a snažil se hrát víc na jistotu. Věděl jsem, že těch míčů musím využít," uvedl Lehečka.
Po proměněném mečbolu zvedl radostí hlavu k nebi. Do osmifinále grandslamu se dostal počtvrté, jeho maximem je čtvrtfinále Australian Open z roku 2023. "To byla úplná improvizace. Nijak jsem nad tím nepřemýšlel. Byl jsem překvapený a hodně rád, že míč spadl do kurtu. Nemělo to žádný speciální význam. Moc jsem nevěděl, co se dělo. Soupeř chtěl asi naběhnout na síť, ale pak míč netrefil. Byl jsem rád, že zápas je u konce," vysvětlil Lehečka.
V další fázi narazí na sedmatřicetiletého Mannarina, který postoupil po skreči nasazené šestky Bena Shelltona. S ním se utká poprvé. "Adrian je velmi zkušený chlap, který hraje grandslamy už hrozně dlouho. Bude to těžký zápas, ale v osmifinále už si nevyberu. Všechny zápasy tam jsou extrémně náročné. Stejně jako Shelton i on je levák, což je pro mě důležité pro zítřejší trénink. Myslím, že když předvedu dobrý tenis, můžu porazit plno hráčů," doplnil Lehečka.
