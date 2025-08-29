Lehečka zastavil belgickou senzaci a překvapení nepřipustil. Zahraje si druhý týden US Open

DNES, 19:32
Aktuality 25
US OPEN - Jiří Lehečka (23) dokonale využil příznivý los v prvním týdnu letošního ročníku US Open a vylepšil své maximum na newyorském grandslamu. Ve třetím kole si poradil 6:4, 6:4, 6:4 s až 107. hráčem světového pořadí Raphaëlem Collignonem (23) a ukončil senzační jízdu belgického protivníka. Ve svém premiérovém osmifinále ve Flushing Meadows vyzve Bena Sheltona, nebo Adriana Mannarina.
Profily hráčů
Lehečka Jiří
Collignon Raphael
Jiří Lehečka si poprvé zahraje ve druhém týdnu US Open (© ČTK / AP / Seth Wenig)

Lehečka – Collignon 6:4, 6:4, 6:4

Na los v úvodním týdnu si Lehečka rozhodně nemůže stěžovat. S Bornou Čoričem i neoblíbeným Tomásem Martínem Etcheverrym sice ztratil úvodní set, nicméně oba tito hráči jsou ve slabší formě a český tenista měl naopak velmi kvalitní přípravu na poslední grandslam sezony a byl v obou utkáních jednoznačným favoritem.

Tuto roli splnil také proti Collignonovi. Belgičan měl za sebou vyčerpávající pětisetovou bitvu s Casperem Ruudem a také proti českému favoritovi kupil dvojchyby, a to i při brejkbolových šancích rodáka z Mladé Boleslavi. Celkem jich Collignon spáchal čtrnáct.

O to víc to měl Lehečka s postupem snadnější. Nasazený Čech se snažil hlavně svým silnějším forhendem diktovat tempo hry, v úvodní sadě exceloval na servisu, po využití páté příležitosti šel do vedení brejku a po 40 minutách měl náskok setu.

Ve druhém dějství sice dvakrát přišel o podání, nicméně soupeři ho prorazil třikrát a byl z toho další pohodový set. Nejvíce problémů měl Lehečka ve třetí sadě. Collignona poprvé pustil do vedení, ale manko 1:3 suverénně otočil třemi získanými gamy v řadě a tentokrát měl sám náskok brejku.

Collignon pak ještě vzdoroval a vypracoval si v osmé hře dva brejkboly. Ty ale Lehečka s přehledem zlikvidoval a vedení už nepustil. Na postup potřeboval jen dvě hodiny a 12 minut a mohl ho slavit již na returnu. Belgický protivník však oba mečboly odvrátil.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka poprvé překročil první kolo na US Open až loni a ve třetím ho zastavil Andrej Rubljov. Letošní postup do osmifinále je tak jeho novým zdejším maximem a mohl by stačit na debut v TOP 20 žebříčku. Ve druhém týdnu grandslamů je celkově počtvrté a do kompletní sbírky mu chybí už jen antukové French Open.

V osmifinále podniků velké čtyřky má bilanci 1:2. Uspěl pouze v tom úvodním předloni na Australian Open proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Pak naopak prohrál s Daniilem Medveděvem ve Wimbledonu 2023 (skreč) i Novakem Djokovičem letos v Melbourne Parku.

V New Yorku bude v nedělním osmifinále čelit domácí hvězdě Sheltonovi, se kterým nezvládl ani jeden ze dvou letošních soubojů, nebo francouzskému veteránovi Mannarinovi. O postup do osmifinále zabojuje ještě Tomáš Macháč proti kvalifikantovi Ugovi Blanchetovi.

