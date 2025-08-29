Lehečka zastavil belgickou senzaci a překvapení nepřipustil. Zahraje si druhý týden US Open
Lehečka – Collignon 6:4, 6:4, 6:4
Na los v úvodním týdnu si Lehečka rozhodně nemůže stěžovat. S Bornou Čoričem i neoblíbeným Tomásem Martínem Etcheverrym sice ztratil úvodní set, nicméně oba tito hráči jsou ve slabší formě a český tenista měl naopak velmi kvalitní přípravu na poslední grandslam sezony a byl v obou utkáních jednoznačným favoritem.
Tuto roli splnil také proti Collignonovi. Belgičan měl za sebou vyčerpávající pětisetovou bitvu s Casperem Ruudem a také proti českému favoritovi kupil dvojchyby, a to i při brejkbolových šancích rodáka z Mladé Boleslavi. Celkem jich Collignon spáchal čtrnáct.
O to víc to měl Lehečka s postupem snadnější. Nasazený Čech se snažil hlavně svým silnějším forhendem diktovat tempo hry, v úvodní sadě exceloval na servisu, po využití páté příležitosti šel do vedení brejku a po 40 minutách měl náskok setu.
Ve druhém dějství sice dvakrát přišel o podání, nicméně soupeři ho prorazil třikrát a byl z toho další pohodový set. Nejvíce problémů měl Lehečka ve třetí sadě. Collignona poprvé pustil do vedení, ale manko 1:3 suverénně otočil třemi získanými gamy v řadě a tentokrát měl sám náskok brejku.
Collignon pak ještě vzdoroval a vypracoval si v osmé hře dva brejkboly. Ty ale Lehečka s přehledem zlikvidoval a vedení už nepustil. Na postup potřeboval jen dvě hodiny a 12 minut a mohl ho slavit již na returnu. Belgický protivník však oba mečboly odvrátil.
Lehečka poprvé překročil první kolo na US Open až loni a ve třetím ho zastavil Andrej Rubljov. Letošní postup do osmifinále je tak jeho novým zdejším maximem a mohl by stačit na debut v TOP 20 žebříčku. Ve druhém týdnu grandslamů je celkově počtvrté a do kompletní sbírky mu chybí už jen antukové French Open.
V osmifinále podniků velké čtyřky má bilanci 1:2. Uspěl pouze v tom úvodním předloni na Australian Open proti Félixovi Augerovi-Aliassimemu. Pak naopak prohrál s Daniilem Medveděvem ve Wimbledonu 2023 (skreč) i Novakem Djokovičem letos v Melbourne Parku.
V New Yorku bude v nedělním osmifinále čelit domácí hvězdě Sheltonovi, se kterým nezvládl ani jeden ze dvou letošních soubojů, nebo francouzskému veteránovi Mannarinovi. O postup do osmifinále zabojuje ještě Tomáš Macháč proti kvalifikantovi Ugovi Blanchetovi.
Výsledky dvouhry mužů na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Pohodová výhra, Koliňón byl díky hromadě DF snadno brejknutelnej...
Jirka ale trefil strašně málo prvních podání, s takovouhle nemusí proti Sheltonovi ani nastupovat.
Ale ta 38% úspěšnost prvního podání ve druhém setu je děsivá.
Začíná mít takovou tu "berdychovskou" konzistenci, což ho podle mě jednou dostane do první desítky, ale tak nějak mám pocit, že to bude i podobná kariéra co se týče výsledků s top hráči :) Rád se budu mýlit samozřejmě
Konzistentní výkonnost cca od travnaté sezóny, narušená jen tím nešťastným Wimbledonem
Na US swing se dostal na všech turnajích do osmifinále a myslím, že to tak zůstane i tady, protože Mannarino/Shelton budou nad jeho síly
Kučeravý Shelton bude konečná
PS: Lucinka obrzela po prvnim kole novy hadriky, po druhym kabelcicku a boticky.. Ted uz to zavani nejakym peknym sperkem