Výsledky dvouhry mužů na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

25
Přidat komentář
vojta912
29.08.2025 19:52
Dlouhodobě tady tvrdím, že Lehy je náš nejlepší hráč. Narozdíl od jarních fanoušků náhodného úspěchu se se mnou tentokrát nikdo nepře
Reagovat
com
29.08.2025 19:58
ja souhlasil i s tema jahodama se slehackou
Reagovat
vojta912
29.08.2025 20:03
Tak ty jsi rozumný a soudný fanoušek, ne jako úderka fanoušků úspěchů, co po náhodném Miami v tuto chvíli čekala již útok na 3. GS v řadě po FO a Wimbledonu
Reagovat
PTP
29.08.2025 20:05
Je to práskač a ty jsi vocas.
Reagovat
Mantra
29.08.2025 20:08
Ale to že Menšík svůj peaktitul získal už v druhé sezoně kariéry bude pravda. Nic většího nevyhraje. Na to bych vsadil boty
Reagovat
PTP
29.08.2025 20:12
Co máš za boty? Nějaký jetý Crocsky, ne?
Reagovat
Mantra
29.08.2025 20:41
ne, to je drahá věc, ten plast se dá sehnat za desetinu vod jiné značky - výroba bude stejná čína
Reagovat
Amadeus1
29.08.2025 20:13
Pn nevyhraje tech 10 GS?
Reagovat
Mantra
29.08.2025 20:43
zlaté české dítě už nedá ani 1000 - napíšu scénář: rok se bude trápit, pak se uklidní a přidá nějaký malý titul 250.max500 - protože mu spadne hřebínek a bude jezdit víc malých turnajů - a na tom se to ustálí od 2027-8 bude do konce kariery hráč 3.sledu, sem tam 250tku možná, řekněme na hranici top 100
Reagovat
Ereinion
29.08.2025 21:03
v top 100 máš i Kopřivu...pokud se u Menšíka uplatní pesimistickej scénář, pořád by měl být dlouhodobě aspoň v top 30, něco jak Khachanov kterej taky vyhrál jeden Masters v poměrně mladém věku
Reagovat
Blondie
29.08.2025 20:15
Nepodlejzej!
Reagovat
Blondie
29.08.2025 20:14
Doufám, že se Lehi dočká nějakého většího titulu. A věřím, že to přijde. Ale ve srovnání na konci kariéry podle mě bude úspěšnější Kuba, podle mě má v sobě šelmu, a pokud se nahodí, pošlape mu to.
Reagovat
Amadeus1
29.08.2025 20:22
Zatím ta šelma vypadá na kočku divokou. Mňau.
Reagovat
Kandinsky1
29.08.2025 20:37
Momentálně spíš vykastrovanej jezevčík.
Reagovat
Dobry-den
29.08.2025 19:48
Gratulka. smile

Pohodová výhra, Koliňón byl díky hromadě DF snadno brejknutelnej...

Jirka ale trefil strašně málo prvních podání, s takovouhle nemusí proti Sheltonovi ani nastupovat.
Reagovat
muster
29.08.2025 19:56
Kolíňan byl lehké sousto
Reagovat
Kandinsky1
29.08.2025 19:42
Pohodově ve třech setech
Ale ta 38% úspěšnost prvního podání ve druhém setu je děsivá.
Reagovat
EllNino
29.08.2025 19:38
Jirka

Začíná mít takovou tu "berdychovskou" konzistenci, což ho podle mě jednou dostane do první desítky, ale tak nějak mám pocit, že to bude i podobná kariéra co se týče výsledků s top hráči :) Rád se budu mýlit samozřejmě

Konzistentní výkonnost cca od travnaté sezóny, narušená jen tím nešťastným Wimbledonem

Na US swing se dostal na všech turnajích do osmifinále a myslím, že to tak zůstane i tady, protože Mannarino/Shelton budou nad jeho síly
Reagovat
com
29.08.2025 19:41
Jo on tam má dál Beníka, tak to

smile Kučeravý Shelton smile bude konečná smilesmile
Reagovat
Kandinsky1
29.08.2025 19:45
Třikrát za sebou přijde o servis v deváté hře
Reagovat
Ereinion
29.08.2025 21:05
zatím ho beru jako slabšího Berdycha...chce to nějakou velkou výhru na GS, jako když Berďa porazil Federera a Djokoviče ve Wimblu
Reagovat
PTP
29.08.2025 19:38
Jirka hotovo, vyřízeno a teď nastupuje na Grandstand naše Markét - ničitelka hbitých trpaslíků.
Reagovat
PTP
29.08.2025 21:10
Jako svíčku jí sfoukla
Reagovat
com
29.08.2025 19:38
Jeste jedno kolo bez Hehe a Lehe bude nova ceska jednicka Nastává konec éry zazracneho zlateho ceskeho ditete smilesmile

PS: Lucinka obrzela po prvnim kole novy hadriky, po druhym kabelcicku a boticky.. Ted uz to zavani nejakym peknym sperkem
Reagovat
Trojchyba_Mat
29.08.2025 19:36
Jak pán Jedem!!! smile
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist